14 липня 2024 — яке сьогодні церковне свято, день ангела, народні прикмети та заборони

Діти ловлять рибу біля озера. Фото: shutterstock.com

У цю неділю, 14 липня, Україна зустрічає кілька радісних та важливих свят і подій. Зокрема День рибалки та Міжнародний день небінарних людей. Віряни цього дня вшановують пам'ять апостола Акили. До Нового року залишилося 170 днів.

Читайте також:

Новини.LIVE розповість вам про найважливіші події дня, його традиції, прикмети та суворі заборони. Дізнайтесь, чим особлива дата 14 липня у нашому матеріалі.

Яке сьогодні, 14 липня, церковне свято

Як вже зазначалося вище, за новоюліанським календарем Православна церква України вшановує святого апостола від семидесяти Акилу. Він жив у I столітті. Разом із дружиною Прискиллою святий поширював християнство в Іраклії, де став єпископом, а його дружина помічницею. Подружжя вбили за віру язичники.

Святий Акила та його дружина Прискилла. Фото: bpc.org.ua

Також у цю неділю віряни вшановують святих отців шести Вселенських Соборів, які стали можливі тільки тоді, коли Римська імперія визнала християнство законною релігією.

Церква скликала Собор, коли виникала необхідність розв'язати спірне питання або проблему, виробити певний загальний підхід або бачення. На Вселенські собори з'їжджалися єпископи та представники усіх церков. Постанови, прийняті на Соборі записувалися в Книгу Канонів (Правил) і згодом приймалися церквою як вчення.

Сенс особливого шанування святих отців Вселенських Соборів полягає в тому, що тільки Собори володіли можливістю виносити непогрішимі та "для всіх корисні" визначення в області християнської віри та церковного благочестя в кризові моменти церковної історії.

Святі отці приділяли багато уваги питанням віровчення, йшли на муки та страждання, мучеництво — за чистоту Православної віри.

Святі отці шести Вселенських Соборів. Фото: pravoslavna.volyn.ua

Який сьогодні, 14 липня, день в Україні та світі

У неділю, 14 липня, в Україні та світі святкують такі цікаві події:

День рибалки. Це одне з найпопулярніших хобі в Україні та світі. Тому для нього створили спеціальний день. Свято відзначають щорічно у другу неділю липня. Поціновувачі риболовлі, звісно ж, планують у цю дату відпочинок на озері або річці. Також заведено вітати затятих рибалок зі святом та бажати щедрого кльову.

Дідусь з онуком на риболовлі. Фото: freepik.com

Міжнародний день небінарних людей. Це доволі молоде свято, яке було започатковано 2012 року. Воно покликане порушити важливе суспільне питання небінарної гендерної ідентичності. Небінарні особистості можуть мати декілька статей або не мати взагалі жодної (агендерність). Варто зауважити, що гендер не пов'язаний з андрогінністю та сексуальною орієнтацією.

Небінарний гендерний символ на тлі блакитного неба. Фото: dreamstime.com

День обізнаності про акул. Звичайно, в Україні немає акул. Хоча одна єгипетська акула в туристичній Хургаді все ж змогла потішити українців. І це вже привід звернути увагу на свято. У світі День обізнаності про акул — важлива екологічна подія, яка має за мету привернути увагу людства до цих особливих тварин, покращити поінформованість щодо їх ролі для планети Земля, а також спростувати міфи про те, що акули є морськими монстрами. На жаль, близько чверті різновидів акул перебувають на межі вимирання. І це безпосередньо пов'язано з діяльністю людей. Кожен з нас має розуміти, що зникнення цих риб спричинить підвищення рівня вуглекислого газу у воді, що своєю чергою призведе до руйнації рифів та тотального забруднення океанів та морів.

Біла акула. Фото: uk.wikipedia.org

Що не можна робити цього дня

Церква у свята 14 липня встановлює певні заборони, яких мають дотримуватися віряни. Таким чином можна уникнути гріхів та зміцнитися у вірі.

Так, за церковними правилами 14 липня не можна:

сваритися;

лихословити;

ображатися;

злитися;

пліткувати;

бажати іншим зла;

відмовляти тим, хто потребує допомоги.

За народними традиціями цього дня відзначають Дозори або Акилів день. Наші предки вірили, що у це свято не можна:

домовлятись про серйозні справи, інакше угода може зірватися;

викидати залишки зі столу, краще віддати нужденним, зайнятися благодійністю, інакше можна втратити достаток;

підіймати знайдені гроші — залишитесь з порожнім гаманцем;

стояти проти вітру — видує удачу;

залишати відчиненими навстіж двері — вірили, що в такий спосіб у дім може проникнути всяка нечисть.

Жінка молиться у церкві. Фото: pomisna.info

Що можна робити 14 липня

Вірянам цього дня варто відвідати церкву, щиро помолитися й поставити свічку за своє здоров'я та здоров'я своїх рідних. У святих просять сили духу, щоб вижити та вистояти в усіх життєвих негараздах.

У цю неділю, 14 липня, слід обов'язково зробити якусь добру справу — той, хто зробить до заходу сонця хоча б одну, незабаром отримає подарунок від долі.

Природа цього дня має цілющу силу — можна вирушати за місто, або йти до лісу по гриби.

Традиції та повір’я на 14 липня

Як вже згадувалося вище, у народному календарі Акилів день, свято Акили або Акила Солом'яний. Наші предки цього дня зазвичай жали жито, а жінки обвішували себе пучками соломи — вважалося, що вона допомагає від болю в спині.

Також день називали Дозори — погода була мінливою і, щоб не втратити врожай через раптову бурю, що налетіла, та дощ, у полі виставляли дозорного. За першої ж небезпеки він кликав усіх на допомогу. Часто цього дня йшли грозові дощі, тому намагалися без потреби зайвий раз не виходити з дому.

Наші прадіди вважали, що цього дня потрібно догоджати польовим духам. Тому люди несли в покоси горщик з кашею чи пучок жита, залишали їх там.

Після теплих дощів в лісах з'являлося багато грибів. Збирати їх зазвичай йшли діти, тому що дорослі були зайняті у полях.

За повір'ями 14 липня можна вирушати в далеку дорогу, подорожувати. Будь-які поїздки будуть вдалими.

Грози у полі. Фото: pixabay.com

Народні прикмети 14 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Якщо на Акилу Солом'яного суха погода, то осінь буде теплою.

Якщо до 14 липня починають червоніти дерева, слід чекати грибний рік.

Якщо на Акилів день у водоймах плавають чайки, погода буде радувати.

Якщо 14 липня дощить — ще цілий тиждень буде мокра погода.

Чути глухий грім цього дня — до тихого дощу, а гучний — до зливи.

Яскраво-червоне сонце на сході ховається за хмарами — будуть дощі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 липня

Сьогодні День ангела святкують: Акіла, Іван, Іраклій, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір.

Раніше ми писали, коли українці відзначатимуть День святого Володимира, а також про які важливі традиції, звичаї, прикмети та заборони свята варто знати.

Нагадаємо, ми розповідали, коли Україна зустріне важливе церковне та державне свято День хрещення Київської Русі-України 2024 року.

Також Новини.LIVE підготував для вас детальний православний календар свят та пам'ятних дат на липень 2024 року.