Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow День работников торговли 2024 — лучшие поздравления с профессиональным праздником arrow

День работников торговли 2024 — лучшие поздравления с профессиональным праздником

28 июля 2024 05:05
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
С Днем работников торговли 2024 — оригинальные поздравления, смс, открытки
Сотрудница магазина в продуктовом павильоне. Фото: shutterstock.com
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Ежегодно в последнее воскресенье июля в Украине отмечают День работников торговли. В 2024 году праздник выпадает на 28 июля. В эту особую праздничную дату принято поздравлять всех, кто в той или иной степени связан с торговлей.

Новини.LIVE подготовил оригинальные, красивые и искренние поздравления с Днем работников торговли 2024 года в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить близких, друзей и знакомых, избравших эту профессию.

Читайте также:

День работников торговли 2024 — красивые поздравления в стихах на украинском языке

Працівникам торгівлі привітання
Наснаги у добрі та процвітання!
А ярмарок — яскравих і багатих,
Що будні перетворюють на свято.
Квітуйте, розвивайтеся, творіть,
Достаток ваш віншує економіку.
Для України повсякдень живіть,
І щастя вам на довгому віку!

***

Хай торгівля процвітає,
І приносить добрий зиск!
Серце мрія зігріває,
Не згасає очей блиск —
У здоров’ї та достатку
Вам прожити многа літ,
День працівника торгівлі
Хай святкує цілий світ!

***

З Днем торгівлі вас вітаю,
Рости в доходах вам бажаю.
Щоб все, що треба продавалось,
Все в вашу користь оберталось.
Хай кількість покупців зростає,
Хай вас все місто й область знають,
Нехай робота буде святом,
Бажаю все попродавати!

***

З Днем торгівлі всіх причетних!
Покупців — заможних, чемних.
Та зарплати у валізах,
Не відчути термін "криза"!
Жити круто та цікаво,
У Парижі — пити каву.
Працювати із натхненням
Та радіти сьогоденню!

***

З Днем працівників торгівлі!
Хочу я вам побажати
Сил, здоров’я та наснаги,
Кризи геть не помічати.
Щоб до кожного клієнта
Ви знаходили підхід,
Попит вище пропозиції,
Зміцнював, щоб ваш дохід.
Щоб податки не душили,
Справа в гору тільки йшла.
Щастя, радості, удачі,
Щоб мільйон вам принесла.

Поздравление с Днем работников торговли в прозе и своими словами

Друг, искренне поздравляю с твоим профессиональным праздником! Желаю надежных партнеров, увеличения финансов и, конечно, крепкого здоровья!

***

Дорогая подруга, в этом деле ты самая лучшая, активная, предприимчивая, сообразительная. Пусть работа доставляет только удовольствие, а покупатели приходят с хорошим настроением и улыбкой. С Днем работников торговли!

***

Желаю больших оборотов в торговле, карьерного роста, стабильности в торговом бизнесе и процветания! С Днем работников торговли!

***

Дорогая, поздравляю тебя с Днем работника торговли! Пусть покупатели всегда будут благодарны, товары качественные, а продажи — высокие. Желаю наслаждаться своей работой и развиваться.

***

В этот особый день 28 июля хочу поздравить прекрасную фею, которая стоит за прилавком и без устали обслуживает покупателей. Желаю больших выручек, хороших клиентов и стабильных продаж. С Днем работников торговли!

***

Поздравляю с Днем работников торговли! Пусть касса всегда будет полной, покупатель — довольным, а товар — распроданным. И не забывайте раздавать свои замечательные улыбки на сдачу.

***

Желаю щедрых и благодарных покупателей, адекватных поставщиков товара и только уважаемых коллег. Пусть продажи постоянно растут, прибыль увеличивается с каждым днем, а настроение всегда остается на высоте! С Днем работников торговли!

С Днем работников торговли 2024 — красивые и яркие открытки

С Днем работников торговли 2024 — красивые и яркие открытки.
Поздравление с Днем работников торговли 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем работников торговли 2024 — открытки.
Поздравление с Днем работников торговли 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравление с Днем работников торговли 2024
Поздравление с Днем работников торговли 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День работников торговли 2024 — красивые поздравления.
Поздравление с Днем работников торговли 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День работников торговли 2024 — красивые открытки.
Поздравление с Днем работников торговли 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем работников торговли 2024 года

 

 

 

 

Также советуем ознакомиться с календарем праздников на август 2024, который расскажет о главных событиях месяца.

праздники поздравления открытки пожелания 28 июля работники торговли

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом