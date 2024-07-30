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Наближається Медовий Спас 2024 — що покласти у святковий кошик для освячення

30 липня 2024 06:12
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Медовий Спас або Маковія 2024 — що можна освячувати у церкві на свято
Святковий кошик на Медовий Спас. Фото: volynnews.com
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Цьогоріч українці уперше відзначать свято Маковія або Медовий Спас за новим церковним календарем. Воно відбудеться вже у цей четвер, 1 серпня. Це перше з трьох "Спасів", присвячених Ісусу Христу. За традицією, віряни обов'язково відвідують храми, несуть із собою святкові букети та кошики для освячення. 

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Що можна освячувати у церкві на свято Медовий Спас, розповідаємо далі в матеріалі. 

Що освячувати на Маковія у церкві — список продуктів

Освячувати святкові кошики у храмах — давня українська традиція. Українці вірять, освячені продукти та предмети обов'язково принесуть здоров'я та Боже благословення, але тільки тому хто щиро молиться та вірить. 

Маковія — це Перший Спас. У це свято ще зарано нести овочі та фрукти нового врожаю. Тож їх відкладіть до Другого, Яблучного Спасу. 

 

Що освячувати на Маковія у церкві — список продуктів
Святкові кошики на Маковія. Фото: zhmerynka.city

А на Медовий Спас необхідно покласти у кошик наступне:

  • банку меду нового врожаю;
  • мед у сотах та інші продукти бджільництва;
  • макові зерна;
  • головки маку;
  • свіжу випічку з маком;
  • свіжу воду — символ життя;
  • свічки з воску;
  • букети з трав та польових квітів — в народі їх називають маковійчиками (освячений букет принесе щастя та мир родині, його зберігають вдома перед іконами).

 

Раніше ми писали, що варто освячувати у церкві на Яблучний Спас та яких важливих заборон необхідно дотримуватися у цей день.

Нагадаємо, ми розповідали, коли Горіховий Спас та які особливості святкування важливої дати. 

Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на серпень 2024 року, який розповість про головні релігійні події місяця. 

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