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Віра, Надія та Любов 2024 — нова дата та особливості святкування в Україні

11 вересня 2024 05:45
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Коли свято Віри, Надії та Любові 2024 — нова дата, традиції, що не можна робити
Свято Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Колаж: Новини.LIVE
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

Щорічно у вересні Православна церква України вшановує пам'ять мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, які були страчені за свою непохитну віру в єдиного Бога. Це свято має особливий символізм для християн, адже означає не лише готовність до самопожертви, а й витримку духу та незламність. 2024 року дата святкування була змінена через перехід на новоюліанський календар

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Коли українці відзначатимуть велике церковне свято Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії 2024 року, що воно означає, які існують традиції та що не можна робити — усе по черзі розповідаємо далі в матеріалі. 

Коли день ангела Віри, Надії, Любові, Софії у 2024 році

Як відомо з 1 вересня 2023 року ПЦУ перейшла на новоюліанський календар, тож дати усіх неперехідних свят змістилися на 13 днів. 

За старим стилем свято чотирьох святих жінок відзначалося 30 вересня. Отже, за новим стилем Віри, Надії та Любові зустрічатимемо 17 вересня. Дата буде незмінною. 

Що означає церковне свято Віри, Надії, Любові та їх матері Софії

Віра, Надія та Любов були трьома сестрами, яких назвали на честь християнських чеснот. Разом із матір'ю Софією їх було страчено за переконання — незламну віру у єдиного Всевишнього та його сина Ісуса Христа. Історія мучениць стала прикладом відваги та відданості.

Ми маємо вірити у Господа, надіятися на світле майбутнє та вічне життя поруч із Всевишнім, любити себе, оточуючих як любимо Бога й бути мудрими, особливо у часи випробувань. 

 

Що означає церковне свято Віри, Надії, Любові та їх матері Софії
Ікона Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Фото: google.com

Традиції у свято Віра, Надія, Любов

Наші пращури вважали свято Віри, Надії та Любові жіночим днем. Тому жінки могли відпочивати від будь-якої роботи. Всі жіночі обов’язки брали на себе чоловіки. За давніми віруваннями, жінці в цей день зранку треба поплакати — тоді вона буде щасливою.

Жінки й молоді дівчата збиралися гуртом на святкування, ворожили, співали пісень. До святкового столу випікають коровай. 

Зранку 17 вересня віряни обов'язково йшли до церкви, щоб побувати на богослужінні та помолитися перед іконою святих мучениць. Необхідно було поставити чотири свічки за кількістю мучениць. Святим моляться про сімейне щастя, здоров'я, успішне зачаття дитини. 

Жінок з іменами Віра, Надія, Любов та Софія цієї дати вітали з іменинами. Рідні та знайомі несли їм частування.

 

Що не можна робити у свято Віри, Надії та Любові та матері їх Софії
Вірянки у церкві на богослужінні. Фото: google.com

Що не можна робити у свято Віри, Надії, Любові та матері їх Софії

У день Віри, Надії та Любові 17 вересня здавна існує кілька суворих заборон, порушення яких може накликати лиха та біди. Цього дня не можна:

  • відзначати весілля;
  • вінчатися;
  • важко працювати жінкам;
  • працювати в саду та городі;
  • ображати жінок чоловікам;
  • займатися рукоділлям;
  • брати у руки гострі предмети;
  • сваритися;
  • вживати нецензурні слова;
  • бажати зла іншим людям;
  • заздрити чужому щастю.

 

Раніше ми розповідали, коли церковне свято Воздвиження Хреста Господнього 2024 року, які традиції та заборони свята.

Також пропонуємо ознайомитися з церковним календарем свят на вересень 2024 року, який розповість про головні релігійні події місяця.

свята традиції церква заборони 17 вересня

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