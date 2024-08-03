Яблучний Спас 2024 — що треба встигнути зробити напередодні великого свята 6 серпня

Наближається Яблучний Спас 2024 — що треба встигнути зробити до свята
Поступово до нас наближається Другий Спас, який українцям більше відомий як Яблучний Спас. Його ми відзначимо вже у цей вівторок, 6 серпня. В церковному календарі велике свято має назву Преображення Господнє та присвячене духовному відродженню Ісуса Христа.
Новини.LIVE розповідає, що треба встигнути обов'язково зробити до свята Преображення Господнє або Яблучного Спасу.
Що треба встигнути зробити до Яблучного Спасу 2024 року
Головна українська традиція будь-якої святкової дати — відзначати свято у чистоті. Тому напередодні обов'язково прибирають оселю.
За давньою прикметою, хто зустріне Яблучний Спас у безладі, від того відвернуться удача та щастя на цілий рік. Прибирання вашого помешкання має включати:
- прибирання пилососом;
- миття підлоги;
- прання брудної білизни та одягу;
- наведення порядку на поличках;
- очищення кухні від жиру та бруду;
- усунення будь-якого хаосу в кімнатах.
Далі можна розпочинати планування святкових ритуалів. Зокрема, слід підготувати чистий одяг, який ви одягнете у свято, можливо для походу до храму.
Оскільки суть великого християнського свята полягає у вдячності перед Богом за всі блага, що надані людству. У сам Яблучний Спас заведено освячувати у церкві яблука, сливи, груші, мед, вінки з польових квітів, мак, моркву, цибулю, часник та лікарські трави. Тому варто заздалегідь підготувати святковий кошик, який буде містити садовину та городину нового врожаю.
Традиційно до Яблучного Спасу випікають перший хліб з нового урожаю. Сьогодні існує безліч цікавих та смачних рецептів хлібобулочних виробів, які можна приготувати до свята.
Також до свята випікають й інші смачні частування, до прикладу, медовик, яблучний штрудель, кекси, запіканки тощо.
На Яблучний Спас варто зібратися усією родиною за святковим столом. Душевні розмови, вдячність та повага один до одного — те, що зробить дату особливою та значущою.
До речі, на саме свято, 6 серпня, обов'язково потрібно скуштувати освячене в церкві яблуко. Цей ритуал символізує вдячність за урожай і благословення на прийдешній рік. Наші предки вірили, що освячений фрукт обов'язково принесе здоров'я та щастя.
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