Когда праздник Веры, Надежды и Любови 2024 — новая дата, традиции, что нельзя делать

Вера, Надежда и Любовь 2024 — новая дата и особенности празднования в Украине
Ежегодно в сентябре Православная церковь Украины чтит память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, казненных за свою непоколебимую веру в единого Бога. Этот праздник имеет особый символизм для христиан, ведь означает не только готовность к самопожертвованию, но и выдержку духа и несокрушимость. В 2024 году дата празднования была изменена из-за перехода на новоюлианский календарь.
Когда украинцы будут отмечать большой церковный праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в 2024 году, что он значит, какие традиции существуют и что нельзя делать — все это по порядку рассказываем далее в материале.
Когда день ангела Веры, Надежды, Любви, Софии в 2024 году
Как известно с 1 сентября 2023 года ПЦУ перешла на новоюлианский календарь, поэтому даты всех непереходных праздников сместились на 13 дней.
По старому стилю праздник четырех святых женщин отмечался 30 сентября. А по новому стилю Веры, Надежды и Любови будем встречать 17 сентября. Дата будет неизменной.
Что означает церковный праздник Веры, Надежды, Любови и их матери Софии
Вера, Надежда и Любовь были тремя сестрами, которых назвали в честь христианских добродетелей. Вместе с матерью Софией они были казнены за убеждение — несокрушимую веру в единого Всевышнего и его сына Иисуса Христа. История мучениц стала примером отваги и преданности.
Мы должны верить в Господа, надеяться на светлое будущее и вечную жизнь рядом со Всевышним, любить себя, окружающих как любим Бога и быть мудрыми, особенно во времена испытаний.
Традиции в праздник Вера, Надежда, Любовь
Наши предки считали праздник Веры, Надежды и Любви женским днем. Поэтому женщины могли отдыхать от любой работы. Все женские обязанности брали на себя мужчины. По давним верованиям, женщине в этот день утром нужно поплакать — тогда она будет счастлива.
Женщины и молодые девушки собирались на празднование, гадали, пели песни. К праздничному столу выпекают каравай.
Утром 17 сентября верующие обязательно шли в церковь, чтобы побывать на богослужении и помолиться перед иконой святых мучениц. Необходимо было поставить четыре свечи по количеству мучениц. Святым молятся о семейном счастье, здоровье, успешном зачатии ребенка.
Женщин с именами Вера, Надежда, Любовь и София поздравляли в эту дату с именинами. Родные и знакомые несли им угощение.
Что нельзя делать в праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
В день Веры, Надежды и Любови 17 сентября издавна существует несколько строгих запретов, нарушение которых может повлечь за собой беды и несчастья. В этот день нельзя:
- отмечать свадьбу;
- венчаться;
- тяжело работать женщинам;
- работать в саду и огороде;
- оскорблять женщин мужчинам;
- заниматься рукоделием;
- брать в руки острые предметы;
- ссориться;
- употреблять нецензурные слова;
- желать зла другим людям;
- завидовать чужому счастью.
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