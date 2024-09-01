З Днем знань 2024 — красиві привітання для учнів, вчителів і батьків

День знань 2024 — веселі та щирі привітання для учнів, вчителів і батьків
1 вересня в Україні — День знань, коли учні йдуть до школи після тривалих та незабутніх літніх канікул. Оскільки 2024 року свято припадає на неділю, то офіційно новий навчальний рік розпочинається у понеділок, 2 вересня. Це привід привітати учнів, батьків та вчителів й побажати успіхів, натхнення та терпіння.
Новини.LIVE підготували красиві, веселі та щирі привітання з першим дзвоником 2024 року у прозі, віршах та листівках.
Перший дзвоник 2024 — щирі привітання у прозі
Вітаю з Днем знань! Нехай цей навчальний рік буде яскравим, цікавим, натхненним та успішним.
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З 1 вересня! Бажаю, щоб попереду на тебе чекало багато відкриттів, звершень і блискучих перемог. Учися, дій, мрій, працюй, старайся, вір і перемагай!
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Вітаю з Днем знань! Бажаю величезного бажання вчитися та здобувати нові знання. Успіхів, терплячості та чудових результатів!
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З Днем знань! Бажаю величезного бажання дарувати юному поколінню нові знання. Удачі, терпіння та відмінних результатів!
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Нехай нові знання даються легко, окриляють та захоплюють. Бажаю цікавих подій, чудових оцінок і постійного прагнення бути кращим, ніж учора. З 1 вересня, з Днем знань!
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На Перший дзвоник бажаю вам міцного здоров'я, терплячості, а головне — щирого прагнення до нових знань. Нехай попереду чекає багато цікавого, кожен урок дарує відкриття.
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Вітаю з першим дзвоником! Нехай ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті.
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Вітаю з початком нового навчального року! Нехай цей рік буде набагато яскравішим, крутішим та успішнішим, ніж минулий, і нехай попереду чекає багато відкриттів, звершень і блискучих перемог.
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У цей світлий день я бажаю всім нам зберегти дитячу спрагу знань, юнацьку допитливість розуму і зрілість міркувань! Зі святом 1 вересня!
Красиві привітання з першим дзвоником у віршах українською мовою
Троянди, айстри, ружі і майори —
Сьогодні діти дружно йдуть до школи,
Крокують поряд горді мама й тато —
І всюди радості й пісень багато!
Вже дзвоник залунає в школі скоро,
І на уроки учні підуть хором,
Відчинять двері у таку чудову
Країну знань, цікаву і казкову!
***
Із Днем знань тебе вітаю!
Гарних днів тобі бажаю,
Що ти в школі проведеш
По житті ти пронесеш!
***
У день знань вітаємо вас,
Бажаємо вам успіху і натхнення.
Нехай день подарує нових геніїв для нас,
Сміливо крокуйте до мрій здійснення.
Нехай знання у вас легше входять,
Здоров'я вам і довгих років.
Щоб при будь-якому результаті,
Ви не знали ні бід, ні горя.
***
Вересень щедро сонцем зігрітий,
В школу повсюди сходяться діти.
Квіти барвисті в них у руках,
Вогники щастя ясніють в очах.
В кожного радісна усмішка сяє,
Дзвоником першим їх школа вітає.
***
Осінь фарби розклала,
Починає малювати.
В перший день
З днем знань потрібно
Від душі всіх вітати!
Щоб радісно початок
Шкільних днів у всіх пройшов,
Щоб ніжно зігрівало
Всіх осіннє тепло.
Побажаємо мудро, сміливо
Знання отримувати.
Так беремося ж за справу —
Світ прекрасний пізнавати!
***
Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові,
Щоб вдавалося все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті,
Це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!
***
Ось перший дзвоник гучно вам лунає, —
Це школа щиро кожному бажає
Навчатись із натхненням, із любов'ю,
І бути всім родиною одною.
Щоб до наук цікавість вас хилила,
Щоб фізкультура теж вам була мила,
І щоб засяяла вам зірка та у небі,
Що забере із мрій всі перепони-стелі!
***
Перший клас сьогодні вам
Відчиняє двері,
Порадуйте і тат, і мам,
Будьте мудрі й вчені,
Поважайте вчителів,
Добрих друзів майте,
На дванадцять завжди вчіться,
А двійок — не майте!
***
Сьогодні підеш в перший клас,
Візьмеш підручник перший раз,
І потім довгими шляхами
До знань ти будеш йти роками.
Тебе вітаю, милий дуже,
Щоб не було тобі байдуже!
***
З початком року вітаємо.
Слухняних діток вам бажаємо,
Завжди посидючих у всьому,
Щоб славилися своїм добром!
Вам особисто — щастя цілий віз,
Букети найкрасивіших роз,
Друзів лише відданих усюди
Хай вас оточують хороші люди.
***
Учителю! Пораднику і друже!
Ви вибрали дорогу непросту.
Ми вам сьогодні дякуємо дуже
За вашу працю вчительську святу.
За розум осяйний,
За мудрість й доброту від Бога,
Прославимо в віках —
Звеличимо в піснях —
Високу працю педагога.
Як в казці стеляться путі,
Навкруг широкий обрій.
Для нас відкрито все в житті,
Аби учились добре!
З Днем знань 2024 року — яскраві листівки
Відеопривітання з першим дзвоником 2024 року
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