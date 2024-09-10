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Воздвиження Хреста Господнього 2024 — нова дата, заборони та традиції свята

10 вересня 2024 06:45
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Коли церковне свято Воздвиження Хреста Господнього 2024 — традиції та заборони
Вірянка у церкві на свято Воздвиження. Фото: pereyaslav-eparchia.kiev.ua
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

Воздвиження Хреста Господнього 2024 року українці відзначатимуть у нову дату за новоюліанським церковним календарем, на який перейшла Православна церква України. Одне з найбільших свят вшановує подію про віднайдення Хреста, на якому був розіп'ятий Ісус Христос.

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Коли церковне свято Воздвиження Хреста Господнього 2024 року, які традиції та заборони свята, дізнавайтеся далі в матеріалі. 

Коли відзначатимемо Воздвиження 2024 року

До переходу на новоюліанський календар церковне свято віряни зустрічали 27 вересня. Однак тепер всі неперехідні свята відзначатимемо на 13 днів раніше, а отже Воздвиження Хреста Господнього тепер святкуватимемо 14 вересня. Ця дата буде незмінною.

Воздвиження Хреста Господнього 2024 — у чому суть свята 

Перше, що треба знати, — свято входить до дванадесятих, тобто 12 найважливіших у християнстві. У цю дату віряни вшановують одразу дві події:

  1. Віднайдення Хреста, на якому розіп'яли Сина Божого;
  2.  Повернення Хреста до Єрусалиму.

 

Воздвиження Хреста Господнього 2024 — у чому суть свята
Вірянка у церкві ставить свічку. Фото: alamy.de

Як святкують Воздвиження Хреста Господнього — традиції свята 

За християнськими традиціями, віряни цього дня йдуть до церкви та моляться. З вівтаря виносять Хрест на середину храму. Там він має стояти впродовж 7 днів. Якщо не має можливості відвідати церкву, обов’язково треба помолитися вдома.

Обов'язково у свято робили добрі справи, допомагали нужденним. День зустрічали з чистими помислами. Важливо було також приділити час родині й теплому спілкуванню у колі близьких. 

За однією давньою традицією в Україні цей день використовували для заготівлі капусти на зиму, а також для приготування різноманітних страв з неї.

 

Як святкують Воздвиження Хреста Господнього — традиції свята
Віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

Що не можна робити на Воздвиження Хреста Господнього

У свято Воздвиження багато вірян дотримуються одноденного посту, а тому їм заборонено:

  • вживати м'ясо;
  • молочні продукти;
  • яйця;
  • алкоголь. 

Це акт духовної дисципліни, який допомагає очистити думки та серце, згадуючи муки Ісуса Христа.

Також на Воздвиження Хреста Господнього не можна: 

  • виконувати важку фізичну працю на городі чи в полі;
  • займатися хатніми справами;
  • займатися рукоділлям;
  • сваритися;
  • злитися;
  • заздрити;
  • бажати зла;
  • використовувати нецензурну лексику;
  • відвідувати водойми та ліс.

Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на вересень 2024 року, який розповість про головні релігійні події місяця.

свята традиції церква заборони 14 вересня

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