Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Приближается Яблочный Спас 2024 — что нужно успеть сделать к празднику arrow

Приближается Яблочный Спас 2024 — что нужно успеть сделать к празднику

3 августа 2024 09:54
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Яблочный Спас 2024 — что нужно успеть сделать в канун великого праздника 6 августа
Украинская семья отмечает Яблочный Спас. Фото: shutterstock.com
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Постепенно к нам приближается Второй Спас, который украинцам больше известен как Яблочный Спас. Его мы отметим уже в этот вторник, 6 августа. В церковном календаре большой праздник называется Преображением Господним и посвящен он духовному возрождению Иисуса Христа.

Новини.LIVE рассказывает, что нужно успеть обязательно сделать к празднику Преображения Господня или Яблочного Спаса.

Читайте также:

Что нужно успеть сделать в Яблочный Спас 2024 года

Главная украинская традиция любой праздничной даты — отмечать праздник в чистоте. Поэтому накануне обязательно убирают дом.

По давней примете, кто встретит Яблочный Спас в беспорядке, от того отвернутся удача и счастье на целый год. Уборка вашей квартиры должна включать:

  • уборка пылесосом;
  • мытье полов;
  • стирка грязного белья и одежды;
  • наведение порядка на полочках;
  • очищение кухни от жира и грязи;
  • устранение любого хаоса в комнатах.

Далее можно начинать планировку праздничных ритуалов. В частности, следует подготовить чистую одежду, которую вы оденете в праздник, возможно для похода в храм.

 

Что нужно успеть сделать в Яблочный Спас 2024 года
Икона Преображения Господня и яблоки. Фото: google.com

Поскольку суть великого христианского праздника состоит в благодарности перед Богом за все блага, предоставленные человечеству. В сам Яблочный Спас принято освящать в церкви яблоки, сливы, груши, мед, венки из полевых цветов, мак, морковь, лук, чеснок и лекарственные травы. Поэтому следует заранее подготовить праздничную корзину, которая будет содержать фрукты и овощи нового урожая.

Традиционно в Яблочный Спас выпекают первый хлеб из нового урожая. Сегодня есть множество интересных и вкусных рецептов хлебобулочных изделий, которые можно приготовить к празднику.

Также к празднику выпекают и другие вкусные угощения, например, медовик, яблочный штрудель, кексы, запеканки и т.д.

 

Яблочный Спас 2024 — что нужно успеть сделать в канун великого праздника 6 августа
Верующие в церкви на Яблочный Спас. Фото: Волинські новини

На Яблочный Спас следует собраться всей семьей за праздничным столом. Душевные разговоры, благодарность и уважение друг к другу — то, что сделает дату особенной и значимой.

Кстати, на сам праздник, 6 августа, обязательно нужно отведать освященное в церкви яблоко. Этот ритуал символизирует благодарность за урожай и благословение на будущий год. Наши предки верили, что освященный фрукт обязательно принесет здоровье и счастье.

 

Напомним, мы писали, когда Ореховый Спас и каковы особенности празднования важной даты.

Также советуем ознакомиться с церковным календарем праздников на август 2024 года, который расскажет о главных религиозных событиях месяца.

праздники традиции Яблочный Спас советы Преображение Господне

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:34 Трамп согласился на дебаты с Харрис — когда они состоятся

10:26 В Черном море фиксируется снаряженный ракетоноситель россиян

10:21 Рейнджерс назвали состав на игру с Динамо Киев

10:13 Россия бросает на штурм элитные войска, которые не способны профессионально воевать, — ISW

10:07 Украинские бойцы показали эффектное уничтожение российской БМП в Донецкой области

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

09:53 Дорога к границе свободна — ситуация на трассе Одесса-Рени

09:46 Кулиш признался, что мэм о турецком стрелке помог его виду спорта

09:43 Французский дзюдоист установил уникальный рекорд на Олимпиаде-2024

09:43 ВСУ отбили 36 атак оккупантов на Покровском направлении — сводка Генштаба

09:17 Атака на Одесчину — россияне ночью запустили по региону ракеты и дроны

10:34 Трамп согласился на дебаты с Харрис — когда они состоятся

10:26 В Черном море фиксируется снаряженный ракетоноситель россиян

10:21 Рейнджерс назвали состав на игру с Динамо Киев

10:13 Россия бросает на штурм элитные войска, которые не способны профессионально воевать, — ISW

10:07 Украинские бойцы показали эффектное уничтожение российской БМП в Донецкой области

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

09:53 Дорога к границе свободна — ситуация на трассе Одесса-Рени

09:46 Кулиш признался, что мэм о турецком стрелке помог его виду спорта

09:43 Французский дзюдоист установил уникальный рекорд на Олимпиаде-2024

09:43 ВСУ отбили 36 атак оккупантов на Покровском направлении — сводка Генштаба

09:17 Атака на Одесчину — россияне ночью запустили по региону ракеты и дроны

Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

Text

23:46 Дунда хочет объяснений от Минюста по поводу премии экс-начальнику колонии, где пытали заключенных

Text

18:44 Сколько будет продолжаться война — военный обратил внимание на нюанс, как манипулируют украинцами

Text

18:09 Массовые увольнения в правительстве и резкое повышение тарифов - эфир Вечер.LIVE

Text

17:51 На Лиманском направлении россияне ищут точку для прорыва — военный поделился деталями

Text

12:56 Новые подробности убийства Фарион и подготовка США к войне — эфир День.LIVE

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

12:22 Доктор экономических наук Длигач назвал реформы, которые позволят пополнить госбюджет на 1 трлн грн

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко объяснил, что нужно для эффективного использования истребителей F-16

Text

08:00 Переломный момент в войне с F-16 и доклад Сырского о ситуации на фронте — эфир Ранок.LIVE

1 августа 2024
Text

18:03 Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

Text

17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе