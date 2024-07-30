Медовий Спас або Маковія 2024 — що можна освячувати у церкві на свято

Святковий кошик на Медовий Спас. Фото: volynnews.com

Цьогоріч українці уперше відзначать свято Маковія або Медовий Спас за новим церковним календарем. Воно відбудеться вже у цей четвер, 1 серпня. Це перше з трьох "Спасів", присвячених Ісусу Христу. За традицією, віряни обов'язково відвідують храми, несуть із собою святкові букети та кошики для освячення.

Читайте також:

Що можна освячувати у церкві на свято Медовий Спас, розповідаємо далі в матеріалі.

Що освячувати на Маковія у церкві — список продуктів

Освячувати святкові кошики у храмах — давня українська традиція. Українці вірять, освячені продукти та предмети обов'язково принесуть здоров'я та Боже благословення, але тільки тому хто щиро молиться та вірить.

Маковія — це Перший Спас. У це свято ще зарано нести овочі та фрукти нового врожаю. Тож їх відкладіть до Другого, Яблучного Спасу.

Святкові кошики на Маковія. Фото: zhmerynka.city

А на Медовий Спас необхідно покласти у кошик наступне:

банку меду нового врожаю;

мед у сотах та інші продукти бджільництва;

продукти бджільництва; макові зерна;

головки маку;

головки маку; свіжу випічку з маком;

свіжу воду — символ життя;

свічки з воску;

букети з трав та польових квітів — в народі їх називають маковійчиками ( освячений букет принесе щастя та мир родині, його зберігають вдома перед іконами).

Раніше ми писали, що варто освячувати у церкві на Яблучний Спас та яких важливих заборон необхідно дотримуватися у цей день.

Нагадаємо, ми розповідали, коли Горіховий Спас та які особливості святкування важливої дати.

Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на серпень 2024 року, який розповість про головні релігійні події місяця.