С Днем ангела Владимира 2024 — красивые открытки и пожелания на именины 15 июля

Сегодня, 15 июля, празднуют именины Владимиры — искренние и оригинальные поздравления
В этот понедельник, 15 июля, свои именины отмечают все мужчины с красивым именем Владимир. Именно в эту праздничную дату христиане вспоминают святого равноапостольного князя Владимира — крестителя Руси. Обязательно поздравьте всех своих родных, друзей и знакомых с этим чудесным именем.
Новини.LIVE предлагает лучшие пожелания для именинников в прозе, стихах и открытках с Днем ангела Владимира 2024 года.
Когда именины у Владимира
Гордое и величественное имя Владимир известно славянам еще со времен язычества. Оно имеет старославянское происхождение и означает "обладающий миром". Пройдя долгий путь от момента крещения Руси при Владимире Великом до бурных революционных событий при Владимире Винниченко, в XXI веке имя не только не утратило актуальности, но и стало мегапопулярным.
День ангела Владимиры 2024 по новому православному календарю празднуют:
- 28 января;
- 23 февраля;
- 24 марта;
- 7 июня;
- 14 июля;
- 15 июля;
- 14 августа;
- 25 августа;
- 4 октября;
- 23 октября.
Поздравление с Днем ангела Владимира 15 июля в стихах на украинском языке
Прийміть від душі наші щирі вітання,
Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!
Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.
Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля Вам радість завжди дарувала!
З Днем ангела, Володимире!
***
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Володимире,
Прийми привітання!
***
Твоє ім'я Володя — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Вова, живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров’я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
З іменинами, Володимире!
***
Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії та задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
Вітаю з іменинами!
***
Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи ще наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!
Вітаю з Днем ангела, Володимире!
***
З іменинами вітаю!
Великих успіхів бажаю,
Життю по-справжньому радіти,
Кохати, мріяти, творити.
Хай будь-яка вдається справа,
Хай знайде Вас багатство й слава,
Бажаю безліч перемог.
Хай береже від бід Вас Бог!
З Днем ангела Володимира!
***
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у вашу вдачу!
День ангела Владимира 15 июля — искренняя проза
С Днем ангела тебя поздравляю, Владимир! Желаю тебе никогда не сдаваться, уверенно идти к своей цели и достигать любых вершин.
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В это непростое время желаю тебе, чтобы твой ангел защищал тебя! Желаю счастья и благополучия, семейного тепла и мирного неба над головой!
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Я желаю тебе здоровья, улыбок и мира. Пусть тебя всегда сопровождают вдохновение и любовь. Обнимаю и крепко целую! С Днем ангела!
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Вовка, с Днем ангела тебя поздравляю! Желаю от всего сердца тебе никогда не сдаваться. Пусть повсюду за тобой следуют надежда, радость и любовь.
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Поздравляем с именинами! Пусть твой небесный хранитель будет рядом с тобой в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно.
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Желаю тебе, Владимир, стремительно идти к своей цели, с легкостью преодолевая преграды судьбы, держа за руку верную спутницу, и оглядываться назад, только для того, чтобы увидеть ангела-хранителя, неотступно следующего за тобой и твоими близкими жизненным путем. С именинами!
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С Днем ангела, Владимир! Желаю в любой ситуации и в любых обстоятельствах оставаться гордым и уверенным, веселым и вычурным, успешным и креативным, любимым и любящим.
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Поздравляю с именинами! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты не заставлял его краснеть за себя!
С Днем ангела Владимира 2024 года — красивые поздравления в открытках
Видеопоздравления с Днем ангела Владимира в 2024 году
Напомним, мы подготовили искренние поздравления к празднику крещение Киевской Руси-Украины 15 июля.
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