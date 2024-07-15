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Сьогодні, 15 липня, святкують Іменини Володимири — щирі й оригінальні привітання

15 липня 2024 06:00
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
З Днем ангела Володимира 2024 — гарні листівки та побажання на іменини 15 липня
Усміхнений чоловік у діловому костюмі. Фото: pexels.com
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

У цей понеділок, 15 липня, свої іменини святкують всі чоловіки з красивим ім'ям Володимир. Саме в цю святкову дату християни згадують святого рівноапостольного князя Володимира — хрестителя Русі. Обов'язково привітайте всіх своїх рідних, друзів та знайомих з цим чудовим іменем.

Новини.LIVE пропонує найкращі побажання для іменинників у прозі, віршах та листівках з Днем ангела Володимира 2024 року. 

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Коли іменини у Володимира

Горде та величне ім'я Володимир відоме слов’янам ще з часів язичництва. Воно має старослов'янське походження й означає "той, хто володіє світом". Пройшовши довгий шлях від моменту хрещення Русі за Володимира Великого до бурхливих революційних подій за Володимира Винниченка, у XXI столітті ім’я не лише не втратило актуальності, але й стало мегапопулярним. 

День ангела Володимири 2024 року за новим православним календарем святкують: 

  • 28 січня;
  • 23 лютого;
  • 24 березня;
  • 7 червня;
  • 14 липня;
  • 15 липня;
  • 14 серпня;
  • 25 серпня;
  • 4 жовтня;
  • 23 жовтня. 

 

Привітання з Днем ангела Володимира 15 липня у віршах українською мовою
Маленький хлопчик з крилами. Фото: google.com 

Привітання з Днем ангела Володимира 15 липня у віршах українською мовою 

Прийміть від душі наші щирі вітання,
Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!
Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.
Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля Вам радість завжди дарувала!
З Днем ангела, Володимире!

***

Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Володимире,
Прийми привітання!

***

Твоє ім'я Володя — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!

***

Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Вова, живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров’я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!

***

Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
З іменинами, Володимире!

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії та задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
Вітаю з іменинами!

***

Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи ще наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!
Вітаю з Днем ангела, Володимире!

***

З іменинами вітаю!
Великих успіхів бажаю,
Життю по-справжньому радіти,
Кохати, мріяти, творити.
Хай будь-яка вдається справа,
Хай знайде Вас багатство й слава,
Бажаю безліч перемог.
Хай береже від бід Вас Бог!
З Днем ангела Володимира!

***

Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у вашу вдачу!

День ангела Володимира 15 липня — щира проза

З Днем ангела тебе щиро вітаю, Володимире! Бажаю тобі ніколи не здаватися, впевнено йти до своєї мити й досягати будь-яких вершин. 

***

У ці непрості часи бажаю тобі, щоб твій ангел захищав тебе! Бажаю щастя і добробуту, сімейного тепла і мирного неба над головою!

***

Я бажаю тобі здоров’я, посмішок і миру. Нехай тебе завжди супроводжують натхнення та любов. Обіймаю та міцно цілую! З Днем ангела!

***

Вовчику, з Днем ангела тебе вітаю! Бажаю від щирого серця тобі ніколи не здаватися. Нехай всюди за тобою йдуть надія, радість і любов.

***

Вітаємо з іменинами! Нехай твій небесний охоронець буде поруч тебе у хвилини радості та смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди.

***

Бажаю тобі, Володимире, стрімко йти до своєї мети, з легкістю долаючи перепони долі, тримаючи за руку вірну супутницю, і озиратися назад, тільки для того, щоб побачити ангела-охоронця, який невідступно слідує за тобою і твоїми близькими життєвим шляхом. З іменинами!

***

З Днем ангела, Володимире! Бажаю в будь-якій ситуації й за будь-яких обставин залишатися гордим і впевненим, веселим і вигадливим, успішним і креативним, коханим і люблячим.

***

Вітаю з іменинами! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди та у всьому допомагав, а ти не змушував його за себе червоніти!

З Днем ангела Володимира 2024 року — красиві привітання у листівках 

З Днем ангела Володимира 2024 року — красиві привітання у листівках
Привітання з Днем ангела Володимира 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем ангела Володимира 2024 року — красиві листівки
Привітання з Днем ангела Володимира 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем ангела Володимира 2024 року — листівки до свята 15 липня
Привітання з Днем ангела Володимира 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем ангела Володимира 2024 — душевні листівки
Привітання з Днем ангела Володимира 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем ангела Володимира — листівки
Привітання з Днем ангела Володимира 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Іменини Володимира 2024 — привітання у листівках 2024
Привітання з Днем ангела Володимира 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем ангела Володимира: оригінальні привітання 15 липня
Привітання з Днем ангела Володимира 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання у листівках з Днем Ангела Володимира 15 липня 2024 року
Привітання з Днем ангела Володимира 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День ангела Володимира 2024: найкращі листівки
Привітання з Днем ангела Володимира 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем ангела Володимира 2024 року

 

 

 

Нагадаємо, ми підготували щирі привітання до свята хрещення Київської Русі-України 15 липня. 

Також пропонуємо дізнатися, який сьогодні день, 15 липня, що відзначають українці, які є традиції, прикмети та заборони.

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