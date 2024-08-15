Ореховый Спас 16 августа 2024 — что нельзя делать в праздник, запреты и советы

Что категорически нельзя делать на Ореховый Спас — семь строгих запретов
Украинские верующие 16 августа отмечают Ореховый или Хлебный Спас — последний из трех Спасов. Названия праздника связаны с августовскими заботами наших предков. По церковной традиции эту дату установлено в честь переноса Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. День имеет как свои особые традиции, так и важные запреты, нарушение которых считалось грехом.
Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать на Ореховый Спас.
Третий или Ореховый Спас 2024 — что нельзя делать
Следует заметить, что как и в другие большие церковные праздники священнослужители запрещают верующим:
- злословить;
- конфликтовать;
- желать кому-то зла;
- лениться и бездельничать;
- употреблять алкоголь;
- устраивать громкие застолья.
Кроме того, у наших предков сложились в этот день и другие важные запреты, в общей сложности можно выделить семь. Считалось, кто их нарушит, может навлечь на себя и свою семью беды. Так, на Ореховый Спас нельзя:
- Заниматься домашними делами и убирать — можно выгнать из дома удачу и счастье;
- Заниматься тяжелым трудом — день следует провести тихо и в молитве;
- Ходить в лес — в этот день в лесу бродит нечистая сила;
- Одалживать вещи и деньги — есть риск потерять финансовое благосостояние;
- Отказывать в помощи — помощь ближнему в этот день — залог будущего благополучия;
- Злоупотреблять спиртным — чрезмерное употребление алкоголя считается недопустимым, можно "пропить" здоровье и счастье.
- Стричься — стрижка на Ореховый Спас может "отрезать" удачу.
Приметы на 16 августа
На Ореховый Спас наши предки часто гадали на будущее. Узнать, что вас ждет можно за первым съеденным орешком:
- спелый и вкусный — ждет большая любовь и добрые известия;
- незрелый — скоро появятся важные новости;
- горький — к проблемам;
- гнилой — к великой беде.
Чтобы отвести от себя порчу, нужно было съесть первый орех самому, а второй — отдать любому человеку.
Также по приметам в праздник Ореховый Спас судили о будущей жизни, погоде, урожае:
- Чем больше орехов собрать на Третий Спас, тем больше будет урожай зерна в следующем году.
- Если хорош Третий Спас — зимой будет квас.
- Если в этот день вы заметили, что журавли улетели на юг, то Покров (14 октября) будет морозным.
- Если на ореховый Спас дождь с грозой, осень будет теплой.
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