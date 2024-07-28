З Днем працівників торгівлі 2024 — оригінальні привітання, смс, листівки до свята

День працівників торгівлі 2024 — найкращі привітання з професійним святом
Щорічно в останню неділю липня в Україні відзначають День працівників торгівлі. 2024 року свято випадає на 28 липня. У цю особливу святкову дату заведено вітати всіх, хто тією чи іншою мірою пов'язаний із торгівлею.
Новини.LIVE підготував оригінальні, красиві та щирі привітання з Днем працівників торгівлі 2024 року у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати близьких, друзів та знайомих, які обрали цю професію.
День працівників торгівлі 2024 — красиві привітання у віршах українською мовою
Працівникам торгівлі привітання
Наснаги у добрі та процвітання!
А ярмарок — яскравих і багатих,
Що будні перетворюють на свято.
Квітуйте, розвивайтеся, творіть,
Достаток ваш віншує економіку.
Для України повсякдень живіть,
І щастя вам на довгому віку!
***
Хай торгівля процвітає,
І приносить добрий зиск!
Серце мрія зігріває,
Не згасає очей блиск —
У здоров’ї та достатку
Вам прожити многа літ,
День працівника торгівлі
Хай святкує цілий світ!
***
З Днем торгівлі вас вітаю,
Рости в доходах вам бажаю.
Щоб все, що треба продавалось,
Все в вашу користь оберталось.
Хай кількість покупців зростає,
Хай вас все місто й область знають,
Нехай робота буде святом,
Бажаю все попродавати!
***
З Днем торгівлі всіх причетних!
Покупців — заможних, чемних.
Та зарплати у валізах,
Не відчути термін "криза"!
Жити круто та цікаво,
У Парижі — пити каву.
Працювати із натхненням
Та радіти сьогоденню!
***
З Днем працівників торгівлі!
Хочу я вам побажати
Сил, здоров’я та наснаги,
Кризи геть не помічати.
Щоб до кожного клієнта
Ви знаходили підхід,
Попит вище пропозиції,
Зміцнював, щоб ваш дохід.
Щоб податки не душили,
Справа в гору тільки йшла.
Щастя, радості, удачі,
Щоб мільйон вам принесла.
Привітання з Днем працівників торгівлі у прозі та своїми словами
Друже, щиро вітаю з твоїм професійним святом! Бажаю надійних партнерів, збільшення фінансів і, звичайно, міцного здоров'я!
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Дорога подружко, у цій справі ти найкраща, активна, заповзятлива, кмітлива. Нехай робота приносить лише задоволення, а покупці приходять з гарним настроєм та посмішкою. З Днем працівників торгівлі!
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Бажаю великих оборотів у торгівлі, кар'єрного зростання, стабільності в торговому бізнесі та процвітання! З Днем працівників торгівлі!
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Люба, вітаю тебе з Днем працівника торгівлі! Нехай покупці завжди будуть вдячними, товари якісними, а продажі — високими. Бажаю насолоджуватися своєю роботою та розвиватися.
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У цей особливий день 28 липня хочу привітати прекрасну фею, яка стоїть за прилавком та невтомно обслуговує покупців. Бажаю великих виторгів, хороших клієнтів і стабільних продажів. З Днем працівників торгівлі!
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Вітаю з Днем працівників торгівлі! Нехай каса завжди буде повною, покупець — задоволеним, а товар — розпроданим. І не забувайте роздавати свої чудові посмішки на решту.
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Бажаю щедрих та вдячних покупців, адекватних постачальників товару та лише поважних колег. Нехай продаж постійно зростає, прибуток збільшується з кожним днем, а настрій завжди залишається на висоті! З Днем працівників торгівлі!
З Днем працівників торгівлі 2024 — красиві та яскраві листівки
Відеопривітання з Днем працівників торгівлі 2024 року
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