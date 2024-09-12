Коли День осіннього рівнодення 2024 року — дата, прикмети, що не можна робити

Дівчина радіє золотій осені. Фото: stock.adobe.com

Осіннє рівнодення — особлива дата у вересні, коли тривалість дня майже дорівнює тривалості ночі. Для наших предків це було важливе свято, наповнене традиціями, ритуалами та заборонами. Вірили, що цього дня можна виконати найщиріші бажання та привернути удачу.

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Що таке осіннє рівнодення в астрономії

Попри те, що це день наповнений містикою та забобонами, він має й логічне коріння та наукове пояснення. Простими словами, це період, коли в обох півкулях Землі тривалість дня приблизно дорівнює тривалості ночі, тобто, 12 годин.

Сонце переходить екватор із Північної півкулі в Південну, таким чином з цього моменту в нас починається астрономічна осінь, а на Південній півкулі — астрономічна весна.

Місяць та Сонце поділили небо. Фото: pixabay.com

Коли осіннє рівнодення 2024 року

День осіннього рівнодення не має фіксованої дати через різницю між календарним і астрономічним роком, тому щороку може зсуватися.

2024 року осіннє рівнодення настане 22 вересня о 15:43 за Києвом. Після цієї дати в Україні дні ставатимуть коротшими за ніч. Так триватиме до дня зимового сонцестояння, яке припадає цього року на 21 грудня.

Осіннє рівнодення 2024 — традиції

Наші предки цього дня молилися Богу, дякуючи Йому за щедрий врожай, який вдалося зібрати протягом весняно-літнього сезону. Обов'язково відвідували кладовища, щоб пом'янути покійних родичів.

Цікавою традицією було прикрашання оселі гілками горобини, яка слугувала оберегом. Вірили, якщо покласти рослину між віконними рамами, вона захистить оселю від нечистої сили. Також горобина захищатиме від безсоння та хвороб.

А за кількістю ягід у гроні можна визначити, наскільки суворою буде зима: що більше плодів — то холодніше.

Господині цього дня випікали пироги з капустою та брусницею. Таким частуванням пригощали близьких та сусідів.

Врожай горобини та яблук. Фото: google.com

Що можна робити в день осіннього рівнодення, щоб привернути удачу

До заходу сонця на день осіннього рівнодення необхідно встигнути:

позбутися старих та зламаних речей;

навести лад у домі;

завершити поточні справи;

відпустити весь негатив;

завершити токсичні стосунки;

подякувати Всесвіту за все, що є;

скласти плани на майбутній рік;

зібрати близьких і родичів за щедрим столом — чим більше страв, тим більше блага в житті буде;

пригостити яблуками знайомих і незнайомих — тоді весь рік буде супроводжувати удача.

Дівчина біля вікна. Фото: ua.wallpapers-fenix.eu

Як загадати бажання у День осіннього рівнодення 22 вересня

Ритуали варто проводити вранці під час сходу сонця. Краще усамітнитися, щоб сконцентруватися на своїх бажаннях та візуалізувати свої мрії. П одумки відпустіть бажання в небо або ж н апишіть на листочку свою заповітну мрію і носіть з собою, поки не здійсниться.

Що не можна робити у День осіннього рівнодення

У День осіннього рівнодення не можна:

сваритися;

заздрити;

проявляти негатив;

бажати комусь зла;

бажати комусь зла; починати нові справи;

затівати ремонт;

переїжджати;

робити великі покупки;

відмовляти в допомозі.

Прикмети Дня осіннього рівнодення

У День осіннього рівнодення тепла та суха погода — зима буде м'яка.

Якщо на горобині та березі 22 вересня помітили жовте листя, зима буде холодною та ранньою.

Якщо врожай горобини багатий, то осінь буде дощовою, а зима морозною.

Якщо в день осіннього рівнодення відлітають журавлі та інші птахи — чекайте суворої зими.

Багатий урожай жолудів обіцяє багато снігу на Різдво.

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