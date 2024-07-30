Медовый Спас или Маковея 2024 — что можно освящать в церкви на праздник

Праздничная корзина на медовый спас. Фото: volynnews.com

В этом году украинцы впервые отметят праздник Маковея или Медовый Спас по новому церковному календарю. Он состоится уже в этот четверг, 1 августа. Это первый из трех "Спасов", посвященных Иисусу Христу. По традиции верующие обязательно посещают храмы, несут с собой праздничные букеты и корзины для освящения.

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Что святить на Маковея в церкви — список продуктов

Освещать праздничные корзины в храмах — давняя украинская традиция. Украинцы верят, освященные продукты и предметы обязательно принесут здоровье и благословение Божие, но только тому, кто искренне молится и верит.

Маковея — это Первый Спас. В этот праздник еще рано нести овощи и фрукты нового урожая. Поэтому их отложите на Второй, Яблочный Спас.

Праздничные корзины на Маковея. Фото: zhmerynka.city

А на Медовый Спас необходимо положить в корзину следующее:

банка меда нового урожая;

мед в сотах и другие продукты пчеловодства;

продукты пчеловодства; маковые зерна;

головки мака;

головки мака; свежую выпечку с маком;

свежую воду — символ жизни;

свечи из воска;

букеты из трав и полевых цветов — в народе их называют маковейчиками (освященный букет принесет счастье и мир семье, его хранят дома перед иконами).

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