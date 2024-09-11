Когда праздник Веры, Надежды и Любови 2024 — новая дата, традиции, что нельзя делать

Праздник Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Коллаж: Новини.LIVE

Ежегодно в сентябре Православная церковь Украины чтит память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, казненных за свою непоколебимую веру в единого Бога. Этот праздник имеет особый символизм для христиан, ведь означает не только готовность к самопожертвованию, но и выдержку духа и несокрушимость. В 2024 году дата празднования была изменена из-за перехода на новоюлианский календарь.

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Когда украинцы будут отмечать большой церковный праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в 2024 году, что он значит, какие традиции существуют и что нельзя делать — все это по порядку рассказываем далее в материале.

Когда день ангела Веры, Надежды, Любви, Софии в 2024 году

Как известно с 1 сентября 2023 года ПЦУ перешла на новоюлианский календарь, поэтому даты всех непереходных праздников сместились на 13 дней.

По старому стилю праздник четырех святых женщин отмечался 30 сентября. А по новому стилю Веры, Надежды и Любови будем встречать 17 сентября. Дата будет неизменной.

Что означает церковный праздник Веры, Надежды, Любови и их матери Софии

Вера, Надежда и Любовь были тремя сестрами, которых назвали в честь христианских добродетелей. Вместе с матерью Софией они были казнены за убеждение — несокрушимую веру в единого Всевышнего и его сына Иисуса Христа. История мучениц стала примером отваги и преданности.

Мы должны верить в Господа, надеяться на светлое будущее и вечную жизнь рядом со Всевышним, любить себя, окружающих как любим Бога и быть мудрыми, особенно во времена испытаний.

Икона Веры, Надежды, Любви и матери Софии. Фото: google.com

Традиции в праздник Вера, Надежда, Любовь

Наши предки считали праздник Веры, Надежды и Любви женским днем. Поэтому женщины могли отдыхать от любой работы. Все женские обязанности брали на себя мужчины. По давним верованиям, женщине в этот день утром нужно поплакать — тогда она будет счастлива.

Женщины и молодые девушки собирались на празднование, гадали, пели песни. К праздничному столу выпекают каравай.

Утром 17 сентября верующие обязательно шли в церковь, чтобы побывать на богослужении и помолиться перед иконой святых мучениц. Необходимо было поставить четыре свечи по количеству мучениц. Святым молятся о семейном счастье, здоровье, успешном зачатии ребенка.

Женщин с именами Вера, Надежда, Любовь и София поздравляли в эту дату с именинами. Родные и знакомые несли им угощение.

Верующие в церкви на богослужении.Фото: google.com

Что нельзя делать в праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

В день Веры, Надежды и Любови 17 сентября издавна существует несколько строгих запретов, нарушение которых может повлечь за собой беды и несчастья. В этот день нельзя:

отмечать свадьбу;

венчаться;

тяжело работать женщинам;

работать в саду и огороде;

оскорблять женщин мужчинам;

заниматься рукоделием;

брать в руки острые предметы;

ссориться;

употреблять нецензурные слова;

желать зла другим людям;

завидовать чужому счастью.

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