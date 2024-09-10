Когда церковный праздник Воздвижения Креста Господня 2024 — традиции и запреты

Воздвижение Креста Господня 2024 — новая дата, запреты и традиции праздника
Воздвижение Креста Господня в 2024 году украинцы будут отмечать в новую дату по новоюлианскому церковному календарю, на который перешла Православная церковь Украины. Один из самых больших праздников чествует событие обретения Креста, на котором был распят Иисус Христос.
Когда церковный праздник Воздвижения Креста Господня в 2024 году, какие традиции и запреты праздника, узнайте далее в материале.
Когда отметим Воздвижение в 2024 году
До перехода на новоюлианский календарь церковный праздник верующие встречали 27 сентября. Однако теперь все непереходные праздники будем отмечать на 13 дней раньше, а значит Воздвижение Креста Господня теперь праздновать будем 14 сентября. Эта дата будет неизменной.
Воздвижение Креста Господня 2024 — в чем суть праздника
Первое, что нужно знать, — праздник входит в двунадесятые, то есть 12 важнейших в христианстве. В эту дату верующие чествуют сразу два события:
- Обретение Креста, на котором распяли Сына Божия;
- Возвращение Креста в Иерусалим.
Как празднуют Воздвижение Креста Господня — традиции праздника
По христианским традициям верующие в этот день идут в церковь и молятся. С алтаря выносят Крест на середину храма. Там он должен стоять 7 дней. Если нет возможности посетить церковь, обязательно нужно помолиться дома.
Обязательно в праздник делали добрые дела, помогали нуждающимся. День встречали с чистыми помыслами. Важно было уделить время семье и теплому общению в кругу близких.
По одной давней традиции, в Украине этот день использовали для заготовки капусты на зиму, а также для приготовления разнообразных блюд из нее.
Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня
В праздник Воздвижения многие верующие соблюдают однодневный пост, а потому им запрещено:
- употреблять мясо;
- молочные продукты;
- яйца;
- алкоголь.
Это акт духовной дисциплины, помогающий очистить мысли и сердце, вспоминая мучения Иисуса Христа.
Также на Воздвижение Креста Господня нельзя:
- выполнять тяжелый физический труд на огороде или в поле;
- заниматься домашними делами;
- заниматься рукоделием;
- ссориться;
- злиться;
- завидовать;
- желать зла;
- использовать нецензурную лексику;
- посещать водоемы и лес.
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