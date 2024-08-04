З Днем Повітряних сил України 4 серпня 2024 — привітання у прозі та листівках

Український військовий готується до польоту. Фото: armyinform.com.ua

Традиційно в Україні у першу неділю серпня своє професійне свято відзначають Військово-Повітряні сили Збройних сил. Цього року воно випало на 4 серпня. До складу ВПС входять бомбардувальна, розвідувальна, транспортна та штурмова авіація, а також спеціальні повітряні війська та ППО.

Новини.LIVE підготував щирі привітання з Днем Повітряних сил України 2024 року у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте відважних та сильних захисників, які кожного дня ціною свого життя захищають нас та нашу державу.

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Привітання з Днем Військово-Повітряних сил України у прозі

Друже, щиро вітаю тебе з професійним святом — Днем Військово-Повітряних сил України! Дякую, за твою відвагу і готовність ризикувати заради нашого майбутнього.

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Бажаю міцного здоров'я та успішного ураження усіх ворожих цілей. З Днем Військово-Повітряних сил України!

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Вітаю із днем Військово-повітряних сил! Щиро бажаю чистого неба, світлих надій, миру та безмежного щастя. Будьте здорові та кохані!

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Дякую за те, що оберігаєш нашу Україну і на землі, і в повітряному просторі! Бажаю мирного неба над головою, непохитного здоров'я та подолання всіх повітряних перешкод! З Днем Повітряних Сил ЗСУ!

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З Днем Повітряних Сил України! Бажаємо безпеки, здоров'я і завжди повертатися додому. Любимо та віримо у тебе усім серцем!

З Днем ВПС України 2024 — красиві привітання у листівках

Привітання з Днем ВПС України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ВПС України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ВПС України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ВПС України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ВПС України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ВПС України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

З Днем Військово-Повітряних сил України 2024 — привітання у віршах українською мовою

Підкорювачам небес,

Усім, хто служить в ВПС,

Я бажаю безпеки в польотах,

І відваги в найвищих висотах.

Хай сім'я героїв зустрічає

З теплою вечерею та чаєм!

***

Дякую усім пілотам,

І військовим літакам,

Хто воює за свободу,

Стереже повітря нам.

Ви України гордість!

Хай береже Господь,

Нехай вам буде легко.

Загрозу побороть.

***

Зі святом вас вітаємо,

Неба чистого бажаємо,

Щастя, радості, удачі,

А для вирішень задачі,

Чудо-техніку, щоб мали,

В небі високо літали!

***

Грізні, як грім з небес,

Льотчики з ВПС,

Ескадрою дружно літають,

Державу охороняють,

Щоб рідній Україні,

Не бачити ворогів в помині!

***

Брати ви неба, діти Сонця.

У підкорювачів небес

В душі хай дзвінко відгукнеться:

Сьогодні свято ВПС!

Вас вітаємо ми щиро!

"Спасибі" хочемо сказати,

Що ви, працюючи невпинно,

Взялися небо обороняти!

***

Служать справжні чоловіки,

У цих грізних, доблесних військах,

ВПС рідної України,

Прославляємо нині ми в віршах!

Честь і слава вам герої неба,

За сміливість і відвагу, дякуємо вам!

Відеопривітання з Днем Повітряних сил України

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