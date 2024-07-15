З Днем ангела Володимира 2024 — гарні листівки та побажання на іменини 15 липня

Усміхнений чоловік у діловому костюмі. Фото: pexels.com

У цей понеділок, 15 липня, свої іменини святкують всі чоловіки з красивим ім'ям Володимир. Саме в цю святкову дату християни згадують святого рівноапостольного князя Володимира — хрестителя Русі. Обов'язково привітайте всіх своїх рідних, друзів та знайомих з цим чудовим іменем.

Новини.LIVE пропонує найкращі побажання для іменинників у прозі, віршах та листівках з Днем ангела Володимира 2024 року.

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Горде та величне ім'я Володимир відоме слов’янам ще з часів язичництва. Воно має старослов'янське походження й означає "той, хто володіє світом". Пройшовши довгий шлях від моменту хрещення Русі за Володимира Великого до бурхливих революційних подій за Володимира Винниченка, у XXI столітті ім’я не лише не втратило актуальності, але й стало мегапопулярним.

День ангела Володимири 2024 року за новим православним календарем святкують:

28 січня;

23 лютого;

24 березня;

7 червня;

14 липня;

15 липня;

14 серпня;

25 серпня;

4 жовтня;

23 жовтня.

Маленький хлопчик з крилами. Фото: google.com

Привітання з Днем ангела Володимира 15 липня у віршах українською мовою

Прийміть від душі наші щирі вітання,

Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!

Життя хай дарує чудові презенти,

Яскраві емоції, щастя моменти.

Щоб лихо до хати дорогу не знало,

А доля Вам радість завжди дарувала!

З Днем ангела, Володимире!

***

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Володимире,

Прийми привітання!

***

Твоє ім'я Володя — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Вова, живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

З іменинами, Володимире!

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії та задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

Вітаю з іменинами!

***

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи ще наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!

Вітаю з Днем ангела, Володимире!

***

З іменинами вітаю!

Великих успіхів бажаю,

Життю по-справжньому радіти,

Кохати, мріяти, творити.

Хай будь-яка вдається справа,

Хай знайде Вас багатство й слава,

Бажаю безліч перемог.

Хай береже від бід Вас Бог!

З Днем ангела Володимира!

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у вашу вдачу!

День ангела Володимира 15 липня — щира проза

З Днем ангела тебе щиро вітаю, Володимире! Бажаю тобі ніколи не здаватися, впевнено йти до своєї мити й досягати будь-яких вершин.

***

У ці непрості часи бажаю тобі, щоб твій ангел захищав тебе! Бажаю щастя і добробуту, сімейного тепла і мирного неба над головою!

***

Я бажаю тобі здоров’я, посмішок і миру. Нехай тебе завжди супроводжують натхнення та любов. Обіймаю та міцно цілую! З Днем ангела!

***

Вовчику, з Днем ангела тебе вітаю! Бажаю від щирого серця тобі ніколи не здаватися. Нехай всюди за тобою йдуть надія, радість і любов.

***

Вітаємо з іменинами! Нехай твій небесний охоронець буде поруч тебе у хвилини радості та смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди.

***

Бажаю тобі, Володимире, стрімко йти до своєї мети, з легкістю долаючи перепони долі, тримаючи за руку вірну супутницю, і озиратися назад, тільки для того, щоб побачити ангела-охоронця, який невідступно слідує за тобою і твоїми близькими життєвим шляхом. З іменинами!

***

З Днем ангела, Володимире! Бажаю в будь-якій ситуації й за будь-яких обставин залишатися гордим і впевненим, веселим і вигадливим, успішним і креативним, коханим і люблячим.

***

Вітаю з іменинами! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди та у всьому допомагав, а ти не змушував його за себе червоніти!

З Днем ангела Володимира 2024 року — красиві привітання у листівках

Привітання з Днем ангела Володимира 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Володимира 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Володимира 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Володимира 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Володимира 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Володимира 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Володимира 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Володимира 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Володимира 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем ангела Володимира 2024 року

Нагадаємо, ми підготували щирі привітання до свята хрещення Київської Русі-України 15 липня.

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