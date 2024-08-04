З Днем Повітряних сил України 4 серпня 2024 — привітання у прозі та листівках

Дякуємо героям за захист — щирі привітання з Днем Повітряних сил України
Традиційно в Україні у першу неділю серпня своє професійне свято відзначають Військово-Повітряні сили Збройних сил. Цього року воно випало на 4 серпня. До складу ВПС входять бомбардувальна, розвідувальна, транспортна та штурмова авіація, а також спеціальні повітряні війська та ППО.
Новини.LIVE підготував щирі привітання з Днем Повітряних сил України 2024 року у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте відважних та сильних захисників, які кожного дня ціною свого життя захищають нас та нашу державу.
Привітання з Днем Військово-Повітряних сил України у прозі
Друже, щиро вітаю тебе з професійним святом — Днем Військово-Повітряних сил України! Дякую, за твою відвагу і готовність ризикувати заради нашого майбутнього.
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Бажаю міцного здоров'я та успішного ураження усіх ворожих цілей. З Днем Військово-Повітряних сил України!
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Вітаю із днем Військово-повітряних сил! Щиро бажаю чистого неба, світлих надій, миру та безмежного щастя. Будьте здорові та кохані!
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Дякую за те, що оберігаєш нашу Україну і на землі, і в повітряному просторі! Бажаю мирного неба над головою, непохитного здоров'я та подолання всіх повітряних перешкод! З Днем Повітряних Сил ЗСУ!
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З Днем Повітряних Сил України! Бажаємо безпеки, здоров'я і завжди повертатися додому. Любимо та віримо у тебе усім серцем!
З Днем ВПС України 2024 — красиві привітання у листівках
З Днем Військово-Повітряних сил України 2024 — привітання у віршах українською мовою
Підкорювачам небес,
Усім, хто служить в ВПС,
Я бажаю безпеки в польотах,
І відваги в найвищих висотах.
Хай сім'я героїв зустрічає
З теплою вечерею та чаєм!
***
Дякую усім пілотам,
І військовим літакам,
Хто воює за свободу,
Стереже повітря нам.
Ви України гордість!
Хай береже Господь,
Нехай вам буде легко.
Загрозу побороть.
***
Зі святом вас вітаємо,
Неба чистого бажаємо,
Щастя, радості, удачі,
А для вирішень задачі,
Чудо-техніку, щоб мали,
В небі високо літали!
***
Грізні, як грім з небес,
Льотчики з ВПС,
Ескадрою дружно літають,
Державу охороняють,
Щоб рідній Україні,
Не бачити ворогів в помині!
***
Брати ви неба, діти Сонця.
У підкорювачів небес
В душі хай дзвінко відгукнеться:
Сьогодні свято ВПС!
Вас вітаємо ми щиро!
"Спасибі" хочемо сказати,
Що ви, працюючи невпинно,
Взялися небо обороняти!
***
Служать справжні чоловіки,
У цих грізних, доблесних військах,
ВПС рідної України,
Прославляємо нині ми в віршах!
Честь і слава вам герої неба,
За сміливість і відвагу, дякуємо вам!
Відеопривітання з Днем Повітряних сил України
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