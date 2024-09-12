Когда День осеннего равноденствия 2024 года — дата, приметы, что нельзя делать

Девушка радуется золотой осени. Фото: stock.adobe.com

Осеннее равноденствие — особая дата в сентябре, когда продолжительность дня почти равна продолжительности ночи. Для наших предков это был важный праздник, наполненный традициями, ритуалами и запретами. Верили, что в этот день можно исполнить искренние желания и привлечь удачу.

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Новини.LIVE рассказывает, когда праздник осеннего равноденствия в 2024 году, какие особенности этой даты, традиции и что категорически нельзя делать.

Что такое осеннее равноденствие в астрономии

Несмотря на то, что этот день наполнен мистикой и суевериями, он имеет и логические корни и научные объяснения. Простыми словами, это период, когда в обоих полушариях Земли продолжительность дня примерно равна продолжительности ночи, то есть 12 часов.

Солнце переходит экватор из Северного полушария в Южное, таким образом с этого момента у нас начинается астрономическая осень, а на Южном полушарии — астрономическая весна.

Луна и Солнце разделили небо. Фото: pixabay.com

Когда осеннее равноденствие в 2024 году

День осеннего равноденствия не имеет фиксированной даты из-за разницы между календарным и астрономическим годом, поэтому каждый год может сдвигаться.

В 2024 году осеннее равноденствие наступит 22 сентября в 15:43 по Киеву. После этой даты в Украине дни станут короче ночи. Так продлится до дня зимнего солнцестояния, которое приходится в этом году на 21 декабря.

Осеннее равноденствие 2024 — традиции

Наши предки в этот день молились Богу, благодарили Его за щедрый урожай, который удалось собрать в течение весенне-летнего сезона. Обязательно посещали кладбища, чтобы помянуть усопших родственников.

Интересной традицией было украшение дома ветвями рябины, которая служила оберегом. Верили, если положить растение между оконными рамами, оно защитит жилище от нечистой силы. Также рябина будет защищать от бессонницы и болезней.

А по количеству ягод в грозди можно определить, насколько суровой будет зима: чем больше плодов, тем холоднее.

В этот день хозяйки выпекали пироги с капустой и брусникой. Таким лакомством угощали близких и соседей.

Урожай рябины и яблок. Фото: google.com

Что можно делать в день осеннего равноденствия, чтобы привлечь удачу

До заката на день осеннего равноденствия необходимо успеть:

избавиться от старых и сломанных вещей;

навести порядок в доме;

завершить текущие дела;

отпустить весь негатив;

завершить токсические отношения;

поблагодарить Вселенную за все, что есть;

составить планы на будущий год;

собрать близких и родственников за щедрым столом — чем больше блюд, тем больше блага в жизни будет;

угостить яблоками знакомых и незнакомых — тогда весь год будет сопровождать удача.

Девушка возле окна. Фото: ua.wallpapers-fenix.eu

Как загадать желание в День осеннего равноденствия 22 сентября

Ритуалы следует проводить утром во время восхода солнца. Лучше уединиться, чтобы сконцентрироваться на своих желаниях и визуализировать свои мечты. Мысленно отпустите желание в небо или же н апишите на листочке свою заветную мечту и носите с собой, пока не сбудется.

Что нельзя делать в День осеннего равноденствия

В День осеннего равноденствия нельзя:

ссориться;

завидовать;

проявлять негатив;

желать кому-то зла;

желать кому-то зла; начинать новые дела;

затевать ремонт;

переезжать;

совершать большие покупки;

отказывать в помощи.

Приметы Дня осеннего равноденствия

В День осеннего равноденствия теплая и сухая погода — зима будет мягкая.

Если на рябине и березе 22 сентября заметили желтые листья, зима будет холодной и ранней.

Если урожай рябины богат, то осень будет дождливая, а зима морозная.

Если в день осеннего равноденствия улетают журавли и другие птицы — ждите суровой зимы.

Обильный урожай желудей обещает много снега на Рождество.

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