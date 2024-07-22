Яке свято 22 липня 2024 — що не можна робити у день Марії Магдалини, прикмети

Руні Мара в ролі Марії Магдалини. Фото: Universal Studio

У цей понеділок, 22 липня, українські віряни вшановують пам'ять святої рівноапостольної Марії Магдалини. Також в Україні та світі відзначають такі свята, як День літнього відпочинку та Всесвітній день мозку. До Нового року залишилося 162 дні.

Новини.LIVE розповідає, які ще важливі події зустрічатимемо цього дня, які існують народні традиції, прикмети та заборони 22 липня.

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Яке сьогодні, 22 липня, церковне свято

22 липня в церковному календарі — день пам’яті святої рівноапостольної Марії Магдалини.

Марія Магдалина була родом із міста Магдала (Мигдал-Ель), у Галілеї (зараз це територія Ізраїлю). Про юні роки святої до наших днів не збереглося жодних відомостей.

Згідно з Євангеліє, Ісус Христос зцілив Марію молитвою, коли та була одержима сімома демонами. Після звільнення від нечисті Магдалина почала слідувати за Вчителем і допомагати Йому. Марія Магдалина була вірна Христові не тільки у хвилини Його слави, але й у момент найбільшого приниження — страти на Голгофі.

Після Вознесіння Ісуса Христа Марія Магдалина проповідувала в Римі та Ефесі. Вважається, що саме з її слів апостол Іоанн написав 20-ту главу свого Євангелія.

Померла свята мироносиця Марія Магдалина в Ефесі, її нетлінні мощі в IX столітті перенесли до Константинополя, у храм монастиря святого Лазаря. Нині частинки мощей святої перебувають у різних країнах, зокрема на Святій Горі Афон та в Єрусалимі.

Ікона Марії Магдалини. Фото: google.com

Який сьогодні, 22 липня, день в Україні та світі

В Україні та світі у цей понеділок, 22 липня, відзначають кілька важливих свят:

День літнього відпочинку . Це маловідоме, проте дуже позитивне свято, яке було започатковане 2015 року. Сьогодні роль відпочинку недооцінена, тож це чудова нагода переосмислити своє ставлення до відпочинку та спланувати його.

. Це маловідоме, проте дуже позитивне свято, яке було започатковане 2015 року. Сьогодні роль відпочинку недооцінена, тож це чудова нагода переосмислити своє ставлення до відпочинку та спланувати його. День гамака . Це свято також створено, щоб заохотити людей відпочити від напруженого життя та насолодитися простим задоволенням від перебування в гамаку.

. Це свято також створено, щоб заохотити людей відпочити від напруженого життя та насолодитися простим задоволенням від перебування в гамаку. Всесвітній день мозку. Свято було започатковане Всесвітньою федерацією неврології 2014 року з метою підвищення обізнаності про важливість здоров’я мозку.

Народні прикмети та традиції на 22 липня

У народі це свято називали Мар'я Суровиця, Марія Ягідниця, Вогняна Марія. Її нарівні з пророком Іллею вважали повелителькою блискавок і грому.

Вранці наші предки зазвичай збирали росу — її називали "срібною". Вона, вважали пращури, прожене з обличчя зморшки та поверне білизну шкірі й молодість. Проте, збирати росу потрібно у срібний посуд.

Також особливим у це свято вважалося сонячне світло — "Мар'їне світло". Що більше його буде в домі, то більше буде достатку і щастя. Тому не варто закривати вікна шторами.

Також 22 липня наші предки судили про погоду та врожай за такими прикметами:

На світанку стелиться туман — погода буде тиха та безвітряна.

На траві багато роси — льон цього року не вродить.

У свято 22 липня чути грім — слід чекати великої зливи. Грім розкатистий — до граду.

На Марію Ягідницю гроза — буде багато сіна.

У цей день помітили в лісі багато опеньок — восени грибів не буде.

Кури під час дощу по двору гуляють — до тепла.

Павуки 22 липня ховаються — буде дощ.

Багато слимаків в городі — найближчими днями погода сира буде.

Ранкове сонячне проміння. Фото: pinterest.com

Що не можна робити 22 липня

За повір'ями, сьогодні жінкам суворо заборонено тяжко працювати, особливо на городі або в саду. Інакше можна серйозно захворіти.

Не можна, щоб у свято вікна були брудними, адже щастя не задивиться у вашу оселю й пройде повз.

Також 22 липня не можна:

лихословити;

сваритися;

бажати зла;

кричати;

ображатися;

думати про погане;

відмовляти в допомозі.

Жінка молиться у церкві. Фото: pomisna.info

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 липня

Сьогодні День ангела відзначають:

Олексій;

Олексій; Михайло;

Магдалина;

Марія.

Яку молитву читати у церковне свято 22 липня

Марія Магдалина здавна вважалася заснупницею жінок, а тому їй молилися про зцілення від різноманітних хвороб, які пов'язані з жіночим здоров'ям.

Молитва до святої Марії Магдалини про здоров'я та захист від зла:

Молитва до святої Марії Магдалини про здоров'я та захист від зла. Фото: Новини.LIVE

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