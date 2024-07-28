С Днем работников торговли 2024 — оригинальные поздравления, смс, открытки

День работников торговли 2024 — лучшие поздравления с профессиональным праздником
Ежегодно в последнее воскресенье июля в Украине отмечают День работников торговли. В 2024 году праздник выпадает на 28 июля. В эту особую праздничную дату принято поздравлять всех, кто в той или иной степени связан с торговлей.
Новини.LIVE подготовил оригинальные, красивые и искренние поздравления с Днем работников торговли 2024 года в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить близких, друзей и знакомых, избравших эту профессию.
День работников торговли 2024 — красивые поздравления в стихах на украинском языке
Працівникам торгівлі привітання
Наснаги у добрі та процвітання!
А ярмарок — яскравих і багатих,
Що будні перетворюють на свято.
Квітуйте, розвивайтеся, творіть,
Достаток ваш віншує економіку.
Для України повсякдень живіть,
І щастя вам на довгому віку!
***
Хай торгівля процвітає,
І приносить добрий зиск!
Серце мрія зігріває,
Не згасає очей блиск —
У здоров’ї та достатку
Вам прожити многа літ,
День працівника торгівлі
Хай святкує цілий світ!
***
З Днем торгівлі вас вітаю,
Рости в доходах вам бажаю.
Щоб все, що треба продавалось,
Все в вашу користь оберталось.
Хай кількість покупців зростає,
Хай вас все місто й область знають,
Нехай робота буде святом,
Бажаю все попродавати!
***
З Днем торгівлі всіх причетних!
Покупців — заможних, чемних.
Та зарплати у валізах,
Не відчути термін "криза"!
Жити круто та цікаво,
У Парижі — пити каву.
Працювати із натхненням
Та радіти сьогоденню!
***
З Днем працівників торгівлі!
Хочу я вам побажати
Сил, здоров’я та наснаги,
Кризи геть не помічати.
Щоб до кожного клієнта
Ви знаходили підхід,
Попит вище пропозиції,
Зміцнював, щоб ваш дохід.
Щоб податки не душили,
Справа в гору тільки йшла.
Щастя, радості, удачі,
Щоб мільйон вам принесла.
Поздравление с Днем работников торговли в прозе и своими словами
Друг, искренне поздравляю с твоим профессиональным праздником! Желаю надежных партнеров, увеличения финансов и, конечно, крепкого здоровья!
***
Дорогая подруга, в этом деле ты самая лучшая, активная, предприимчивая, сообразительная. Пусть работа доставляет только удовольствие, а покупатели приходят с хорошим настроением и улыбкой. С Днем работников торговли!
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Желаю больших оборотов в торговле, карьерного роста, стабильности в торговом бизнесе и процветания! С Днем работников торговли!
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Дорогая, поздравляю тебя с Днем работника торговли! Пусть покупатели всегда будут благодарны, товары качественные, а продажи — высокие. Желаю наслаждаться своей работой и развиваться.
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В этот особый день 28 июля хочу поздравить прекрасную фею, которая стоит за прилавком и без устали обслуживает покупателей. Желаю больших выручек, хороших клиентов и стабильных продаж. С Днем работников торговли!
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Поздравляю с Днем работников торговли! Пусть касса всегда будет полной, покупатель — довольным, а товар — распроданным. И не забывайте раздавать свои замечательные улыбки на сдачу.
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Желаю щедрых и благодарных покупателей, адекватных поставщиков товара и только уважаемых коллег. Пусть продажи постоянно растут, прибыль увеличивается с каждым днем, а настроение всегда остается на высоте! С Днем работников торговли!
С Днем работников торговли 2024 — красивые и яркие открытки
Видеопоздравления с Днем работников торговли 2024 года
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