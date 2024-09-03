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Коли святкуємо Михайлове чудо 2024 року — нова дата, звичаї та головні заборони

3 вересня 2024 07:02
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Михайлове чудо 2024 — нова дата, що категорично не можна робити
Віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Одне з найважливіших свят, яке відзначають православні віряни у вересні, — Михайлове чудо. Подія присвячена диву, яке здійснив архангел Михаїл — голова Божого війська врятував християнський храм від руйнування.

Новини.LIVE розповідає, коли в Україні святкуватимемо Михайлове чудо 2024 року за новим календарем, які існують традиції та заборони у свято.

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Коли Михайлове чудо 2024 року — нова дата

Оскільки Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, дати усіх неперехідних свят зсунулися на 13 днів раніше.

Таким чином, за новим стилем Михайлове чудо буде 6 вересня. Нагадаємо, за старим стилем свято відзначалося 19 вересня.

 

Коли Михайлове чудо 2024 року — нова дата
Архангел Михаїл. Фото: kitsman.city

Михайлове чудо 6 вересня — які існують важливі українські традиції 

Віряни у свято намагаються потрапити до церкви на богослужіння. Перед іконою архангела Михаїла моляться про здоров'я для себе та для близьких. Оскільки Михаїл вважається покровителем воїнів, йому моляться про захист військових. 

Добре цього дня помиритися з тими, на кого є давня образа, а також зробити добрі справи. Якщо весь день пройде в поміч людям, то вважалося, що архангел може виконати ваші бажання, які ви висловите. Господині випікають пиріжки з різними начинками й пригощають рідних та гостей. 

Традиційно в день Михайлового чуда в селах проводили так звані братчини — особливі сільські заходи, на яких вирішувалися різні важливі питання, відбувалися зближення з сусідами та встановлювалася дружба та братерство.

Також свято сповіщало про завершення польових робіт, корів припиняли випасати. 

 

Михайлове чудо 6 вересня — які існують важливі українські традиції
Вірянка у церкві тримає свічку. Фото: google.com

Що не можна робити на Михайлове чудо

У наших предків завжди була велика повага до архангела Михаїла, тож на Михайлове чудо вони дотримувалися ряду вірувань, обрядів, традицій і, звісно ж, заборон. 

У свято, 6 вересня, категорично не можна: 

  • займатися важкою фізичною працею;
  • займатися рукоділлям;
  • лаятися;
  • сваритися;
  • обманювати;
  • ображати когось;
  • бажати зла;
  • заздрити;
  • вихвалятися;
  • вживати спиртне;
  • викидати продукти після застілля.

 

Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на вересень 2024 року, який розповість про головні релігійні події місяця.

свята традиції церква релігія заборони Михайлове чудо

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