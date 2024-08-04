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Благодарим героев за защиту — искренние поздравления с Днем Воздушных сил Украины

4 августа 2024 05:00
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
С Днем Воздушных сил Украины 4 августа 2024 — поздравления в прозе и открытках
Украинский военный готовится к полету. Фото: armyinform.com.ua
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Традиционно в Украине в первое воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают Военно-воздушные силы Вооруженных Сил. В этом году он выпал на 4 августа. В состав ВВС входят бомбардировочная, разведывательная, транспортная и штурмовая авиация, а также специальные воздушные войска и ПВО.

Новини.LIVE подготовил искренние поздравления с Днем Воздушных сил Украины 2024 в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте отважных и сильных защитников, которые каждый день ценой своей жизни защищающих нас и наше государство.

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Поздравление с Днем Военно-воздушных сил Украины в прозе

Друг, искренне поздравляю тебя с профессиональным праздником. Военно-воздушных сил Украины! Спасибо, за твою отвагу и готовность рисковать ради нашего будущего.

***

Желаю крепкого здоровья и успешного поражения всех враждебных целей. С Днем Военно-воздушных сил Украины!

***

Поздравляю с днем Военно-воздушных сил! Искренне желаю чистого неба, светлых надежд, мира и безграничного счастья. Будьте здоровы и любимы!

***

Спасибо за то, что оберегаешь нашу Украину и на земле, и в воздушном пространстве! Желаю мирного неба над головой, непреклонного здоровья и преодоления всех воздушных препятствий! С Днем Воздушных Сил ВСУ!

***

С Днем Воздушных Сил Украины! Желаем безопасности, здоровья и всегда возвращаться домой. Любим и верим в тебя всем сердцем!

С Днем ВВС Украины 2024 — красивые поздравления в открытках

С Днем ВВС Украины 2024 — красивые поздравления в открытках
Поздравление с Днем ВВС Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем ВВС Украины 2024 — открытки
Поздравление с Днем ВВС Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем Военно-Воздушных сил Украины 2024 —
Поздравление с Днем ВВС Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем Военно-Воздушных сил Украины 2024 —
Поздравление с Днем ВВС Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравление с Днем Военно-Воздушных сил Украины
Поздравление с Днем ВВС Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем Воздушных сил Украины 4 августа 2024 — поздравления в прозе и открытках
Поздравление с Днем ВВС Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

С Днем Военно-Воздушных сил Украины 2024 — поздравления в стихах на украинском языке

Підкорювачам небес,
Усім, хто служить в ВПС,
Я бажаю безпеки в польотах,
І відваги в найвищих висотах.
Хай сім'я героїв зустрічає
З теплою вечерею та чаєм!

***

Дякую усім пілотам,
І військовим літакам,
Хто воює за свободу,
Стереже повітря нам.
Ви України гордість!
Хай береже Господь,
Нехай вам буде легко.
Загрозу побороть.

***

Зі святом вас вітаємо,
Неба чистого бажаємо,
Щастя, радості, удачі,
А для вирішень задачі,
Чудо-техніку, щоб мали,
В небі високо літали!

***

Грізні, як грім з небес,
Льотчики з ВПС,
Ескадрою дружно літають,
Державу охороняють,
Щоб рідній Україні,
Не бачити ворогів в помині!

***

Брати ви неба, діти Сонця.
У підкорювачів небес
В душі хай дзвінко відгукнеться:
Сьогодні свято ВПС!
Вас вітаємо ми щиро!
"Спасибі" хочемо сказати,
Що ви, працюючи невпинно,
Взялися небо обороняти!

***

Служать справжні чоловіки,
У цих грізних, доблесних військах,
ВПС рідної України,
Прославляємо нині ми в віршах!
Честь і слава вам герої неба,
За сміливість і відвагу, дякуємо вам!

Видеопоздравления с Днем Воздушных сил Украины

 

 

Также советуем ознакомиться с календарем праздников на август 2024 года, который расскажет о главных событиях месяца.

праздники ВСУ поздравления открытки военные пожелания

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06:15 Путин перехитрил американских чиновников — Трамп поздравил диктатора РФ с удачным обменом

06:01 Ощадбанк выдает зарплатные карты с комиссией за обслуживание — опыт клиентов

05:50 Неделя закончится дождем в Одессе — синоптики предупреждают о грозах

05:39 Бурятия и Забайкалье в РФ идут ко дну — из-за массивных паводков затопило полсотни домов

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В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

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05:09 "Ростов-на-Дону" на дне — в сети публикуют спутниковые снимки с места разбитой лодки

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