Народный праздник 25 июля — приметы и важные запреты на Анну Летнюю

Народный праздник 25 июля — почему на Анну Летнюю нельзя есть мясо и что означает дождь
Сегодня, 25 июля, Православная церковь Украины отмечает праздник Успения праведной Анны, матери Богородицы. В народном календаре в эту дату празднуют Анну Летнюю или Анну Холодницу.
Новини.LIVE рассказывает, какие существуют народные традиции и приметы в праздник, что нельзя делать в День Анны.
Народный праздник 25 июля — украинские традиции на Анну Летнюю
Не зря в народе Анну прозвали Холодницей, ведь наши предки верили, что святая извещает о предстоящем приходе холодов, а с этого дня необходимо готовиться к осени и зиме.
По погоде 25 июля судили, какой будет зима. Если жаркий день, то зимний сезон будет теплый, если прохладный — ждите морозов.
Обязательно в этот день копали картошку. Верили, что собранный в этот день картофель будет особенно вкусным, а если положить его в погреб, то пролежит до самой весны.
Также день считается удачным для сбора грибов и ягод в лесу. Хозяйки заготавливали ягоды на зиму: сушили или варили из них вкусные компоты и варенье.
По-особому относились на Анну Летнюю к коням. Их не выводили на работу, а баловали свежей зеленью и солью, меняли подковы и завязывали красивые ленты на гриве, которые должны были отпугнуть нечисть и подарить животному здоровье. В конюшне проводили уборку и ремонт.
Конечно, праздник не может обойтись без праздничного ужина. К столу готовили разнообразные грибные и овощные блюда. Делали картофельные оладьи, пюре или картофельный суп. Верили, что картофельные блюда в этот день прибавят здоровье и привлекут богатый урожай.
Также наши предки верили, что праздник 25 июля принесет счастье и благополучие тем, кто выберет эту дату для женитьбы и венчания. А ребенок, которого окрестили, вырастет здоровым и счастливым.
Что нельзя делать 25 июля
По поверьям, если заболеть в этот день, то болезнь долго не будет отступать. Поэтому люди старались беречь себя, не сидеть на сквозняке, не мочить ноги и одеваться по погоде.
На Анну Холодную с давних времен считается плохой приметой есть мясо. Наши предки верили, если сегодня наесться мяса, потом 9 дней будет болеть живот. А если весь день есть постные блюда, то святая Анна благословит и подарит здоровье.
Также в праздник 25 июля нельзя:
- оскорблять животных — Господь накажет;
- пересчитывать деньги — начнутся финансовые проблемы;
- лениться — не будет везти весь год;
- вести пустые разговоры — потеряете время на важное и упустите удачу;
- ссориться с родными и вспоминать старые обиды — отношения надолго испортятся;
- заниматься ремонтом обуви и одежды — вещь долго не прослужит.
Народные приметы на 25 июля
По приметам в праздник Анны Холодницы судили о будущей погоде:
- Если в праздник 25 июля дождь, то весь август будет дождливым.
- Если после дождя появилась радуга, то последний месяц лета будет засушливым.
- Если день оказался дождливым, то пора собирать морковь.
- Если у моркови поникла ботва, то скоро похолодает.
- Если утром вы заметили, что роса на траве замерзла, зима будет очень суровой.
- Если заметили иней на окнах, то в октябре заморозки начнутся.
- Если ночь с 25 на 26 августа свежая и прохладная, то зима будет студеной и ранней.
- Если капуста уже полностью созрела, то осень в этом году будет ранней.
- Если на Анну Холодную аисты собираются большой стаей, то скоро наступит осень.
- Чем выше муравейники, тем прохладнее будут осень и зима.
- Если на дубе уродилось много желудей, то осень будет теплая.
Ранее мы писали, какие существуют важные традиции в праздник Успения святой Анны, что церковь запрещает делать и какую молитву прочесть в эту дату.
Также предлагаем ознакомиться с подробным православным календарем праздников и памятных дат на август 2024 года.
Читайте Новини.LIVE!