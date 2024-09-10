Коли церковне свято Воздвиження Хреста Господнього 2024 — традиції та заборони

Вірянка у церкві на свято Воздвиження. Фото: pereyaslav-eparchia.kiev.ua

Воздвиження Хреста Господнього 2024 року українці відзначатимуть у нову дату за новоюліанським церковним календарем, на який перейшла Православна церква України. Одне з найбільших свят вшановує подію про віднайдення Хреста, на якому був розіп'ятий Ісус Христос.

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Коли відзначатимемо Воздвиження 2024 року

До переходу на новоюліанський календар церковне свято віряни зустрічали 27 вересня. Однак тепер всі неперехідні свята відзначатимемо на 13 днів раніше, а отже Воздвиження Хреста Господнього тепер святкуватимемо 14 вересня. Ця дата буде незмінною.

Воздвиження Хреста Господнього 2024 — у чому суть свята

Перше, що треба знати, — свято входить до дванадесятих, тобто 12 найважливіших у християнстві. У цю дату віряни вшановують одразу дві події:

Віднайдення Хреста, на якому розіп'яли Сина Божого; Повернення Хреста до Єрусалиму.

Вірянка у церкві ставить свічку. Фото: alamy.de

Як святкують Воздвиження Хреста Господнього — традиції свята

За християнськими традиціями, віряни цього дня йдуть до церкви та моляться. З вівтаря виносять Хрест на середину храму. Там він має стояти впродовж 7 днів. Якщо не має можливості відвідати церкву, обов’язково треба помолитися вдома.

Обов'язково у свято робили добрі справи, допомагали нужденним. День зустрічали з чистими помислами. Важливо було також приділити час родині й теплому спілкуванню у колі близьких.

За однією давньою традицією в Україні цей день використовували для заготівлі капусти на зиму, а також для приготування різноманітних страв з неї.

Віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

Що не можна робити на Воздвиження Хреста Господнього

У свято Воздвиження багато вірян дотримуються одноденного посту, а тому їм заборонено:

вживати м'ясо;

молочні продукти;

яйця;

алкоголь.

Це акт духовної дисципліни, який допомагає очистити думки та серце, згадуючи муки Ісуса Христа.

Також на Воздвиження Хреста Господнього не можна:

виконувати важку фізичну працю на городі чи в полі;

займатися хатніми справами;

займатися рукоділлям;

сваритися;

злитися;

заздрити;

бажати зла;

використовувати нецензурну лексику;

відвідувати водойми та ліс.

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