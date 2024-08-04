С Днем Воздушных сил Украины 4 августа 2024 — поздравления в прозе и открытках

Украинский военный готовится к полету. Фото: armyinform.com.ua

Традиционно в Украине в первое воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают Военно-воздушные силы Вооруженных Сил. В этом году он выпал на 4 августа. В состав ВВС входят бомбардировочная, разведывательная, транспортная и штурмовая авиация, а также специальные воздушные войска и ПВО.

Новини.LIVE подготовил искренние поздравления с Днем Воздушных сил Украины 2024 в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте отважных и сильных защитников, которые каждый день ценой своей жизни защищающих нас и наше государство.

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Поздравление с Днем Военно-воздушных сил Украины в прозе

Друг, искренне поздравляю тебя с профессиональным праздником. Военно-воздушных сил Украины! Спасибо, за твою отвагу и готовность рисковать ради нашего будущего.

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Желаю крепкого здоровья и успешного поражения всех враждебных целей. С Днем Военно-воздушных сил Украины!

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Поздравляю с днем Военно-воздушных сил! Искренне желаю чистого неба, светлых надежд, мира и безграничного счастья. Будьте здоровы и любимы!

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Спасибо за то, что оберегаешь нашу Украину и на земле, и в воздушном пространстве! Желаю мирного неба над головой, непреклонного здоровья и преодоления всех воздушных препятствий! С Днем Воздушных Сил ВСУ!

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С Днем Воздушных Сил Украины! Желаем безопасности, здоровья и всегда возвращаться домой. Любим и верим в тебя всем сердцем!

С Днем ВВС Украины 2024 — красивые поздравления в открытках

Поздравление с Днем ВВС Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ВВС Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ВВС Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ВВС Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ВВС Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ВВС Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

С Днем Военно-Воздушных сил Украины 2024 — поздравления в стихах на украинском языке

Підкорювачам небес,

Усім, хто служить в ВПС,

Я бажаю безпеки в польотах,

І відваги в найвищих висотах.

Хай сім'я героїв зустрічає

З теплою вечерею та чаєм!

***

Дякую усім пілотам,

І військовим літакам,

Хто воює за свободу,

Стереже повітря нам.

Ви України гордість!

Хай береже Господь,

Нехай вам буде легко.

Загрозу побороть.

***

Зі святом вас вітаємо,

Неба чистого бажаємо,

Щастя, радості, удачі,

А для вирішень задачі,

Чудо-техніку, щоб мали,

В небі високо літали!

***

Грізні, як грім з небес,

Льотчики з ВПС,

Ескадрою дружно літають,

Державу охороняють,

Щоб рідній Україні,

Не бачити ворогів в помині!

***

Брати ви неба, діти Сонця.

У підкорювачів небес

В душі хай дзвінко відгукнеться:

Сьогодні свято ВПС!

Вас вітаємо ми щиро!

"Спасибі" хочемо сказати,

Що ви, працюючи невпинно,

Взялися небо обороняти!

***

Служать справжні чоловіки,

У цих грізних, доблесних військах,

ВПС рідної України,

Прославляємо нині ми в віршах!

Честь і слава вам герої неба,

За сміливість і відвагу, дякуємо вам!

Видеопоздравления с Днем Воздушных сил Украины

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