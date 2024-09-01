З Днем знань 2024 — красиві привітання для учнів, вчителів і батьків

Діти йдуть на перший дзвоник. Фото: galka.if.ua

1 вересня в Україні — День знань, коли учні йдуть до школи після тривалих та незабутніх літніх канікул. Оскільки 2024 року свято припадає на неділю, то офіційно новий навчальний рік розпочинається у понеділок, 2 вересня. Це привід привітати учнів, батьків та вчителів й побажати успіхів, натхнення та терпіння.

Новини.LIVE підготували красиві, веселі та щирі привітання з першим дзвоником 2024 року у прозі, віршах та листівках.

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Перший дзвоник 2024 — щирі привітання у прозі

Вітаю з Днем знань! Нехай цей навчальний рік буде яскравим, цікавим, натхненним та успішним.

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З 1 вересня! Бажаю, щоб попереду на тебе чекало багато відкриттів, звершень і блискучих перемог. Учися, дій, мрій, працюй, старайся, вір і перемагай!

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Вітаю з Днем знань! Бажаю величезного бажання вчитися та здобувати нові знання. Успіхів, терплячості та чудових результатів!

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З Днем знань! Бажаю величезного бажання дарувати юному поколінню нові знання. Удачі, терпіння та відмінних результатів!

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Нехай нові знання даються легко, окриляють та захоплюють. Бажаю цікавих подій, чудових оцінок і постійного прагнення бути кращим, ніж учора. З 1 вересня, з Днем знань!

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На Перший дзвоник бажаю вам міцного здоров'я, терплячості, а головне — щирого прагнення до нових знань. Нехай попереду чекає багато цікавого, кожен урок дарує відкриття.

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Вітаю з першим дзвоником! Нехай ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті.

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Вітаю з початком нового навчального року! Нехай цей рік буде набагато яскравішим, крутішим та успішнішим, ніж минулий, і нехай попереду чекає багато відкриттів, звершень і блискучих перемог.

***

У цей світлий день я бажаю всім нам зберегти дитячу спрагу знань, юнацьку допитливість розуму і зрілість міркувань! Зі святом 1 вересня!

Красиві привітання з першим дзвоником у віршах українською мовою

Троянди, айстри, ружі і майори —

Сьогодні діти дружно йдуть до школи,

Крокують поряд горді мама й тато —

І всюди радості й пісень багато!

Вже дзвоник залунає в школі скоро,

І на уроки учні підуть хором,

Відчинять двері у таку чудову

Країну знань, цікаву і казкову!

***

Із Днем знань тебе вітаю!

Гарних днів тобі бажаю,

Що ти в школі проведеш

По житті ти пронесеш!

***

У день знань вітаємо вас,

Бажаємо вам успіху і натхнення.

Нехай день подарує нових геніїв для нас,

Сміливо крокуйте до мрій здійснення.

Нехай знання у вас легше входять,

Здоров'я вам і довгих років.

Щоб при будь-якому результаті,

Ви не знали ні бід, ні горя.

***

Вересень щедро сонцем зігрітий,

В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє,

Дзвоником першим їх школа вітає.

***

Осінь фарби розклала,

Починає малювати.

В перший день

З днем знань потрібно

Від душі всіх вітати!

Щоб радісно початок

Шкільних днів у всіх пройшов,

Щоб ніжно зігрівало

Всіх осіннє тепло.

Побажаємо мудро, сміливо

Знання отримувати.

Так беремося ж за справу —

Світ прекрасний пізнавати!

***

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові,

Щоб вдавалося все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті,

Це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

***

Ось перший дзвоник гучно вам лунає, —

Це школа щиро кожному бажає

Навчатись із натхненням, із любов'ю,

І бути всім родиною одною.

Щоб до наук цікавість вас хилила,

Щоб фізкультура теж вам була мила,

І щоб засяяла вам зірка та у небі,

Що забере із мрій всі перепони-стелі!

***

Перший клас сьогодні вам

Відчиняє двері,

Порадуйте і тат, і мам,

Будьте мудрі й вчені,

Поважайте вчителів,

Добрих друзів майте,

На дванадцять завжди вчіться,

А двійок — не майте!

***

Сьогодні підеш в перший клас,

Візьмеш підручник перший раз,

І потім довгими шляхами

До знань ти будеш йти роками.

Тебе вітаю, милий дуже,

Щоб не було тобі байдуже!

***

З початком року вітаємо.

Слухняних діток вам бажаємо,

Завжди посидючих у всьому,

Щоб славилися своїм добром!

Вам особисто — щастя цілий віз,

Букети найкрасивіших роз,

Друзів лише відданих усюди

Хай вас оточують хороші люди.

***

Учителю! Пораднику і друже!

Ви вибрали дорогу непросту.

Ми вам сьогодні дякуємо дуже

За вашу працю вчительську святу.

За розум осяйний,

За мудрість й доброту від Бога,

Прославимо в віках —

Звеличимо в піснях —

Високу працю педагога.

Як в казці стеляться путі,

Навкруг широкий обрій.

Для нас відкрито все в житті,

Аби учились добре!

З Днем знань 2024 року — яскраві листівки

Привітання з першим дзвоником 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з першим дзвоником 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з першим дзвоником 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з першим дзвоником 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з першим дзвоником 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з першим дзвоником 2024 року

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