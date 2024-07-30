Медовий Спас або Маковія 2024 — що можна освячувати у церкві на свято

Наближається Медовий Спас 2024 — що покласти у святковий кошик для освячення
Цьогоріч українці уперше відзначать свято Маковія або Медовий Спас за новим церковним календарем. Воно відбудеться вже у цей четвер, 1 серпня. Це перше з трьох "Спасів", присвячених Ісусу Христу. За традицією, віряни обов'язково відвідують храми, несуть із собою святкові букети та кошики для освячення.
Що можна освячувати у церкві на свято Медовий Спас, розповідаємо далі в матеріалі.
Що освячувати на Маковія у церкві — список продуктів
Освячувати святкові кошики у храмах — давня українська традиція. Українці вірять, освячені продукти та предмети обов'язково принесуть здоров'я та Боже благословення, але тільки тому хто щиро молиться та вірить.
Маковія — це Перший Спас. У це свято ще зарано нести овочі та фрукти нового врожаю. Тож їх відкладіть до Другого, Яблучного Спасу.
А на Медовий Спас необхідно покласти у кошик наступне:
- банку меду нового врожаю;
- мед у сотах та інші продукти бджільництва;
- макові зерна;
- головки маку;
- свіжу випічку з маком;
- свіжу воду — символ життя;
- свічки з воску;
- букети з трав та польових квітів — в народі їх називають маковійчиками (освячений букет принесе щастя та мир родині, його зберігають вдома перед іконами).
Раніше ми писали, що варто освячувати у церкві на Яблучний Спас та яких важливих заборон необхідно дотримуватися у цей день.
Нагадаємо, ми розповідали, коли Горіховий Спас та які особливості святкування важливої дати.
Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на серпень 2024 року, який розповість про головні релігійні події місяця.
Читайте Новини.LIVE!