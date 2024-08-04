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Дякуємо героям за захист — щирі привітання з Днем Повітряних сил України

4 серпня 2024 05:00
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
З Днем Повітряних сил України 4 серпня 2024 — привітання у прозі та листівках
Український військовий готується до польоту. Фото: armyinform.com.ua
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Традиційно в Україні у першу неділю серпня своє професійне свято відзначають Військово-Повітряні сили Збройних сил. Цього року воно випало на 4 серпня. До складу ВПС входять бомбардувальна, розвідувальна, транспортна та штурмова авіація, а також спеціальні повітряні війська та ППО.

Новини.LIVE підготував щирі привітання з Днем Повітряних сил України 2024 року у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте відважних та сильних захисників, які кожного дня ціною свого життя захищають нас та нашу державу.

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Привітання з Днем Військово-Повітряних сил України у прозі

Друже, щиро вітаю тебе з професійним святом — Днем Військово-Повітряних сил України! Дякую, за твою відвагу і готовність ризикувати заради нашого майбутнього. 

***

Бажаю міцного здоров'я та успішного ураження усіх ворожих цілей. З Днем Військово-Повітряних сил України!

***

Вітаю із днем Військово-повітряних сил! Щиро бажаю чистого неба, світлих надій, миру та безмежного щастя. Будьте здорові та кохані!

***

Дякую за те, що оберігаєш нашу Україну і на землі, і в повітряному просторі! Бажаю мирного неба над головою, непохитного здоров'я та подолання всіх повітряних перешкод! З Днем Повітряних Сил ЗСУ!

***

З Днем Повітряних Сил України! Бажаємо безпеки, здоров'я і завжди повертатися додому. Любимо та віримо у тебе усім серцем!

З Днем ВПС України 2024 — красиві привітання у листівках

З Днем ВПС України 2024 — красиві привітання у листівках
Привітання з Днем ВПС України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем ВПС України 2024 — листівки
Привітання з Днем ВПС України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем Військово-Повітряних сил України 2024 — привітання
Привітання з Днем ВПС України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем Військово-Повітряних сил України 2024 — картинки
Привітання з Днем ВПС України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем Військово-Повітряних сил України
Привітання з Днем ВПС України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем Повітряних сил України 4 серпня 2024 — привітання у прозі та листівках
Привітання з Днем ВПС України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

З Днем Військово-Повітряних сил України 2024 — привітання у віршах українською мовою

Підкорювачам небес,
Усім, хто служить в ВПС,
Я бажаю безпеки в польотах,
І відваги в найвищих висотах.
Хай сім'я героїв зустрічає
З теплою вечерею та чаєм!

***

Дякую усім пілотам,
І військовим літакам,
Хто воює за свободу,
Стереже повітря нам.
Ви України гордість!
Хай береже Господь,
Нехай вам буде легко.
Загрозу побороть.

***

Зі святом вас вітаємо,
Неба чистого бажаємо,
Щастя, радості, удачі,
А для вирішень задачі,
Чудо-техніку, щоб мали,
В небі високо літали!

***

Грізні, як грім з небес,
Льотчики з ВПС,
Ескадрою дружно літають,
Державу охороняють,
Щоб рідній Україні,
Не бачити ворогів в помині!

***

Брати ви неба, діти Сонця.
У підкорювачів небес
В душі хай дзвінко відгукнеться:
Сьогодні свято ВПС!
Вас вітаємо ми щиро!
"Спасибі" хочемо сказати,
Що ви, працюючи невпинно,
Взялися небо обороняти!

***

Служать справжні чоловіки,
У цих грізних, доблесних військах,
ВПС рідної України,
Прославляємо нині ми в віршах!
Честь і слава вам герої неба,
За сміливість і відвагу, дякуємо вам!

Відеопривітання з Днем Повітряних сил України

 

 

Також радимо ознайомитися з календарем свят на серпень 2024 року, який розповість про головні події місяця. 

свята ЗСУ привітання листівки військові побажання

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В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

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03:35 В "Азов" потрібні професійні водії — які завдання будуть виконувати

03:27 Загроза для економіки — одна з країн ЄС вирішила відмовитись від газу РФ

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