Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Праздник пророка Ильи 2024 — самые красивые открытки и душевные пожелания arrow

Праздник пророка Ильи 2024 — самые красивые открытки и душевные пожелания

20 июля 2024 06:40
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
С Днем пророка Ильи 20 июля 2024 года — душевные поздравления и картинки к празднику
Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

В эту субботу, 20 июля, украинские верующие отмечают День пророка Ильи. Этот великий религиозный праздник посвящен одному из самых почитаемых библейских ветхозаветных пророков. К святому обращаются с молитвами о здоровье и мирном небе над головой. Также среди христиан принято поздравлять друг друга со светлой датой.

Новини.LIVE подготовил поздравление ко Дню Ильи 20 июля в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить близких с этим светлым церковным праздником.

Читайте также:

Поздравление с Днем святого пророка Ильи в прозе

Поздравляю со светлым событием — Днем пророка Ильи! Пусть святой подарит мир и уют вашему дому, бережет от бед и несчастий.

***

В этот светлый день желаю, чтобы остаток лета прошел счастливо и в гармонии. С Днем пророка Ильи!

***

Пусть святой Илья подарит крепкое здоровье и принесет больше радостных новостей. С праздником!

***

Желаю душевного спокойствия, гармонии в семье и верных друзей! Пусть работа будет всегда в радость, а новости не пугают и вселяют надежду на светлое будущее. С Днем пророка Ильи!

***

Пусть в этот день произойдет что-то хорошее и светлое, а вся семья соберется за праздничным столом. Поздравляю с Днем пророка Ильи!

***

Поздравляю с Днем пророка Ильи! Желаю собрать щедрый урожай и получить Божье благословение на счастливую жизнь! Пусть аромат свежей выпечки наполнит дом уютом и теплом!

***

Поздравляю с праздником святого Ильи! Пусть пророк благословит всю семью! Любви, благодати и радости!

День пророка Ильи 2024 — поздравление в стихах на украинском языке

Пророк Ілля всю нечисть з неба проганяє,
І жар вогню він в них кидає,
Блискавка з величезною силою виблискує,
Всіх бісів, демонів вражає.
Сьогодні Ільїн день, вітаємо,
В здоров’ї жити довгі роки бажаємо,
Щоб будинок завжди був повною чашею,
Щоб все відмінно було в житті вашому!

***

День Іллі ми відзначаємо,
Літо ніби проводжаємо.
Будинок водою окропляємо,
І злих духів виганяємо.
Керує він дощами,
Грозами та вітрами.
Хай буде урожайним рік,
А ми — щасливими навік!

***

З днем прекрасним — Днем Іллі,
Від роботи відпочинь,
Не лякають нехай грози,
Не бринять на віях сльози,
Хай в оселі затишок панує,
А в душі хай янголи танцюють!

***

Добрий знак Господь послав
Через пророка передав.
Сьогодні розслабляймось,
З близькими обіймаймось.
З днем Пророка Іллі вітаю
Щастя та добра бажаю!

Красивые открытки ко Дню пророка Ильи 2024 года

Поздравления с Днем святого Илии
Поздравление с Днем пророка Илии 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Красивые открытки ко Дню пророка Илии 2024 года.
Поздравление с Днем пророка Илии 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День пророка Илии – приветствие
Поздравление с Днем пророка Илии 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День пророка Илии 2024: поздравления в открытках
Поздравление с Днем пророка Илии 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем пророка Ильи 2024 года

 

 

 

Ранее Новини.LIVE подготовил для вас подробный церковный календарь праздников на июль 2024 года.

Также мы писали, какие еще важные события будем встречать в субботу, 20 июля, какие существуют народные традиции, приметы и запреты в эту дату.

праздники поздравления открытки религия пожелания День пророка Ильи

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня