С Днем ангела Владимира 2024 — красивые открытки и пожелания на именины 15 июля

Улыбающийся мужчина в деловом костюме. Фото: pexels.com

В этот понедельник, 15 июля, свои именины отмечают все мужчины с красивым именем Владимир. Именно в эту праздничную дату христиане вспоминают святого равноапостольного князя Владимира — крестителя Руси. Обязательно поздравьте всех своих родных, друзей и знакомых с этим чудесным именем.

Новини.LIVE предлагает лучшие пожелания для именинников в прозе, стихах и открытках с Днем ангела Владимира 2024 года.

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Гордое и величественное имя Владимир известно славянам еще со времен язычества. Оно имеет старославянское происхождение и означает "обладающий миром". Пройдя долгий путь от момента крещения Руси при Владимире Великом до бурных революционных событий при Владимире Винниченко, в XXI веке имя не только не утратило актуальности, но и стало мегапопулярным.

День ангела Владимиры 2024 по новому православному календарю празднуют:

28 января;

23 февраля;

24 марта;

7 июня;

14 июля;

15 июля;

14 августа;

25 августа;

4 октября;

23 октября.

Маленький мальчик с крыльями. Фото: google.com

Поздравление с Днем ангела Владимира 15 июля в стихах на украинском языке

Прийміть від душі наші щирі вітання,

Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!

Життя хай дарує чудові презенти,

Яскраві емоції, щастя моменти.

Щоб лихо до хати дорогу не знало,

А доля Вам радість завжди дарувала!

З Днем ангела, Володимире!

***

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Володимире,

Прийми привітання!

***

Твоє ім'я Володя — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Вова, живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

З іменинами, Володимире!

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії та задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

Вітаю з іменинами!

***

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи ще наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!

Вітаю з Днем ангела, Володимире!

***

З іменинами вітаю!

Великих успіхів бажаю,

Життю по-справжньому радіти,

Кохати, мріяти, творити.

Хай будь-яка вдається справа,

Хай знайде Вас багатство й слава,

Бажаю безліч перемог.

Хай береже від бід Вас Бог!

З Днем ангела Володимира!

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у вашу вдачу!

День ангела Владимира 15 июля — искренняя проза

С Днем ангела тебя поздравляю, Владимир! Желаю тебе никогда не сдаваться, уверенно идти к своей цели и достигать любых вершин.

***

В это непростое время желаю тебе, чтобы твой ангел защищал тебя! Желаю счастья и благополучия, семейного тепла и мирного неба над головой!

***

Я желаю тебе здоровья, улыбок и мира. Пусть тебя всегда сопровождают вдохновение и любовь. Обнимаю и крепко целую! С Днем ангела!

***

Вовка, с Днем ангела тебя поздравляю! Желаю от всего сердца тебе никогда не сдаваться. Пусть повсюду за тобой следуют надежда, радость и любовь.

***

Поздравляем с именинами! Пусть твой небесный хранитель будет рядом с тобой в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно.

***

Желаю тебе, Владимир, стремительно идти к своей цели, с легкостью преодолевая преграды судьбы, держа за руку верную спутницу, и оглядываться назад, только для того, чтобы увидеть ангела-хранителя, неотступно следующего за тобой и твоими близкими жизненным путем. С именинами!

***

С Днем ангела, Владимир! Желаю в любой ситуации и в любых обстоятельствах оставаться гордым и уверенным, веселым и вычурным, успешным и креативным, любимым и любящим.

***

Поздравляю с именинами! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты не заставлял его краснеть за себя!

С Днем ангела Владимира 2024 года — красивые поздравления в открытках

Поздравление с Днем ангела Владимира 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Владимира 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Владимира 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Владимира 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Владимира 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Владимира 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Владимира 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Владимира 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Владимира 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем ангела Владимира в 2024 году

Напомним, мы подготовили искренние поздравления к празднику крещение Киевской Руси-Украины 15 июля.

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