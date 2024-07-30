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Приближается Медовый Спас 2024 — что положить в праздничную корзину для освящения

30 июля 2024 06:12
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Медовый Спас или Маковея 2024 — что можно освящать в церкви на праздник
Праздничная корзина на медовый спас. Фото: volynnews.com
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

В этом году украинцы впервые отметят праздник Маковея или Медовый Спас по новому церковному календарю. Он состоится уже в этот четверг, 1 августа. Это первый из трех "Спасов", посвященных Иисусу Христу. По традиции верующие обязательно посещают храмы, несут с собой праздничные букеты и корзины для освящения.

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Что можно святить в церкви в праздник Медовый Спас, рассказываем далее в материале.

Что святить на Маковея в церкви — список продуктов

Освещать праздничные корзины в храмах — давняя украинская традиция. Украинцы верят, освященные продукты и предметы обязательно принесут здоровье и благословение Божие, но только тому, кто искренне молится и верит.

Маковея — это Первый Спас. В этот праздник еще рано нести овощи и фрукты нового урожая. Поэтому их отложите на Второй, Яблочный Спас.

 

Что освящать на Маковия в церкви — список продуктов
Праздничные корзины на Маковея. Фото: zhmerynka.city

А на Медовый Спас необходимо положить в корзину следующее:

  • банка меда нового урожая;
  • мед в сотах и другие продукты пчеловодства;
  • маковые зерна;
  • головки мака;
  • свежую выпечку с маком;
  • свежую воду — символ жизни;
  • свечи из воска;
  • букеты из трав и полевых цветов — в народе их называют маковейчиками (освященный букет принесет счастье и мир семье, его хранят дома перед иконами).

 

Ранее мы писали, что стоит освящать в церкви на Яблочный Спас и какие важные запреты необходимо соблюдать в этот день.

Напомним, мы рассказывали, когда Ореховый Спас и какие особенности празднования важной даты.

Также советуем ознакомиться с церковным календарем праздников на август 2024, который расскажет о главных религиозных событиях месяца.

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