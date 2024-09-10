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Воздвижение Креста Господня 2024 — новая дата, запреты и традиции праздника

10 сентября 2024 06:45
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Когда церковный праздник Воздвижения Креста Господня 2024 — традиции и запреты
Верующая в церкви на праздник Воздвижения. Фото: pereyaslav-eparchia.kiev.ua
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Воздвижение Креста Господня в 2024 году украинцы будут отмечать в новую дату по новоюлианскому церковному календарю, на который перешла Православная церковь Украины. Один из самых больших праздников чествует событие обретения Креста, на котором был распят Иисус Христос.

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Когда церковный праздник Воздвижения Креста Господня в 2024 году, какие традиции и запреты праздника, узнайте далее в материале.

Когда отметим Воздвижение в 2024 году

До перехода на новоюлианский календарь церковный праздник верующие встречали 27 сентября. Однако теперь все непереходные праздники будем отмечать на 13 дней раньше, а значит Воздвижение Креста Господня теперь праздновать будем 14 сентября. Эта дата будет неизменной.

Воздвижение Креста Господня 2024 — в чем суть праздника

Первое, что нужно знать, — праздник входит в двунадесятые, то есть 12 важнейших в христианстве. В эту дату верующие чествуют сразу два события:

  1. Обретение Креста, на котором распяли Сына Божия;
  2. Возвращение Креста в Иерусалим.

 

Воздвижение Креста Господня 2024 – в чем суть праздника
Верующая в церкви ставит свечу. Фото: alamy.de

Как празднуют Воздвижение Креста Господня — традиции праздника

По христианским традициям верующие в этот день идут в церковь и молятся. С алтаря выносят Крест на середину храма. Там он должен стоять 7 дней. Если нет возможности посетить церковь, обязательно нужно помолиться дома.

Обязательно в праздник делали добрые дела, помогали нуждающимся. День встречали с чистыми помыслами. Важно было уделить время семье и теплому общению в кругу близких.

По одной давней традиции, в Украине этот день использовали для заготовки капусты на зиму, а также для приготовления разнообразных блюд из нее.

 

Как празднуют Воздвижение Креста Господня — традиции праздника
Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня

В праздник Воздвижения многие верующие соблюдают однодневный пост, а потому им запрещено:

  • употреблять мясо;
  • молочные продукты;
  • яйца;
  • алкоголь.

Это акт духовной дисциплины, помогающий очистить мысли и сердце, вспоминая мучения Иисуса Христа.

Также на Воздвижение Креста Господня нельзя:

  • выполнять тяжелый физический труд на огороде или в поле;
  • заниматься домашними делами;
  • заниматься рукоделием;
  • ссориться;
  • злиться;
  • завидовать;
  • желать зла;
  • использовать нецензурную лексику;
  • посещать водоемы и лес.

Также советуем ознакомиться с церковным календарем праздников на сентябрь 2024, который расскажет о главных религиозных событиях месяца.

праздники традиции церковь запреты 14 сентября

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