С Днем знаний 2024 — красивые поздравления для учеников, учителей и родителей

День знаний 2024 — веселые и искренние поздравления для учеников, учителей и родителей
1 сентября в Украине — День знаний, когда ученики идут в школу после длительных и незабываемых летних каникул. Поскольку в 2024 году праздник выпадает на воскресенье, то официально новый учебный год начинается в понедельник, 2 сентября. Это повод поздравить учеников, родителей и учителей и пожелать успехов, вдохновения и терпения.
Новини.LIVE подготовили красивые, веселые и искренние поздравления с первым звонком 2024 года в прозе, стихах и открытках.
Первый звонок 2024 — искренние поздравления в прозе
Поздравляю с Днем знаний! Пусть этот учебный год будет ярким, интересным, вдохновляющим и успешным.
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С 1 сентября! Желаю, чтобы впереди тебя ждало много открытий, свершений и блестящих побед. Учись, действуй, мечтай, работай, старайся, верь и побеждай!
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Поздравляю с Днем знаний! Желаю огромного желания учиться и обретать новые знания. Удачи, терпения и отличных результатов!
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С Днем знаний! Желаю огромного желания дарить юному поколению новые знания. Удачи, терпения и отличных результатов!
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Пусть новые знания даются легко, окрыляют и увлекают. Желаю интересных событий, отличных оценок и постоянного стремления быть лучше, чем вчера. С 1 сентября, с Днем знаний!
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На Первый звонок желаю вам крепкого здоровья, терпения, а главное — искреннего стремления к новым знаниям. Пусть впереди ждет много интересного, каждый урок дарит открытие.
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Поздравляю с первым звонком! Пусть ваши способности, настойчивость станут залогом выдающихся успехов во взрослой жизни.
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Поздравляю с началом нового учебного года! Пусть этот год будет гораздо ярче, круче и успешнее, чем прошлый, и пусть впереди ждет много открытий, свершений и блестящих побед.
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В этот светлый день я желаю всем нам сохранить детскую жажду знаний, юношескую любознательность ума и зрелость суждений! С праздником 1 сентября!
Красивые поздравления с первым звонком в стихах на украинском языке
Троянди, айстри, ружі і майори —
Сьогодні діти дружно йдуть до школи,
Крокують поряд горді мама й тато —
І всюди радості й пісень багато!
Вже дзвоник залунає в школі скоро,
І на уроки учні підуть хором,
Відчинять двері у таку чудову
Країну знань, цікаву і казкову!
***
Із Днем знань тебе вітаю!
Гарних днів тобі бажаю,
Що ти в школі проведеш
По житті ти пронесеш!
***
У день знань вітаємо вас,
Бажаємо вам успіху і натхнення.
Нехай день подарує нових геніїв для нас,
Сміливо крокуйте до мрій здійснення.
Нехай знання у вас легше входять,
Здоров'я вам і довгих років.
Щоб при будь-якому результаті,
Ви не знали ні бід, ні горя.
***
Вересень щедро сонцем зігрітий,
В школу повсюди сходяться діти.
Квіти барвисті в них у руках,
Вогники щастя ясніють в очах.
В кожного радісна усмішка сяє,
Дзвоником першим їх школа вітає.
***
Осінь фарби розклала,
Починає малювати.
В перший день
З днем знань потрібно
Від душі всіх вітати!
Щоб радісно початок
Шкільних днів у всіх пройшов,
Щоб ніжно зігрівало
Всіх осіннє тепло.
Побажаємо мудро, сміливо
Знання отримувати.
Так беремося ж за справу —
Світ прекрасний пізнавати!
***
Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові,
Щоб вдавалося все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті,
Це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!
***
Ось перший дзвоник гучно вам лунає, —
Це школа щиро кожному бажає
Навчатись із натхненням, із любов'ю,
І бути всім родиною одною.
Щоб до наук цікавість вас хилила,
Щоб фізкультура теж вам була мила,
І щоб засяяла вам зірка та у небі,
Що забере із мрій всі перепони-стелі!
***
Перший клас сьогодні вам
Відчиняє двері,
Порадуйте і тат, і мам,
Будьте мудрі й вчені,
Поважайте вчителів,
Добрих друзів майте,
На дванадцять завжди вчіться,
А двійок — не майте!
***
Сьогодні підеш в перший клас,
Візьмеш підручник перший раз,
І потім довгими шляхами
До знань ти будеш йти роками.
Тебе вітаю, милий дуже,
Щоб не було тобі байдуже!
***
З початком року вітаємо.
Слухняних діток вам бажаємо,
Завжди посидючих у всьому,
Щоб славилися своїм добром!
Вам особисто — щастя цілий віз,
Букети найкрасивіших роз,
Друзів лише відданих усюди
Хай вас оточують хороші люди.
***
Учителю! Пораднику і друже!
Ви вибрали дорогу непросту.
Ми вам сьогодні дякуємо дуже
За вашу працю вчительську святу.
За розум осяйний,
За мудрість й доброту від Бога,
Прославимо в віках —
Звеличимо в піснях —
Високу працю педагога.
Як в казці стеляться путі,
Навкруг широкий обрій.
Для нас відкрито все в житті,
Аби учились добре!
С Днем знаний 2024 года — яркие открытки
Видеопоздравления с первым звонком 2024 года
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