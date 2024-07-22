Какой праздник 22 июля 2024 года — что нельзя делать в день Марии Магдалины, приметы

Руни Мара в роли Марии Магдалины. Фото: Universal Studio

В этот понедельник, 22 июля, украинские верующие чтят память святой равноапостольной Марии Магдалины. Также в Украине и мире отмечают такие праздники, как День летнего отдыха и Всемирный день мозга. До Нового года осталось 162 дня.

Новини.LIVE рассказывает, какие еще важные события будем встречать в этот день, какие существуют народные традиции, приметы и запреты 22 июля.

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Какой сегодня, 22 июля, церковный праздник

22 июля в церковном календаре — День памяти святой равноапостольной Марии Магдалины.

Мария Магдалина была родом из города Магдала (Мигдал-Эль), в Галилее (сейчас это территория Израиля). О юных годах святой до наших дней не сохранилось никаких сведений.

Согласно Евангелию, Иисус Христос исцелил Марию молитвой, когда она была одержима семью демонами. После освобождения от нечисти Магдалина начала следовать за Учителем и помогать Ему. Мария Магдалина была верна Христу не только в минуты Его славы, но и в момент величайшего унижения — казни на Голгофе.

После Вознесения Иисуса Христа Мария Магдалина проповедовала в Риме и Ефесе. Считается, что именно по ее словам апостол Иоанн написал 20-ю главу своего Евангелия.

Умерла святая мироносица Мария Магдалина в Эфесе, ее нетленные мощи в IX веке перенесли в Константинополь, в храм монастыря святого Лазаря. В настоящее время частицы мощей святой находятся в разных странах, в частности, на Святой Горе Афон и в Иерусалиме.

Икона Марии Магдалины. Фото: google.com

Какой сегодня, 22 июля, день в Украине и мире

В Украине и мире в этот понедельник, 22 июля, отмечают несколько важных праздников:

День летнего отдыха . Это малоизвестный, но очень позитивный праздник, который был начат в 2015 году. Сегодня роль отдыха недооценена, поэтому это отличный случай переосмыслить свое отношение к отдыху и спланировать его.

. Это малоизвестный, но очень позитивный праздник, который был начат в 2015 году. Сегодня роль отдыха недооценена, поэтому это отличный случай переосмыслить свое отношение к отдыху и спланировать его. День гамака . Этот праздник также создано, чтобы привлечь людей отдохнуть от напряженной жизни и насладиться простым удовольствием от пребывания в гамаке.

. Этот праздник также создано, чтобы привлечь людей отдохнуть от напряженной жизни и насладиться простым удовольствием от пребывания в гамаке. Всемирный день мозга. Праздник был начат Всемирной федерацией неврологии в 2014 году с целью повышения осведомленности о важности здоровья мозга.

Народные приметы и традиции на 22 июля

В народе этот праздник называли Марья Суровица, Мария Ягодница, Огненная Мария. Ее наравне с пророком Ильей считали повелительницей молний и грома.

Утром наши предки обычно собирали росу — ее называли "серебряной". Она, считали предки, прогонит с лица морщины и вернет белизну коже и молодость. Однако собирать росу нужно в серебряную посуду.

Особенным в этот праздник считался солнечный свет — "Марьин свет". Чем больше его будет в доме, тем больше будет изобилия и счастья. Поэтому не стоит закрывать окна шторами.

Также 22 июля наши предки судили о погоде и урожае по следующим приметам:

На заре стелется туман — погода будет тихая и безветренная.

На траве много росы — лен в этом году не уродится.

В праздник 22 июля слышен гром — следует ожидать большого ливня. Гром раскатистый — будет град.

На Марию Ягодницу гроза — будет много сена.

Куры во время дождя по двору гуляют — к теплу.

Пауки 22 июля прячутся — будет дождь.

Много улиток в огороде — в ближайшие дни погода сырая будет.

Утренние солнечные лучи. Фото: pinterest.com

Что нельзя делать 22 июля

По поверьям, сегодня женщинам строго запрещено тяжело работать, особенно на огороде или в саду. Иначе можно серьезно заболеть.

Нельзя, чтобы в праздник окна были грязными, ведь счастье не засмотрится в ваш дом и пройдет мимо.

Также 22 июля нельзя:

злословить;

ссориться;

желать зла;

кричать;

обижаться;

думать о плохом;

отказывать в помощи.

Женщина молится в церкви. Фото: pomisna.info

Именины: как назвать родившегося 22 июля ребенка

Сегодня День ангела отмечают:

Алексей;

Алексей; Михаил;

Магдалина;

Мария.

Какую молитву читать в церковный праздник 22 июля

Мария Магдалина издавна считалась заступницей женщин, поэтому ей молились об исцелении от различных болезней, связанных с женским здоровьем.

Молитва к святой Марии Магдалине о здоровье и защите от зла:

Молитва святой Марии Магдалине о здоровье и защите от зла. Фото: Новини.LIVE

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