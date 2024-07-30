Медовый Спас или Маковея 2024 — что можно освящать в церкви на праздник

Приближается Медовый Спас 2024 — что положить в праздничную корзину для освящения
В этом году украинцы впервые отметят праздник Маковея или Медовый Спас по новому церковному календарю. Он состоится уже в этот четверг, 1 августа. Это первый из трех "Спасов", посвященных Иисусу Христу. По традиции верующие обязательно посещают храмы, несут с собой праздничные букеты и корзины для освящения.
Что можно святить в церкви в праздник Медовый Спас, рассказываем далее в материале.
Что святить на Маковея в церкви — список продуктов
Освещать праздничные корзины в храмах — давняя украинская традиция. Украинцы верят, освященные продукты и предметы обязательно принесут здоровье и благословение Божие, но только тому, кто искренне молится и верит.
Маковея — это Первый Спас. В этот праздник еще рано нести овощи и фрукты нового урожая. Поэтому их отложите на Второй, Яблочный Спас.
А на Медовый Спас необходимо положить в корзину следующее:
- банка меда нового урожая;
- мед в сотах и другие продукты пчеловодства;
- маковые зерна;
- головки мака;
- свежую выпечку с маком;
- свежую воду — символ жизни;
- свечи из воска;
- букеты из трав и полевых цветов — в народе их называют маковейчиками (освященный букет принесет счастье и мир семье, его хранят дома перед иконами).
Ранее мы писали, что стоит освящать в церкви на Яблочный Спас и какие важные запреты необходимо соблюдать в этот день.
Напомним, мы рассказывали, когда Ореховый Спас и какие особенности празднования важной даты.
Также советуем ознакомиться с церковным календарем праздников на август 2024, который расскажет о главных религиозных событиях месяца.
Читайте Новини.LIVE!