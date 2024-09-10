Когда церковный праздник Воздвижения Креста Господня 2024 — традиции и запреты

Верующая в церкви на праздник Воздвижения. Фото: pereyaslav-eparchia.kiev.ua

Воздвижение Креста Господня в 2024 году украинцы будут отмечать в новую дату по новоюлианскому церковному календарю, на который перешла Православная церковь Украины. Один из самых больших праздников чествует событие обретения Креста, на котором был распят Иисус Христос.

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Когда церковный праздник Воздвижения Креста Господня в 2024 году, какие традиции и запреты праздника, узнайте далее в материале.

Когда отметим Воздвижение в 2024 году

До перехода на новоюлианский календарь церковный праздник верующие встречали 27 сентября. Однако теперь все непереходные праздники будем отмечать на 13 дней раньше, а значит Воздвижение Креста Господня теперь праздновать будем 14 сентября. Эта дата будет неизменной.

Воздвижение Креста Господня 2024 — в чем суть праздника

Первое, что нужно знать, — праздник входит в двунадесятые, то есть 12 важнейших в христианстве. В эту дату верующие чествуют сразу два события:

Обретение Креста, на котором распяли Сына Божия; Возвращение Креста в Иерусалим.

Верующая в церкви ставит свечу. Фото: alamy.de

Как празднуют Воздвижение Креста Господня — традиции праздника

По христианским традициям верующие в этот день идут в церковь и молятся. С алтаря выносят Крест на середину храма. Там он должен стоять 7 дней. Если нет возможности посетить церковь, обязательно нужно помолиться дома.

Обязательно в праздник делали добрые дела, помогали нуждающимся. День встречали с чистыми помыслами. Важно было уделить время семье и теплому общению в кругу близких.

По одной давней традиции, в Украине этот день использовали для заготовки капусты на зиму, а также для приготовления разнообразных блюд из нее.

Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня

В праздник Воздвижения многие верующие соблюдают однодневный пост, а потому им запрещено:

употреблять мясо;

молочные продукты;

яйца;

алкоголь.

Это акт духовной дисциплины, помогающий очистить мысли и сердце, вспоминая мучения Иисуса Христа.

Также на Воздвижение Креста Господня нельзя:

выполнять тяжелый физический труд на огороде или в поле;

заниматься домашними делами;

заниматься рукоделием;

ссориться;

злиться;

завидовать;

желать зла;

использовать нецензурную лексику;

посещать водоемы и лес.

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