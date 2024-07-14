14 июля 2024 — какой сегодня церковный праздник, день ангела, народные приметы и запреты

Дети ловят рыбу у озера. Фото: shutterstock.com

В воскресенье, 14 июля, Украина встречает несколько радостных и важных праздников и событий. В частности, День рыбака и Международный день небинарных людей. Верующие в этот день чтят память апостола Акилы. До Нового года осталось 170 дней.

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Какой сегодня, 14 июля, церковный праздник

Как уже отмечалось выше, по новоюлианскому календарю Православная церковь Украины чтит святого апостола от семидесяти Акилу. Он жил в I веке. Вместе с женой Прискиллой святой распространял христианство в Ираклии, где стал епископом, а его жена — помощницей. Супружескую пару убили за веру язычники.

Святой Акила и его жена Прискилла. Фото: bpc.org.ua

Также в это воскресенье верующие чествуют святых отцов шести Вселенских Соборов, которые стали возможны только тогда, когда Римская империя признала христианство законной религией.

Церковь созывала Собор, когда возникала необходимость решить спорный вопрос или проблему, выработать определенный общий подход или видение. На Вселенские соборы съезжались епископы и представители всех церквей. Постановления, принятые на Соборе, записывались в Книгу Канонов (Правил) и впоследствии принимались церковью как учение.

Смысл особого почитания святых отцов Вселенских Соборов состоит в том, что только Соборы обладали возможностью выносить непогрешимые и "для всех полезные" определения в области христианской веры и церковного благочестия в кризисные моменты церковной истории.

Святые отцы уделяли много внимания вопросам вероучения, шли на мучения и страдания, мученичество за чистоту Православной веры.

Святые отцы шести Вселенских Соборов. Фото: pravoslavna.volyn.ua

Какой сегодня, 14 июля, день в Украине и мире

В воскресенье, 14 июля, в Украине и мире празднуют такие интересные события:

День рыбака. Это одно из популярнейших хобби в Украине и мире. Поэтому для него был создан специальный день. Праздник отмечают ежегодно во второе воскресенье июля. Любители рыбалки, конечно же, планируют в эту дату отдых на озере или реке. Также принято поздравлять ярых рыбаков с праздником и желать щедрого клева.

Дедушка с внуком на рыбалке. Фото: freepik.com

Международный день небинарных людей. Это довольно молодой праздник, который был внедрен в 2012 году. Он призван поднять важный общественный вопрос небинарной гендерной идентичности. Небинарные личности могут иметь несколько полов или вообще не иметь никакого (агендерность). Следует отметить, что гендер не связан с андрогинностью и сексуальной ориентацией.

Небинарный гендерный символ на фоне голубого неба. Фото: dreamstime.com

День осведомленности об акулах. Конечно, в Украине нет акул. Хотя одна египетская акула в туристической Хургаде все же смогла порадовать украинцев. И это уже повод обратить внимание на праздник. День осведомленности об акулах — важное экологическое событие, которое имеет целью привлечь внимание человечества к этим особым животным, улучшить осведомленность об их роли для планеты Земля, а также опровергнуть мифы, что акулы являются морскими монстрами. К сожалению, около четверти разновидностей акул находятся на грани вымирания. И это напрямую связано с деятельностью людей. Каждый из нас должен понимать, что исчезновение этих рыб приведет к повышению уровня углекислого газа в воде, что в свою очередь приведет к разрушению рифов и тотальному загрязнению океанов и морей.

Белая акула. Фото: ru.wikipedia.org

Что нельзя делать в этот день

Церковь на праздник 14 июля устанавливает определенные запреты, которые должны соблюдать верующие. Таким образом, можно избежать грехов и укрепиться в вере.

Так, по церковным правилам 14 июля нельзя:

ссориться;

злословить;

обижаться;

злиться;

сплетничать;

желать другим зла;

отказывать нуждающимся в помощи.

По народным традициям в этот день отмечают Дозоры или Акилов день. Наши предки верили, что в этот праздник нельзя:

договариваться о серьезных делах, иначе сделка может сорваться;

выбрасывать остатки со стола, лучше отдать нуждающимся, заняться благотворительностью, иначе можно потерять достаток;

поднимать найденные деньги — останетесь с пустым кошельком;

стоять против ветра — выдует удачу;

оставлять открытыми дверь настежь — верили, что таким образом в дом может проникнуть всякая нечисть.

Женщина молится в церкви. Фото: pomisna.info

Что можно делать 14 июля

Верующим в этот день следует посетить церковь, искренне помолиться и поставить свечу за свое здоровье и здоровье своих родных. У святых просят силы духа, чтобы выжить и выстоять во всех неурядицах.

В это воскресенье, 14 июля, следует обязательно сделать какое-нибудь доброе дело — тот, кто сделает до заката хотя бы одно, вскоре получит подарок от судьбы.

Природа в этот день имеет целебную силу — можно отправляться за город или идти в лес за грибами.

Традиции и поверья на 14 июля

Как уже упоминалось выше, в народном календаре Акилов день, праздник Акила или Акила Соломенный. Наши предки в этот день обычно жали рожь, а женщины увешивали себя пучками соломы — считалось, что она помогает от боли в спине.

Также день называли Дозоры — погода была переменчивой и, чтобы не потерять урожай из-за налетевшей внезапной бури и дождя, в поле выставляли дозорного. При первой же опасности он призвал всех на помощь. Часто в этот день шли грозовые дожди, поэтому старались без нужды лишний раз не выходить из дома.

Наши прадеды считали, что в этот день нужно угождать полевым духам. Поэтому люди несли в покосы горшок с кашей или пучок ржи, оставляли их там.

После теплых дождей в лесах появлялось много грибов. Собирать их обычно шли дети, потому что взрослые были заняты в полях.

По поверьям 14 июля можно отправляться в дальний путь, путешествовать. Любые поездки будут удачными.

Грозы в поле. Фото: pixabay.com

Народные приметы 14 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

Если на Акилу Соломенного сухая погода, то осень будет теплой.

Если до 14 июля начинают краснеть деревья, следует ожидать грибной год.

Если в Акилов день в водоемах плавают чайки, погода будет радовать.

Если 14 июля будет дождь — еще целую неделю будет мокрая погода.

Слышен глухой гром в этот день — к тихому дождю, а громкий — к ливню.

Ярко-красное солнце на востоке прячется за облаками — будут дожди.

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