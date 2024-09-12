Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow День осеннего равноденствия 2024 — как привлечь удачу и что нельзя делать arrow

День осеннего равноденствия 2024 — как привлечь удачу и что нельзя делать

12 сентября 2024 11:24
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Когда День осеннего равноденствия 2024 года — дата, приметы, что нельзя делать
Девушка радуется золотой осени. Фото: stock.adobe.com
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Осеннее равноденствие — особая дата в сентябре, когда продолжительность дня почти равна продолжительности ночи. Для наших предков это был важный праздник, наполненный традициями, ритуалами и запретами. Верили, что в этот день можно исполнить искренние желания и привлечь удачу.

Читайте также:

Новини.LIVE рассказывает, когда праздник осеннего равноденствия в 2024 году, какие особенности этой даты, традиции и что категорически нельзя делать.

Что такое осеннее равноденствие в астрономии

Несмотря на то, что этот день наполнен мистикой и суевериями, он имеет и логические корни и научные объяснения. Простыми словами, это период, когда в обоих полушариях Земли продолжительность дня примерно равна продолжительности ночи, то есть 12 часов.

Солнце переходит экватор из Северного полушария в Южное, таким образом с этого момента у нас начинается астрономическая осень, а на Южном полушарии — астрономическая весна.

 

Что такое осеннее равноденствие в астрономии
Луна и Солнце разделили небо. Фото: pixabay.com

Когда осеннее равноденствие в 2024 году

День осеннего равноденствия не имеет фиксированной даты из-за разницы между календарным и астрономическим годом, поэтому каждый год может сдвигаться.

В 2024 году осеннее равноденствие наступит 22 сентября в 15:43 по Киеву. После этой даты в Украине дни станут короче ночи. Так продлится до дня зимнего солнцестояния, которое приходится в этом году на 21 декабря.

Осеннее равноденствие 2024 — традиции

Наши предки в этот день молились Богу, благодарили Его за щедрый урожай, который удалось собрать в течение весенне-летнего сезона. Обязательно посещали кладбища, чтобы помянуть усопших родственников.

Интересной традицией было украшение дома ветвями рябины, которая служила оберегом. Верили, если положить растение между оконными рамами, оно защитит жилище от нечистой силы. Также рябина будет защищать от бессонницы и болезней.

А по количеству ягод в грозди можно определить, насколько суровой будет зима: чем больше плодов, тем холоднее.

В этот день хозяйки выпекали пироги с капустой и брусникой. Таким лакомством угощали близких и соседей.

 

Осеннее равноденствие 2024— традиции
Урожай рябины и яблок. Фото: google.com

Что можно делать в день осеннего равноденствия, чтобы привлечь удачу

До заката на день осеннего равноденствия необходимо успеть:

  • избавиться от старых и сломанных вещей;
  • навести порядок в доме;
  • завершить текущие дела;
  • отпустить весь негатив;
  • завершить токсические отношения;
  • поблагодарить Вселенную за все, что есть;
  • составить планы на будущий год;
  • собрать близких и родственников за щедрым столом — чем больше блюд, тем больше блага в жизни будет;
  • угостить яблоками знакомых и незнакомых — тогда весь год будет сопровождать удача.

 

Что можно делать в день осеннего равноденствия, чтобы привлечь удачу
Девушка возле окна. Фото: ua.wallpapers-fenix.eu

Как загадать желание в День осеннего равноденствия 22 сентября

Ритуалы следует проводить утром во время восхода солнца. Лучше уединиться, чтобы сконцентрироваться на своих желаниях и визуализировать свои мечты. Мысленно отпустите желание в небо или же напишите на листочке свою заветную мечту и носите с собой, пока не сбудется.

Что нельзя делать в День осеннего равноденствия

В День осеннего равноденствия нельзя:

  • ссориться;
  • завидовать;
  • проявлять негатив;
  • желать кому-то зла;
  • начинать новые дела;
  • затевать ремонт;
  • переезжать;
  • совершать большие покупки;
  • отказывать в помощи.

Приметы Дня осеннего равноденствия

  • В День осеннего равноденствия теплая и сухая погода — зима будет мягкая.
  • Если на рябине и березе 22 сентября заметили желтые листья, зима будет холодной и ранней.
  • Если урожай рябины богат, то осень будет дождливая, а зима морозная.
  • Если в день осеннего равноденствия улетают журавли и другие птицы — ждите суровой зимы.
  • Обильный урожай желудей обещает много снега на Рождество.

 

Ранее мы писали, кто, где и как может наблюдать сентябрьское лунное затмение в 2024 году.

Напомним, мы рассказывали, когда Украинцы будут отмечать большой церковный праздник Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в 2024 году.

приметы традиции осеннее равноденствие запреты праздник

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:46 Ухудшение самочувствия испытают все — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:37 Помощь в 21 тыс. грн от ООН — в ПФУ уточнили, как это повлияет на субсидии

11:37 Украине разрешили бить ракетами Storm Shadow по РФ — что это за оружие и на что оно способно

11:35 Правительство расширило категории грантополучателей Власна справа — кто еще может получить средства

11:31 Лунин пошел на конфликт со своим звездным агентом

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

11:22 Адвокату, который должен был передать взятку одесскому судье, вынесли приговор — подробности

Text

11:14 Возвращение Крыма в Украину — эксперт объяснил, почему это важно для Турции

11:03 Суркис назвал аргумент в пользу Реброва — почему нельзя увольнять тренера

11:02 Есть ли признаки, что Путин готов применить ядерное оружие, — мнение британского генерала

11:00 Выплаты на три месяца — где уязвимые категории украинцев получат по 3,6 тыс. грн

11:46 Ухудшение самочувствия испытают все — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:37 Помощь в 21 тыс. грн от ООН — в ПФУ уточнили, как это повлияет на субсидии

11:37 Украине разрешили бить ракетами Storm Shadow по РФ — что это за оружие и на что оно способно

11:35 Правительство расширило категории грантополучателей Власна справа — кто еще может получить средства

11:31 Лунин пошел на конфликт со своим звездным агентом

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

11:22 Адвокату, который должен был передать взятку одесскому судье, вынесли приговор — подробности

11:03 Суркис назвал аргумент в пользу Реброва — почему нельзя увольнять тренера

11:02 Есть ли признаки, что Путин готов применить ядерное оружие, — мнение британского генерала

11:00 Выплаты на три месяца — где уязвимые категории украинцев получат по 3,6 тыс. грн

10:50 Выплаты мобилизованным — сколько платят во время военной подготовки в Украине

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

Text

11:14 Возвращение Крыма в Украину — эксперт объяснил, почему это важно для Турции

Text

08:00 Мирный план Зеленского и нападения на военных в украинских городах — эфир Ранок.LIVE

11 сентября 2024
Text

22:46 Нардеп заявила, что Украина будет постепенно идти к курсу доллара по 50 гривен

Text

21:30 Эксперт объяснил, как Россия обходит санкции и продолжает зарабатывать на продаже нефти

Text

18:07 Дебаты Трампа и Харрис, саммит Крымской платформы и учения Китая и России — эфир Вечір.LIVE

Text

17:06 Эксперт объяснил, почему добыча газа в Украине в этом году вырастет не более чем на 2–3%

Text

14:10 Нардеп предложил способы, которые вдвое увеличат доход в бюджет

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

13:39 Загрязнение реки Десна — эксперт сообщил о состоянии воды в Киеве

Text

13:00 "Сюрприз" для ВСУ от Блинкена и президентские дебаты в США — эфир День.LIVE

Text

12:59 Недостает общественной огласки — нардеп высказался об избиении военного в Смеле

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно