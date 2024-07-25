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Народне свято 25 липня — чому на Анну Літню не можна їсти м'ясо і що означає дощ

25 липня 2024 03:14
Олена Недоступ - Редактор
Олена Недоступ
Редактор
Народне свято 25 липня — прикмети та важливі заборони на Анну Літню
Дівчина в українському вбранні. Фото: freepik.com
Олена Недоступ - Редактор
Олена Недоступ
Редактор

Сьогодні, 25 липня, Православна церква України відзначає велике свято Успіння праведної Анни, матері Богородиці. У народному календарі у цю дату святкують Анну Літню або Анну Холодницю. 

Новини.LIVE розповідає, які існують народні традиції та прикмети у свято, що не можна робити у День Анни.

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Народне свято 25 липня — українські традиції на Анну Літню 

Не дарма у народі Анну прозвали Холодницею, адже наші предки вірили, що свята сповіщає про майбутній прихід холодів, а з цього дня необхідно готуватися до осені та зими. 

За погодою 25 липня судили, якою буде зима. Якщо день спекотний, то зимовий сезон буде теплий, якщо ж прохолодний — чекайте морозів. 

Обов'язково цього дня копали картоплю. Вірили, що зібрана в цей день бульба буде особливо смачною, а якщо покласти її в льох, то пролежить до самої весни.

Також день вважається вдалим для збору грибів та ягід у лісі. Господині заготовляли ягоди на зиму: сушили, або варили з них смачні компоти та варення.

По-особливому ставилися на Анну Літню до коней. Їх не виводили на роботу, а балували свіжою зеленню і сіллю, міняли підкови та зав'язували красиві стрічки на гриві, які мали відлякати нечисть та подарувати тварині здоров'я. У стайні проводили прибирання та ремонт.

Звичайно, свято не може обійтися без святкової вечері. До столу готували різноманітні грибні та овочеві страви. Робили картопляні оладки, пюре або картопляний суп. Вірили, що картопляні страви в цей день додадуть здоров'я і привернуть багатий урожай.

Також наші предки вірили, що свято 25 липня принесе щастя та добробут тим, хто обере цю дату для одруження та вінчання. А дитина, яку охрестили виросте здоровою і щасливою.

 

Народне свято 25 липня — українські традиції на Анну Літню
Жінка у полі з великим букетом. Фото: freepik.com

Що не можна робити 25 липня

За повір'ями, якщо захворіти цього дня, то хвороба довго не відступатиме. Тому люди старалися берегти себе, не сидіти на протязі, не мочити ноги та одягатися за погодою. 

На Анну Холодну з давніх часів вважається поганою прикметою їсти м'ясо. Наші предки вірили, якщо сьогодні наїстися м'яса, то потім 9 днів буде боліти живіт. А якщо весь день їсти пісні страви, то свята Анна благословить та подарує здоров'я.

Також у свято 25 липня не можна: 

  • ображати тварин — Господь покарає;
  • перераховувати гроші — почнуться фінансові проблеми;
  • лінуватися — не буде щастити увесь рік;
  • вести порожні розмови — втратите час на важливе й упустите удачу;
  • сваритися з рідними та згадувати старі образи — відносини надовго зіпсуються;
  • займатися ремонтом взуття та одягу — річ довго не прослужить. 

 

Що не можна робити 25 липня
Дівчина зі свічкою. Фото: Pinterest

Народні прикмети на 25 липня 

За прикметами у свято Анна Холодниці судили про майбутню погоду:

  • Якщо у свято 25 липня дощить, то весь серпень буде дощовий. 
  • Якщо після дощу з'явилася веселка, то останній місяць літа буде посушливим.
  • Якщо день виявився дощовий, то час збирати моркву.
  • Якщо у моркви поникло бадилля, то скоро похолодає.
  • Якщо вранці ви помітили, що роса на траві замерзла, зима буде дуже суворою.
  • Якщо помітили іній на вікнах, то в жовтні заморозки почнуться.
  • Якщо ніч з 25 на 26 серпня свіжа і холодна, то зима буде студеною і ранньою.
  • Якщо капуста вже повністю дозріла, то осінь в цьому році буде ранньою.
  • Якщо на Анну Холодну лелеки збираються великою зграєю, то скоро настане осінь.
  • Чим вище мурашники, тим холоднішими будуть осінь і зима.
  • Якщо на дубі вродило багато жолудів, то осінь буде тепла.

 

Раніше ми писали, які існують важливі традиції у свято Успіння святої Анни, що церква забороняє робити та яку молитву прочитати у цю дату. 

Також пропонуємо вам ознайомитися з детальним православним календарем свят та пам'ятних дат на серпень 2024 року.

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