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День Независимости Украины 2024 — патриотические поздравления, которые согреют сердца

24 августа 2024 05:17
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
С Днем Независимости Украины 2024 — красивые открытки, поздравления в прозе и стихах
Украинцы отмечают День Независимости. Фото: prm.ua
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Особый и сверхважный для каждого украинца праздник, который мы отмечаем 24 августа — День Независимости Украины. Ровно 33 года назад наша страна обрела независимость. Однако уже третий год мы боремся за свою свободу и будущее. Сегодня мы должны вспомнить о единстве и продолжить путь к свободному и счастливому государству.

Новини.LIVE подготовил патриотические, искренние и красивые поздравления с Днем Независимости Украины 2024 года в стихах, прозе и открытках. Обязательно поздравьте с важным праздником родственников, близких, друзей и знакомых.

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Поздравления с Днем Независимости Украины в стихах на украинском языке

Святковий день — 24 серпня,
Так хочеться усмішок і пісень,
Бо Україна — незалежна.
Запам'ятайте, люди, світлий день!
Здійснилась давня заповітна мрія,
Бажання і надія поколінь.
Це почуття свободи серце гріє
І підіймає думи височінь.
Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі,
Щоб славу України відродити.
Щоб дружно жити, в радості й згоді,
Ми України сестри й брати.

***

Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
З Днем Незалежності!

***

Хай живе Україна незалежна та сильна,
Золотисте колосся нехай шелестить,
Для вас привітання із Днем Незалежності,
Із вільним козацьким вітром летить!

***

Моя пісенна країна
Зоветься у світі Україна.
І у веселім дружнім крузі
Пісні співають добрі друзі.
З Днем Незалежності, друже!
Сьогодні в Україні свято —
День Незалежності настав!
Бажаю, щоб вона була багата
На безліч добрих та корисних справ!

***

Наш український древній рід
Такі державні заложив основи,
Що скільки буде існувати світ —
Нас не здолають у житті ніколи!
З Днем Незалежності України!

***

З Днем Незалежності, друже,
Нехай майорить гордо прапор над нами.
І нехай країни серця небайдужі,
Єднають теплими та щирими словами.
Бажаю жити в країні вільній,
Де хочеться дихати на повні груди
Бажаю стати Україні сильною,
Де будуть жити усміхнені люди!

***

З національним святом українського народу —
Днем незалежності — ми щиро вас вітаємо!
Добробуту, щастя, радості, натхнення,
Добра, здоров'я й злагоди бажаємо.
Нехай це свято вам наснаги додає,
В майбутнє краще доля стежку прокладе.

***

Україно моя співуча,
Ніжна нене, колиска добра!
Я люблю твої древні кручі,
Буйну зелень на схилах Дніпра.
Ти одвічна — у пісні, у слові,
В думах сивого кобзаря,
Україно моя казкова,
Наше серце для тебе співає.
Живи, Україно!
Живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
Співай, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.

***

З Днем Незалежності,
Вітаю Україно! Вставай!
Борися до кінця!
За мирне, світле, чисте небо,
Та вільне краще майбуття!
Не забуваймо тих Героїв,
Котрі пішли у Небеса,
Тих, що рятують Україну,
Ціною власного життя!

День Независимости Украины 2024 — искренние и патриотические поздравления в прозе

Поздравляю с Днем Независимости Украины! Пусть наша страна всегда будет свободной и процветающей. А тебе лично желаю мира и счастливого будущего. Слава Украине!

***

Друг, искренне поздравляю с Днем Независимости! Пусть этот день принесет радость, гордость и веру в светлое будущее. Идем к победе! Слава Украине!

***

С Днем Независимости Украины! Процветание вам, вашей семье и стране! Будьте независимы и свободны во всех своих проявлениях!

***

В День Независимости хочу пожелать тебе крепкого здоровья, неистощимой энергии и нескончаемого оптимизма. Пусть твои мечты сбываются, а Украина преуспевает на твоих глазах!

***

Сегодня наша страна отмечает 33-й День Независимости — день достоинства, силы и веры. Хочу пожелать всегда чувствовать себя достойным гражданином нашей страны и примером патриотизма для других.

***

Пусть вера в себя всегда поддерживает тебя на пути к успеху, а патриотизм и любовь к Украине светит тебе ярче солнца. С Днем Независимости Украины!

***

С Днем Независимости Украины! Желаю крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия. Пусть каждый день жизни будет полон радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела приумножат славу родной Украины.

***

С Днем Независимости! Пусть каждый герой вернется домой, наполненный силой духа, неистощимой энергией и несгибаемым убеждением, что Украина превыше всего!

С Днем Независимости Украины 24 августа — красивые открытки

День Независимости Украины 2024 — искренние и патриотические поздравления
Поздравление с Днем Независимости Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем Независимости Украины 24 августа — красивые открытки.
Поздравление с Днем Независимости Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем Независимости Украины 2024 — открытки.
Поздравление с Днем Независимости Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с Днем Независимости Украины в открытках 2024 года
Поздравление с Днем Независимости Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День Независимости Украины 2024 — патриотические поздравления в открытках
Поздравление с Днем Независимости Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День Независимости Украины 2024 — патриотические открытки.
Поздравление с Днем Независимости Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем Независимости Украины 24 августа — открытки 2024
Поздравление с Днем Независимости Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем Независимости Украины 2024 года

 

 

 

Также предлагаем ознакомиться с календарем государственных, профессиональных и международных праздников на сентябрь 2024 года.

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04:38 Захват колонии в РФ может иметь "украинский след" — роспропаганда уже готовит темники

04:13 Делают ремонт и платят аренду — в "Азове" рассказали, как они живут в прифронтовых городах

03:23 В Харькове включили "звездное небо" — это произошло впервые после широкомасштабного вторжения РФ

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

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02:30 Когда инвалидность не является основанием для исключения из военного учета — закон

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