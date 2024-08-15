Горіховий Спас 16 серпня 2024 — що не можна робити у свято, заборони та поради

Віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

Українські віряни 16 серпня святкують Горіховий або Хлібний Спас — останній із трьох Спасів. Назви свята пов'язані з серпневими клопотами наших предків. За церковною ж традицією цю дату встановлено на честь перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа. День має як свої особливі традиції, так і важливі заборони, порушення яких вважалося гріхом.

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна робити на Горіховий Спас.

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Варто зауважити, що як і в інші великі церковні свята священнослужителі забороняють вірянам:

лихословити;

конфліктувати;

бажати комусь зла;

лінуватися та байдикувати;

вживати алкоголь;

влаштовувати гучні гуляння.

Крім того, у наших предків склалися у цей день й інші важливі заборони, загалом можна виділити сім. Вважалося, хто їх порушить, може накликати на себе та свою сім'ю лихо та біди. Так, на Горіховий Спас не можна:

Займатися хатніми справами та прибирати — можна вигнати з оселі удачу та щастя; Займатися важкою працею — день слід провести тихо і в молитві; Ходити до лісу — цього дня в лісі бродить нечиста сила; Позичати речі та гроші — є ризик втратити фінансовий добробут; Відмовляти у допомозі — д опомога ближньому в цей день — запорука майбутнього добробуту; Зловживати спиртним — надмірне вживання алкоголю вважається неприпустимим, можна "пропити" здоров'я та щастя. Стригтися — стрижка на Горіховий Спас може "відрізати" удачу.

Дівчина ставить свічку у церкві. Фото: pomisna.info

Прикмети на 16 серпня

На Горіховий Спас наші предки часто ворожили на майбутнє. Дізнатися, що на вас чекає можна за першим з'їденим горішком:

стиглий та смачний — чекає велика любов та добрі звістки;

незрілий — скоро з'являться важливі новини;

гіркий — до проблем;

гнилий — до великої біди.

Щоб відвести від себе порчу, треба було з'їсти перший горіх самому, а другий — віддати першій-ліпшій людині.

Також за прикметами у свято Горіховий Спас судили про майбутнє життя, погоду, уражай:

Чим більше горіхів зібрати на Третій Спас, тим більшим буде врожай зерна наступного року.

Коли хороший Третій Спас — взимку буде квас.

Якщо цього дня ви помітили, що журавлі полетіли на південь, то Покрова (14 жовтня) буде морозною.

Якщо на Горіховий Спас дощ із грозою, осінь буде теплою.

Раніше ми писали, що категорично не можна святити на Горіховий Спас.

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