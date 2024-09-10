Коли церковне свято Воздвиження Хреста Господнього 2024 — традиції та заборони

Воздвиження Хреста Господнього 2024 — нова дата, заборони та традиції свята
Воздвиження Хреста Господнього 2024 року українці відзначатимуть у нову дату за новоюліанським церковним календарем, на який перейшла Православна церква України. Одне з найбільших свят вшановує подію про віднайдення Хреста, на якому був розіп'ятий Ісус Христос.
Коли церковне свято Воздвиження Хреста Господнього 2024 року, які традиції та заборони свята, дізнавайтеся далі в матеріалі.
Коли відзначатимемо Воздвиження 2024 року
До переходу на новоюліанський календар церковне свято віряни зустрічали 27 вересня. Однак тепер всі неперехідні свята відзначатимемо на 13 днів раніше, а отже Воздвиження Хреста Господнього тепер святкуватимемо 14 вересня. Ця дата буде незмінною.
Воздвиження Хреста Господнього 2024 — у чому суть свята
Перше, що треба знати, — свято входить до дванадесятих, тобто 12 найважливіших у християнстві. У цю дату віряни вшановують одразу дві події:
- Віднайдення Хреста, на якому розіп'яли Сина Божого;
- Повернення Хреста до Єрусалиму.
Як святкують Воздвиження Хреста Господнього — традиції свята
За християнськими традиціями, віряни цього дня йдуть до церкви та моляться. З вівтаря виносять Хрест на середину храму. Там він має стояти впродовж 7 днів. Якщо не має можливості відвідати церкву, обов’язково треба помолитися вдома.
Обов'язково у свято робили добрі справи, допомагали нужденним. День зустрічали з чистими помислами. Важливо було також приділити час родині й теплому спілкуванню у колі близьких.
За однією давньою традицією в Україні цей день використовували для заготівлі капусти на зиму, а також для приготування різноманітних страв з неї.
Що не можна робити на Воздвиження Хреста Господнього
У свято Воздвиження багато вірян дотримуються одноденного посту, а тому їм заборонено:
- вживати м'ясо;
- молочні продукти;
- яйця;
- алкоголь.
Це акт духовної дисципліни, який допомагає очистити думки та серце, згадуючи муки Ісуса Христа.
Також на Воздвиження Хреста Господнього не можна:
- виконувати важку фізичну працю на городі чи в полі;
- займатися хатніми справами;
- займатися рукоділлям;
- сваритися;
- злитися;
- заздрити;
- бажати зла;
- використовувати нецензурну лексику;
- відвідувати водойми та ліс.
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