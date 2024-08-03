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Наближається Яблучний Спас 2024 — що треба встигнути зробити до свята

3 серпня 2024 09:54
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Яблучний Спас 2024 — що треба встигнути зробити напередодні великого свята 6 серпня
Українська родина відзначає Яблучний Спас. Фото: shutterstock.com
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Поступово до нас наближається Другий Спас, який українцям більше відомий як Яблучний Спас. Його ми відзначимо вже у цей вівторок, 6 серпня. В церковному календарі велике свято має назву Преображення Господнє та присвячене духовному відродженню Ісуса Христа.

Новини.LIVE розповідає, що треба встигнути обов'язково зробити до свята Преображення Господнє або Яблучного Спасу. 

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Що треба встигнути зробити до Яблучного Спасу 2024 року 

Головна українська традиція будь-якої святкової дати — відзначати свято у чистоті. Тому напередодні обов'язково прибирають оселю. 

За давньою прикметою, хто зустріне Яблучний Спас у безладі, від того відвернуться удача та щастя на цілий рік. Прибирання вашого помешкання має включати: 

  • прибирання пилососом;
  • миття підлоги;
  • прання брудної білизни та одягу;
  • наведення порядку на поличках;
  • очищення кухні від жиру та бруду;
  • усунення будь-якого хаосу в кімнатах. 

Далі можна розпочинати планування святкових ритуалів. Зокрема, слід підготувати чистий одяг, який ви одягнете у свято, можливо для походу до храму. 

 

Що треба встигнути зробити до Яблучного Спасу 2024 року
Ікона Преображення Господнє та яблука. Фото: google.com

Оскільки суть великого християнського свята полягає у вдячності перед Богом за всі блага, що надані людству. У сам Яблучний Спас заведено освячувати у церкві яблука, сливи, груші, мед, вінки з польових квітів, мак, моркву, цибулю, часник та лікарські трави. Тому варто заздалегідь підготувати святковий кошик, який буде містити садовину та городину нового врожаю. 

Традиційно до Яблучного Спасу випікають перший хліб з нового урожаю. Сьогодні існує безліч цікавих та смачних рецептів хлібобулочних виробів, які можна приготувати до свята. 

Також до свята випікають й інші смачні частування, до прикладу, медовик, яблучний штрудель, кекси, запіканки тощо. 

 

Яблучний Спас 2024 — що треба встигнути зробити напередодні великого свята 6 серпня
Віряни у церкві на Яблучний Спас. Фото: Волинські новини

На Яблучний Спас варто зібратися усією родиною за святковим столом. Душевні розмови, вдячність та повага один до одного — те, що зробить дату особливою та значущою. 

До речі, на саме свято, 6 серпня, обов'язково потрібно скуштувати освячене в церкві яблуко. Цей ритуал символізує вдячність за урожай і благословення на прийдешній рік. Наші предки вірили, що освячений фрукт обов'язково принесе здоров'я та щастя. 

 

Нагадаємо, ми писали, коли Горіховий Спас та які особливості святкування важливої дати. 

Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на серпень 2024 року, який розповість про головні релігійні події місяця. 

свята традиції Яблучний Спас поради Преображення Господнє

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