З Днем ангела Володимира 2024 — гарні листівки та побажання на іменини 15 липня

Сьогодні, 15 липня, святкують Іменини Володимири — щирі й оригінальні привітання
У цей понеділок, 15 липня, свої іменини святкують всі чоловіки з красивим ім'ям Володимир. Саме в цю святкову дату християни згадують святого рівноапостольного князя Володимира — хрестителя Русі. Обов'язково привітайте всіх своїх рідних, друзів та знайомих з цим чудовим іменем.
Новини.LIVE пропонує найкращі побажання для іменинників у прозі, віршах та листівках з Днем ангела Володимира 2024 року.
Коли іменини у Володимира
Горде та величне ім'я Володимир відоме слов’янам ще з часів язичництва. Воно має старослов'янське походження й означає "той, хто володіє світом". Пройшовши довгий шлях від моменту хрещення Русі за Володимира Великого до бурхливих революційних подій за Володимира Винниченка, у XXI столітті ім’я не лише не втратило актуальності, але й стало мегапопулярним.
День ангела Володимири 2024 року за новим православним календарем святкують:
- 28 січня;
- 23 лютого;
- 24 березня;
- 7 червня;
- 14 липня;
- 15 липня;
- 14 серпня;
- 25 серпня;
- 4 жовтня;
- 23 жовтня.
Привітання з Днем ангела Володимира 15 липня у віршах українською мовою
Прийміть від душі наші щирі вітання,
Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!
Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.
Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля Вам радість завжди дарувала!
З Днем ангела, Володимире!
***
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Володимире,
Прийми привітання!
***
Твоє ім'я Володя — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Вова, живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров’я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
З іменинами, Володимире!
***
Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії та задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
Вітаю з іменинами!
***
Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи ще наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!
Вітаю з Днем ангела, Володимире!
***
З іменинами вітаю!
Великих успіхів бажаю,
Життю по-справжньому радіти,
Кохати, мріяти, творити.
Хай будь-яка вдається справа,
Хай знайде Вас багатство й слава,
Бажаю безліч перемог.
Хай береже від бід Вас Бог!
З Днем ангела Володимира!
***
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у вашу вдачу!
День ангела Володимира 15 липня — щира проза
З Днем ангела тебе щиро вітаю, Володимире! Бажаю тобі ніколи не здаватися, впевнено йти до своєї мити й досягати будь-яких вершин.
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У ці непрості часи бажаю тобі, щоб твій ангел захищав тебе! Бажаю щастя і добробуту, сімейного тепла і мирного неба над головою!
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Я бажаю тобі здоров’я, посмішок і миру. Нехай тебе завжди супроводжують натхнення та любов. Обіймаю та міцно цілую! З Днем ангела!
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Вовчику, з Днем ангела тебе вітаю! Бажаю від щирого серця тобі ніколи не здаватися. Нехай всюди за тобою йдуть надія, радість і любов.
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Вітаємо з іменинами! Нехай твій небесний охоронець буде поруч тебе у хвилини радості та смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди.
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Бажаю тобі, Володимире, стрімко йти до своєї мети, з легкістю долаючи перепони долі, тримаючи за руку вірну супутницю, і озиратися назад, тільки для того, щоб побачити ангела-охоронця, який невідступно слідує за тобою і твоїми близькими життєвим шляхом. З іменинами!
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З Днем ангела, Володимире! Бажаю в будь-якій ситуації й за будь-яких обставин залишатися гордим і впевненим, веселим і вигадливим, успішним і креативним, коханим і люблячим.
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Вітаю з іменинами! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди та у всьому допомагав, а ти не змушував його за себе червоніти!
З Днем ангела Володимира 2024 року — красиві привітання у листівках
Відеопривітання з Днем ангела Володимира 2024 року
Нагадаємо, ми підготували щирі привітання до свята хрещення Київської Русі-України 15 липня.
Також пропонуємо дізнатися, який сьогодні день, 15 липня, що відзначають українці, які є традиції, прикмети та заборони.
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