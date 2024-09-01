С Днем знаний 2024 — красивые поздравления для учеников, учителей и родителей

Дети идут на первый звонок. Фото: galka.if.ua

1 сентября в Украине — День знаний, когда ученики идут в школу после длительных и незабываемых летних каникул. Поскольку в 2024 году праздник выпадает на воскресенье, то официально новый учебный год начинается в понедельник, 2 сентября. Это повод поздравить учеников, родителей и учителей и пожелать успехов, вдохновения и терпения.

Новини.LIVE подготовили красивые, веселые и искренние поздравления с первым звонком 2024 года в прозе, стихах и открытках.

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Первый звонок 2024 — искренние поздравления в прозе

Поздравляю с Днем знаний! Пусть этот учебный год будет ярким, интересным, вдохновляющим и успешным.

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С 1 сентября! Желаю, чтобы впереди тебя ждало много открытий, свершений и блестящих побед. Учись, действуй, мечтай, работай, старайся, верь и побеждай!

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Поздравляю с Днем знаний! Желаю огромного желания учиться и обретать новые знания. Удачи, терпения и отличных результатов!

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С Днем знаний! Желаю огромного желания дарить юному поколению новые знания. Удачи, терпения и отличных результатов!

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Пусть новые знания даются легко, окрыляют и увлекают. Желаю интересных событий, отличных оценок и постоянного стремления быть лучше, чем вчера. С 1 сентября, с Днем знаний!

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На Первый звонок желаю вам крепкого здоровья, терпения, а главное — искреннего стремления к новым знаниям. Пусть впереди ждет много интересного, каждый урок дарит открытие.

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Поздравляю с первым звонком! Пусть ваши способности, настойчивость станут залогом выдающихся успехов во взрослой жизни.

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Поздравляю с началом нового учебного года! Пусть этот год будет гораздо ярче, круче и успешнее, чем прошлый, и пусть впереди ждет много открытий, свершений и блестящих побед.

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В этот светлый день я желаю всем нам сохранить детскую жажду знаний, юношескую любознательность ума и зрелость суждений! С праздником 1 сентября!

Красивые поздравления с первым звонком в стихах на украинском языке

Троянди, айстри, ружі і майори —

Сьогодні діти дружно йдуть до школи,

Крокують поряд горді мама й тато —

І всюди радості й пісень багато!

Вже дзвоник залунає в школі скоро,

І на уроки учні підуть хором,

Відчинять двері у таку чудову

Країну знань, цікаву і казкову!

***

Із Днем знань тебе вітаю!

Гарних днів тобі бажаю,

Що ти в школі проведеш

По житті ти пронесеш!

***

У день знань вітаємо вас,

Бажаємо вам успіху і натхнення.

Нехай день подарує нових геніїв для нас,

Сміливо крокуйте до мрій здійснення.

Нехай знання у вас легше входять,

Здоров'я вам і довгих років.

Щоб при будь-якому результаті,

Ви не знали ні бід, ні горя.

***

Вересень щедро сонцем зігрітий,

В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє,

Дзвоником першим їх школа вітає.

***

Осінь фарби розклала,

Починає малювати.

В перший день

З днем знань потрібно

Від душі всіх вітати!

Щоб радісно початок

Шкільних днів у всіх пройшов,

Щоб ніжно зігрівало

Всіх осіннє тепло.

Побажаємо мудро, сміливо

Знання отримувати.

Так беремося ж за справу —

Світ прекрасний пізнавати!

***

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові,

Щоб вдавалося все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті,

Це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

***

Ось перший дзвоник гучно вам лунає, —

Це школа щиро кожному бажає

Навчатись із натхненням, із любов'ю,

І бути всім родиною одною.

Щоб до наук цікавість вас хилила,

Щоб фізкультура теж вам була мила,

І щоб засяяла вам зірка та у небі,

Що забере із мрій всі перепони-стелі!

***

Перший клас сьогодні вам

Відчиняє двері,

Порадуйте і тат, і мам,

Будьте мудрі й вчені,

Поважайте вчителів,

Добрих друзів майте,

На дванадцять завжди вчіться,

А двійок — не майте!

***

Сьогодні підеш в перший клас,

Візьмеш підручник перший раз,

І потім довгими шляхами

До знань ти будеш йти роками.

Тебе вітаю, милий дуже,

Щоб не було тобі байдуже!

***

З початком року вітаємо.

Слухняних діток вам бажаємо,

Завжди посидючих у всьому,

Щоб славилися своїм добром!

Вам особисто — щастя цілий віз,

Букети найкрасивіших роз,

Друзів лише відданих усюди

Хай вас оточують хороші люди.

***

Учителю! Пораднику і друже!

Ви вибрали дорогу непросту.

Ми вам сьогодні дякуємо дуже

За вашу працю вчительську святу.

За розум осяйний,

За мудрість й доброту від Бога,

Прославимо в віках —

Звеличимо в піснях —

Високу працю педагога.

Як в казці стеляться путі,

Навкруг широкий обрій.

Для нас відкрито все в житті,

Аби учились добре!

С Днем знаний 2024 года — яркие открытки

Поздравление с первым звонком 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с первым звонком в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с первым звонком в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с первым звонком в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с первым звонком в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с первым звонком 2024 года

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