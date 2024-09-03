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Когда празднуем Михайлово чудо в 2024 году — новая дата, обычаи и главные запреты

3 сентября 2024 07:02
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Михайлово чудо 2024 — новая дата, что категорически нельзя делать
Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Один из важнейших праздников, который отмечают православные верующие в сентябре, — Михайлово чудо. Событие посвящено чуду, которое совершил архангел Михаил — глава Божьего войска спас христианский храм от разрушения.

Новини.LIVE рассказывает, когда в Украине будем праздновать Михайлово чудо в 2024 году по новому календарю, какие существуют традиции и запреты в праздник.

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Когда Михайлово чудо в 2024 году — новая дата

Поскольку Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, даты всех непереходных праздников сдвинулись на 13 дней раньше.

Таким образом, по новому стилю Михайлово чудо будет 6 сентября. Напомним, по старому стилю праздник отмечался 19 сентября.

 

Когда чудо Михайла 2024 года — новая дата
Архангел Михаил. Фото: kitsman.city

Михайлово чудо 6 сентября — какие существуют важные украинские традиции

Верующие в праздник пытаются попасть в церковь на богослужение. Перед иконой архангела Михаила молятся о здоровье для себя и близких. Поскольку Михаил считается покровителем воинов, ему молятся о защите военных.

Хорошо в этот день помириться с теми, на кого есть старая обида, а также совершить добрые дела. Если весь день пройдет в помощь людям, то считалось, что архангел может исполнить ваши желания, которые вы выразите. Хозяйки выпекают пирожки с разными начинками и угощают родных и гостей.

Традиционно в день Михайлового чуда в селах проводили так называемые братчины — особые сельские мероприятия, на которых решались разные важные вопросы, происходили сближения с соседями и устанавливалась дружба и братство.

Также праздник извещал о завершении полевых работ, коров прекращали выпасать.

 

Михайлово чудо 6 сентября — какие существуют важные украинские традиции
Верующая в церкви держит свечу. Фото: google.com

Что нельзя делать на Михайлово чудо

У наших предков всегда было большое уважение к архангелу Михаилу, поэтому на Михайлово чудо они соблюдали ряд верований, обрядов, традиций и, конечно же, запретов.

В праздник, 6 сентября, категорически нельзя:

  • заниматься тяжелым физическим трудом;
  • заниматься рукоделием;
  • ругаться;
  • ссориться;
  • обманывать;
  • обижать кого-то;
  • желать зла;
  • завидовать;
  • хвастаться;
  • употреблять спиртное;
  • выбрасывать продукты после застолья.

 

Также советуем ознакомиться с церковным календарем праздников на сентябрь 2024 года, который расскажет о главных религиозных событиях месяца.

праздники традиции церковь религия запреты Михайлово чудо

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