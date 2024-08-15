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Что категорически нельзя делать на Ореховый Спас — семь строгих запретов

15 августа 2024 23:14
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Ореховый Спас 16 августа 2024 — что нельзя делать в праздник, запреты и советы
Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Украинские верующие 16 августа отмечают Ореховый или Хлебный Спас — последний из трех Спасов. Названия праздника связаны с августовскими заботами наших предков. По церковной традиции эту дату установлено в честь переноса Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. День имеет как свои особые традиции, так и важные запреты, нарушение которых считалось грехом.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать на Ореховый Спас.

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Следует заметить, что как и в другие большие церковные праздники священнослужители запрещают верующим:

  • злословить;
  • конфликтовать;
  • желать кому-то зла;
  • лениться и бездельничать;
  • употреблять алкоголь;
  • устраивать громкие застолья.

Кроме того, у наших предков сложились в этот день и другие важные запреты, в общей сложности можно выделить семь. Считалось, кто их нарушит, может навлечь на себя и свою семью беды. Так, на Ореховый Спас нельзя:

  1. Заниматься домашними делами и убирать — можно выгнать из дома удачу и счастье;
  2. Заниматься тяжелым трудом — день следует провести тихо и в молитве;
  3. Ходить в лес — в этот день в лесу бродит нечистая сила;
  4. Одалживать вещи и деньги — есть риск потерять финансовое благосостояние;
  5. Отказывать в помощи — помощь ближнему в этот день — залог будущего благополучия;
  6. Злоупотреблять спиртным — чрезмерное употребление алкоголя считается недопустимым, можно "пропить" здоровье и счастье.
  7. Стричься — стрижка на Ореховый Спас может "отрезать" удачу.

 

Ореховый Спас 2024 - что нельзя делать
Девушка ставит свечу в церкви. Фото: pomisna.info

Приметы на 16 августа

На Ореховый Спас наши предки часто гадали на будущее. Узнать, что вас ждет можно за первым съеденным орешком:

  • спелый и вкусный — ждет большая любовь и добрые известия;
  • незрелый — скоро появятся важные новости;
  • горький — к проблемам;
  • гнилой — к великой беде.

Чтобы отвести от себя порчу, нужно было съесть первый орех самому, а второй — отдать любому человеку.

Также по приметам в праздник Ореховый Спас судили о будущей жизни, погоде, урожае:

  • Чем больше орехов собрать на Третий Спас, тем больше будет урожай зерна в следующем году.
  • Если хорош Третий Спас — зимой будет квас.
  • Если в этот день вы заметили, что журавли улетели на юг, то Покров (14 октября) будет морозным.
  • Если на ореховый Спас дождь с грозой, осень будет теплой.

 

Ранее мы писали, что нельзя святить на Ореховый Спас.

Также Новини.LIVE подготовили для вас подробный календарь праздников и памятных дат на июль 2024 года.

праздники традиции церковь Ореховый Спас советы запреты

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