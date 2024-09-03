Михайлово чудо 2024 — новая дата, что категорически нельзя делать

Когда празднуем Михайлово чудо в 2024 году — новая дата, обычаи и главные запреты
Один из важнейших праздников, который отмечают православные верующие в сентябре, — Михайлово чудо. Событие посвящено чуду, которое совершил архангел Михаил — глава Божьего войска спас христианский храм от разрушения.
Новини.LIVE рассказывает, когда в Украине будем праздновать Михайлово чудо в 2024 году по новому календарю, какие существуют традиции и запреты в праздник.
Когда Михайлово чудо в 2024 году — новая дата
Поскольку Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, даты всех непереходных праздников сдвинулись на 13 дней раньше.
Таким образом, по новому стилю Михайлово чудо будет 6 сентября. Напомним, по старому стилю праздник отмечался 19 сентября.
Михайлово чудо 6 сентября — какие существуют важные украинские традиции
Верующие в праздник пытаются попасть в церковь на богослужение. Перед иконой архангела Михаила молятся о здоровье для себя и близких. Поскольку Михаил считается покровителем воинов, ему молятся о защите военных.
Хорошо в этот день помириться с теми, на кого есть старая обида, а также совершить добрые дела. Если весь день пройдет в помощь людям, то считалось, что архангел может исполнить ваши желания, которые вы выразите. Хозяйки выпекают пирожки с разными начинками и угощают родных и гостей.
Традиционно в день Михайлового чуда в селах проводили так называемые братчины — особые сельские мероприятия, на которых решались разные важные вопросы, происходили сближения с соседями и устанавливалась дружба и братство.
Также праздник извещал о завершении полевых работ, коров прекращали выпасать.
Что нельзя делать на Михайлово чудо
У наших предков всегда было большое уважение к архангелу Михаилу, поэтому на Михайлово чудо они соблюдали ряд верований, обрядов, традиций и, конечно же, запретов.
В праздник, 6 сентября, категорически нельзя:
- заниматься тяжелым физическим трудом;
- заниматься рукоделием;
- ругаться;
- ссориться;
- обманывать;
- обижать кого-то;
- желать зла;
- завидовать;
- хвастаться;
- употреблять спиртное;
- выбрасывать продукты после застолья.
Также советуем ознакомиться с церковным календарем праздников на сентябрь 2024 года, который расскажет о главных религиозных событиях месяца.
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