З Днем працівників торгівлі 2024 — оригінальні привітання, смс, листівки до свята

Працівниця магазину у продуктовому павільйоні. Фото: shutterstock.com

Щорічно в останню неділю липня в Україні відзначають День працівників торгівлі. 2024 року свято випадає на 28 липня. У цю особливу святкову дату заведено вітати всіх, хто тією чи іншою мірою пов'язаний із торгівлею.

Новини.LIVE підготував оригінальні, красиві та щирі привітання з Днем працівників торгівлі 2024 року у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати близьких, друзів та знайомих, які обрали цю професію.

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Працівникам торгівлі привітання

Наснаги у добрі та процвітання!

А ярмарок — яскравих і багатих,

Що будні перетворюють на свято.

Квітуйте, розвивайтеся, творіть,

Достаток ваш віншує економіку.

Для України повсякдень живіть,

І щастя вам на довгому віку!

***

Хай торгівля процвітає,

І приносить добрий зиск!

Серце мрія зігріває,

Не згасає очей блиск —

У здоров’ї та достатку

Вам прожити многа літ,

День працівника торгівлі

Хай святкує цілий світ!

***

З Днем торгівлі вас вітаю,

Рости в доходах вам бажаю.

Щоб все, що треба продавалось,

Все в вашу користь оберталось.

Хай кількість покупців зростає,

Хай вас все місто й область знають,

Нехай робота буде святом,

Бажаю все попродавати!

***

З Днем торгівлі всіх причетних!

Покупців — заможних, чемних.

Та зарплати у валізах,

Не відчути термін "криза"!

Жити круто та цікаво,

У Парижі — пити каву.

Працювати із натхненням

Та радіти сьогоденню!

***

З Днем працівників торгівлі!

Хочу я вам побажати

Сил, здоров’я та наснаги,

Кризи геть не помічати.

Щоб до кожного клієнта

Ви знаходили підхід,

Попит вище пропозиції,

Зміцнював, щоб ваш дохід.

Щоб податки не душили,

Справа в гору тільки йшла.

Щастя, радості, удачі,

Щоб мільйон вам принесла.

Привітання з Днем працівників торгівлі у прозі та своїми словами

Друже, щиро вітаю з твоїм професійним святом! Бажаю надійних партнерів, збільшення фінансів і, звичайно, міцного здоров'я!

***

Дорога подружко, у цій справі ти найкраща, активна, заповзятлива, кмітлива. Нехай робота приносить лише задоволення, а покупці приходять з гарним настроєм та посмішкою. З Днем працівників торгівлі!

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Бажаю великих оборотів у торгівлі, кар'єрного зростання, стабільності в торговому бізнесі та процвітання! З Днем працівників торгівлі!

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Люба, вітаю тебе з Днем працівника торгівлі! Нехай покупці завжди будуть вдячними, товари якісними, а продажі — високими. Бажаю насолоджуватися своєю роботою та розвиватися.

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У цей особливий день 28 липня хочу привітати прекрасну фею, яка стоїть за прилавком та невтомно обслуговує покупців. Бажаю великих виторгів, хороших клієнтів і стабільних продажів. З Днем працівників торгівлі!

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Вітаю з Днем працівників торгівлі! Нехай каса завжди буде повною, покупець — задоволеним, а товар — розпроданим. І не забувайте роздавати свої чудові посмішки на решту.

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Бажаю щедрих та вдячних покупців, адекватних постачальників товару та лише поважних колег. Нехай продаж постійно зростає, прибуток збільшується з кожним днем, а настрій завжди залишається на висоті! З Днем працівників торгівлі!

З Днем працівників торгівлі 2024 — красиві та яскраві листівки

Привітання з Днем працівників торгівлі 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем працівників торгівлі 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем працівників торгівлі 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем працівників торгівлі 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем працівників торгівлі 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем працівників торгівлі 2024 року

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