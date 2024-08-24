С Днем Независимости Украины 2024 — красивые открытки, поздравления в прозе и стихах

Украинцы отмечают День Независимости. Фото: prm.ua

Особый и сверхважный для каждого украинца праздник, который мы отмечаем 24 августа — День Независимости Украины. Ровно 33 года назад наша страна обрела независимость. Однако уже третий год мы боремся за свою свободу и будущее. Сегодня мы должны вспомнить о единстве и продолжить путь к свободному и счастливому государству.

Новини.LIVE подготовил патриотические, искренние и красивые поздравления с Днем Независимости Украины 2024 года в стихах, прозе и открытках. Обязательно поздравьте с важным праздником родственников, близких, друзей и знакомых.

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Поздравления с Днем Независимости Украины в стихах на украинском языке

Святковий день — 24 серпня,

Так хочеться усмішок і пісень,

Бо Україна — незалежна.

Запам'ятайте, люди, світлий день!

Здійснилась давня заповітна мрія,

Бажання і надія поколінь.

Це почуття свободи серце гріє

І підіймає думи височінь.

Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі,

Щоб славу України відродити.

Щоб дружно жити, в радості й згоді,

Ми України сестри й брати.

***

Любіть Україну у сні й наяву,

Вишневу свою Україну,

Красу її, вічно живу і нову,

І мову її солов'їну.

З Днем Незалежності!

***

Хай живе Україна незалежна та сильна,

Золотисте колосся нехай шелестить,

Для вас привітання із Днем Незалежності,

Із вільним козацьким вітром летить!

***

Моя пісенна країна

Зоветься у світі Україна.

І у веселім дружнім крузі

Пісні співають добрі друзі.

З Днем Незалежності, друже!

Сьогодні в Україні свято —

День Незалежності настав!

Бажаю, щоб вона була багата

На безліч добрих та корисних справ!

***

Наш український древній рід

Такі державні заложив основи,

Що скільки буде існувати світ —

Нас не здолають у житті ніколи!

З Днем Незалежності України!

***

З Днем Незалежності, друже,

Нехай майорить гордо прапор над нами.

І нехай країни серця небайдужі,

Єднають теплими та щирими словами.

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди!

***

З національним святом українського народу —

Днем незалежності — ми щиро вас вітаємо!

Добробуту, щастя, радості, натхнення,

Добра, здоров'я й злагоди бажаємо.

Нехай це свято вам наснаги додає,

В майбутнє краще доля стежку прокладе.

***

Україно моя співуча,

Ніжна нене, колиска добра!

Я люблю твої древні кручі,

Буйну зелень на схилах Дніпра.

Ти одвічна — у пісні, у слові,

В думах сивого кобзаря,

Україно моя казкова,

Наше серце для тебе співає.

Живи, Україно!

Живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Співай, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

***

З Днем Незалежності,

Вітаю Україно! Вставай!

Борися до кінця!

За мирне, світле, чисте небо,

Та вільне краще майбуття!

Не забуваймо тих Героїв,

Котрі пішли у Небеса,

Тих, що рятують Україну,

Ціною власного життя!

День Независимости Украины 2024 — искренние и патриотические поздравления в прозе

Поздравляю с Днем Независимости Украины! Пусть наша страна всегда будет свободной и процветающей. А тебе лично желаю мира и счастливого будущего. Слава Украине!

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Друг, искренне поздравляю с Днем Независимости! Пусть этот день принесет радость, гордость и веру в светлое будущее. Идем к победе! Слава Украине!

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С Днем Независимости Украины! Процветание вам, вашей семье и стране! Будьте независимы и свободны во всех своих проявлениях!

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В День Независимости хочу пожелать тебе крепкого здоровья, неистощимой энергии и нескончаемого оптимизма. Пусть твои мечты сбываются, а Украина преуспевает на твоих глазах!

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Сегодня наша страна отмечает 33-й День Независимости — день достоинства, силы и веры. Хочу пожелать всегда чувствовать себя достойным гражданином нашей страны и примером патриотизма для других.

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Пусть вера в себя всегда поддерживает тебя на пути к успеху, а патриотизм и любовь к Украине светит тебе ярче солнца. С Днем Независимости Украины!

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С Днем Независимости Украины! Желаю крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия. Пусть каждый день жизни будет полон радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела приумножат славу родной Украины.

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С Днем Независимости! Пусть каждый герой вернется домой, наполненный силой духа, неистощимой энергией и несгибаемым убеждением, что Украина превыше всего!

С Днем Независимости Украины 24 августа — красивые открытки

Поздравление с Днем Независимости Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Независимости Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Независимости Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Независимости Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Независимости Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Независимости Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Независимости Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем Независимости Украины 2024 года

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