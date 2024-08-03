Яблочный Спас 2024 — что нужно успеть сделать в канун великого праздника 6 августа

Украинская семья отмечает Яблочный Спас. Фото: shutterstock.com

Постепенно к нам приближается Второй Спас, который украинцам больше известен как Яблочный Спас. Его мы отметим уже в этот вторник, 6 августа. В церковном календаре большой праздник называется Преображением Господним и посвящен он духовному возрождению Иисуса Христа.

Новини.LIVE рассказывает, что нужно успеть обязательно сделать к празднику Преображения Господня или Яблочного Спаса.

Читайте также:

Что нужно успеть сделать в Яблочный Спас 2024 года

Главная украинская традиция любой праздничной даты — отмечать праздник в чистоте. Поэтому накануне обязательно убирают дом.

По давней примете, кто встретит Яблочный Спас в беспорядке, от того отвернутся удача и счастье на целый год. Уборка вашей квартиры должна включать:

уборка пылесосом;

мытье полов;

стирка грязного белья и одежды;

наведение порядка на полочках;

очищение кухни от жира и грязи;

устранение любого хаоса в комнатах.

Далее можно начинать планировку праздничных ритуалов. В частности, следует подготовить чистую одежду, которую вы оденете в праздник, возможно для похода в храм.

Икона Преображения Господня и яблоки. Фото: google.com

Поскольку суть великого христианского праздника состоит в благодарности перед Богом за все блага, предоставленные человечеству. В сам Яблочный Спас принято освящать в церкви яблоки, сливы, груши, мед, венки из полевых цветов, мак, морковь, лук, чеснок и лекарственные травы. Поэтому следует заранее подготовить праздничную корзину, которая будет содержать фрукты и овощи нового урожая.

Традиционно в Яблочный Спас выпекают первый хлеб из нового урожая. Сегодня есть множество интересных и вкусных рецептов хлебобулочных изделий, которые можно приготовить к празднику.

Также к празднику выпекают и другие вкусные угощения, например, медовик, яблочный штрудель, кексы, запеканки и т.д.

Верующие в церкви на Яблочный Спас. Фото: Волинські новини

На Яблочный Спас следует собраться всей семьей за праздничным столом. Душевные разговоры, благодарность и уважение друг к другу — то, что сделает дату особенной и значимой.

Кстати, на сам праздник, 6 августа, обязательно нужно отведать освященное в церкви яблоко. Этот ритуал символизирует благодарность за урожай и благословение на будущий год. Наши предки верили, что освященный фрукт обязательно принесет здоровье и счастье.

Напомним, мы писали, когда Ореховый Спас и каковы особенности празднования важной даты.

Также советуем ознакомиться с церковным календарем праздников на август 2024 года, который расскажет о главных религиозных событиях месяца.