Народный праздник 25 июля — приметы и важные запреты на Анну Летнюю

Девушка в украинском наряде. Фото: freepik.com

Сегодня, 25 июля, Православная церковь Украины отмечает праздник Успения праведной Анны, матери Богородицы. В народном календаре в эту дату празднуют Анну Летнюю или Анну Холодницу.

Новини.LIVE рассказывает, какие существуют народные традиции и приметы в праздник, что нельзя делать в День Анны.

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Народный праздник 25 июля — украинские традиции на Анну Летнюю

Не зря в народе Анну прозвали Холодницей, ведь наши предки верили, что святая извещает о предстоящем приходе холодов, а с этого дня необходимо готовиться к осени и зиме.

По погоде 25 июля судили, какой будет зима. Если жаркий день, то зимний сезон будет теплый, если прохладный — ждите морозов.

Обязательно в этот день копали картошку. Верили, что собранный в этот день картофель будет особенно вкусным, а если положить его в погреб, то пролежит до самой весны.

Также день считается удачным для сбора грибов и ягод в лесу. Хозяйки заготавливали ягоды на зиму: сушили или варили из них вкусные компоты и варенье.

По-особому относились на Анну Летнюю к коням. Их не выводили на работу, а баловали свежей зеленью и солью, меняли подковы и завязывали красивые ленты на гриве, которые должны были отпугнуть нечисть и подарить животному здоровье. В конюшне проводили уборку и ремонт.

Конечно, праздник не может обойтись без праздничного ужина. К столу готовили разнообразные грибные и овощные блюда. Делали картофельные оладьи, пюре или картофельный суп. Верили, что картофельные блюда в этот день прибавят здоровье и привлекут богатый урожай.

Также наши предки верили, что праздник 25 июля принесет счастье и благополучие тем, кто выберет эту дату для женитьбы и венчания. А ребенок, которого окрестили, вырастет здоровым и счастливым.

Женщина в поле с большим букетом. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 25 июля

По поверьям, если заболеть в этот день, то болезнь долго не будет отступать. Поэтому люди старались беречь себя, не сидеть на сквозняке, не мочить ноги и одеваться по погоде.

На Анну Холодную с давних времен считается плохой приметой есть мясо. Наши предки верили, если сегодня наесться мяса, потом 9 дней будет болеть живот. А если весь день есть постные блюда, то святая Анна благословит и подарит здоровье.

Также в праздник 25 июля нельзя:

оскорблять животных — Господь накажет;

— Господь накажет; пересчитывать деньги — начнутся финансовые проблемы;

— начнутся финансовые проблемы; лениться — не будет везти весь год;

— не будет везти весь год; вести пустые разговоры — потеряете время на важное и упустите удачу;

ссориться с родными и вспоминать старые обиды — отношения надолго испортятся;

заниматься ремонтом обуви и одежды — вещь долго не прослужит.

Девушка со свечой. Фото: Pinterest

Народные приметы на 25 июля

По приметам в праздник Анны Холодницы судили о будущей погоде:

Если в праздник 25 июля дождь, то весь август будет дождливым.

Если после дождя появилась радуга, то последний месяц лета будет засушливым.

Если день оказался дождливым, то пора собирать морковь .

. Если у моркови поникла ботва, то скоро похолодает.

Если утром вы заметили, что роса на траве замерзла, зима будет очень суровой.

Если заметили иней на окнах, то в октябре заморозки начнутся.

Если ночь с 25 на 26 августа свежая и прохладная, то зима будет студеной и ранней.

Если капуста уже полностью созрела, то осень в этом году будет ранней.

Если на Анну Холодную аисты собираются большой стаей, то скоро наступит осень.

Чем выше муравейники, тем прохладнее будут осень и зима.

Если на дубе уродилось много желудей, то осень будет теплая.

Ранее мы писали, какие существуют важные традиции в праздник Успения святой Анны, что церковь запрещает делать и какую молитву прочесть в эту дату.

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