С Днем работников торговли 2024 — оригинальные поздравления, смс, открытки

Сотрудница магазина в продуктовом павильоне. Фото: shutterstock.com

Ежегодно в последнее воскресенье июля в Украине отмечают День работников торговли. В 2024 году праздник выпадает на 28 июля. В эту особую праздничную дату принято поздравлять всех, кто в той или иной степени связан с торговлей.

Новини.LIVE подготовил оригинальные, красивые и искренние поздравления с Днем работников торговли 2024 года в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить близких, друзей и знакомых, избравших эту профессию.

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Працівникам торгівлі привітання

Наснаги у добрі та процвітання!

А ярмарок — яскравих і багатих,

Що будні перетворюють на свято.

Квітуйте, розвивайтеся, творіть,

Достаток ваш віншує економіку.

Для України повсякдень живіть,

І щастя вам на довгому віку!

***

Хай торгівля процвітає,

І приносить добрий зиск!

Серце мрія зігріває,

Не згасає очей блиск —

У здоров’ї та достатку

Вам прожити многа літ,

День працівника торгівлі

Хай святкує цілий світ!

***

З Днем торгівлі вас вітаю,

Рости в доходах вам бажаю.

Щоб все, що треба продавалось,

Все в вашу користь оберталось.

Хай кількість покупців зростає,

Хай вас все місто й область знають,

Нехай робота буде святом,

Бажаю все попродавати!

***

З Днем торгівлі всіх причетних!

Покупців — заможних, чемних.

Та зарплати у валізах,

Не відчути термін "криза"!

Жити круто та цікаво,

У Парижі — пити каву.

Працювати із натхненням

Та радіти сьогоденню!

***

З Днем працівників торгівлі!

Хочу я вам побажати

Сил, здоров’я та наснаги,

Кризи геть не помічати.

Щоб до кожного клієнта

Ви знаходили підхід,

Попит вище пропозиції,

Зміцнював, щоб ваш дохід.

Щоб податки не душили,

Справа в гору тільки йшла.

Щастя, радості, удачі,

Щоб мільйон вам принесла.

Поздравление с Днем работников торговли в прозе и своими словами

Друг, искренне поздравляю с твоим профессиональным праздником! Желаю надежных партнеров, увеличения финансов и, конечно, крепкого здоровья!

***

Дорогая подруга, в этом деле ты самая лучшая, активная, предприимчивая, сообразительная. Пусть работа доставляет только удовольствие, а покупатели приходят с хорошим настроением и улыбкой. С Днем работников торговли!

***

Желаю больших оборотов в торговле, карьерного роста, стабильности в торговом бизнесе и процветания! С Днем работников торговли!

***

Дорогая, поздравляю тебя с Днем работника торговли! Пусть покупатели всегда будут благодарны, товары качественные, а продажи — высокие. Желаю наслаждаться своей работой и развиваться.

***

В этот особый день 28 июля хочу поздравить прекрасную фею, которая стоит за прилавком и без устали обслуживает покупателей. Желаю больших выручек, хороших клиентов и стабильных продаж. С Днем работников торговли!

***

Поздравляю с Днем работников торговли! Пусть касса всегда будет полной, покупатель — довольным, а товар — распроданным. И не забывайте раздавать свои замечательные улыбки на сдачу.

***

Желаю щедрых и благодарных покупателей, адекватных поставщиков товара и только уважаемых коллег. Пусть продажи постоянно растут, прибыль увеличивается с каждым днем, а настроение всегда остается на высоте! С Днем работников торговли!

С Днем работников торговли 2024 — красивые и яркие открытки

Поздравление с Днем работников торговли 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем работников торговли 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем работников торговли 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем работников торговли 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем работников торговли 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем работников торговли 2024 года

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