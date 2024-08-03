Яблочный Спас 2024 — что нужно успеть сделать в канун великого праздника 6 августа

Приближается Яблочный Спас 2024 — что нужно успеть сделать к празднику
Постепенно к нам приближается Второй Спас, который украинцам больше известен как Яблочный Спас. Его мы отметим уже в этот вторник, 6 августа. В церковном календаре большой праздник называется Преображением Господним и посвящен он духовному возрождению Иисуса Христа.
Новини.LIVE рассказывает, что нужно успеть обязательно сделать к празднику Преображения Господня или Яблочного Спаса.
Что нужно успеть сделать в Яблочный Спас 2024 года
Главная украинская традиция любой праздничной даты — отмечать праздник в чистоте. Поэтому накануне обязательно убирают дом.
По давней примете, кто встретит Яблочный Спас в беспорядке, от того отвернутся удача и счастье на целый год. Уборка вашей квартиры должна включать:
- уборка пылесосом;
- мытье полов;
- стирка грязного белья и одежды;
- наведение порядка на полочках;
- очищение кухни от жира и грязи;
- устранение любого хаоса в комнатах.
Далее можно начинать планировку праздничных ритуалов. В частности, следует подготовить чистую одежду, которую вы оденете в праздник, возможно для похода в храм.
Поскольку суть великого христианского праздника состоит в благодарности перед Богом за все блага, предоставленные человечеству. В сам Яблочный Спас принято освящать в церкви яблоки, сливы, груши, мед, венки из полевых цветов, мак, морковь, лук, чеснок и лекарственные травы. Поэтому следует заранее подготовить праздничную корзину, которая будет содержать фрукты и овощи нового урожая.
Традиционно в Яблочный Спас выпекают первый хлеб из нового урожая. Сегодня есть множество интересных и вкусных рецептов хлебобулочных изделий, которые можно приготовить к празднику.
Также к празднику выпекают и другие вкусные угощения, например, медовик, яблочный штрудель, кексы, запеканки и т.д.
На Яблочный Спас следует собраться всей семьей за праздничным столом. Душевные разговоры, благодарность и уважение друг к другу — то, что сделает дату особенной и значимой.
Кстати, на сам праздник, 6 августа, обязательно нужно отведать освященное в церкви яблоко. Этот ритуал символизирует благодарность за урожай и благословение на будущий год. Наши предки верили, что освященный фрукт обязательно принесет здоровье и счастье.
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