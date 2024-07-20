С Днем пророка Ильи 20 июля 2024 года — душевные поздравления и картинки к празднику

Праздник пророка Ильи 2024 — самые красивые открытки и душевные пожелания
В эту субботу, 20 июля, украинские верующие отмечают День пророка Ильи. Этот великий религиозный праздник посвящен одному из самых почитаемых библейских ветхозаветных пророков. К святому обращаются с молитвами о здоровье и мирном небе над головой. Также среди христиан принято поздравлять друг друга со светлой датой.
Новини.LIVE подготовил поздравление ко Дню Ильи 20 июля в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить близких с этим светлым церковным праздником.
Поздравление с Днем святого пророка Ильи в прозе
Поздравляю со светлым событием — Днем пророка Ильи! Пусть святой подарит мир и уют вашему дому, бережет от бед и несчастий.
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В этот светлый день желаю, чтобы остаток лета прошел счастливо и в гармонии. С Днем пророка Ильи!
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Пусть святой Илья подарит крепкое здоровье и принесет больше радостных новостей. С праздником!
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Желаю душевного спокойствия, гармонии в семье и верных друзей! Пусть работа будет всегда в радость, а новости не пугают и вселяют надежду на светлое будущее. С Днем пророка Ильи!
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Пусть в этот день произойдет что-то хорошее и светлое, а вся семья соберется за праздничным столом. Поздравляю с Днем пророка Ильи!
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Поздравляю с Днем пророка Ильи! Желаю собрать щедрый урожай и получить Божье благословение на счастливую жизнь! Пусть аромат свежей выпечки наполнит дом уютом и теплом!
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Поздравляю с праздником святого Ильи! Пусть пророк благословит всю семью! Любви, благодати и радости!
День пророка Ильи 2024 — поздравление в стихах на украинском языке
Пророк Ілля всю нечисть з неба проганяє,
І жар вогню він в них кидає,
Блискавка з величезною силою виблискує,
Всіх бісів, демонів вражає.
Сьогодні Ільїн день, вітаємо,
В здоров’ї жити довгі роки бажаємо,
Щоб будинок завжди був повною чашею,
Щоб все відмінно було в житті вашому!
***
День Іллі ми відзначаємо,
Літо ніби проводжаємо.
Будинок водою окропляємо,
І злих духів виганяємо.
Керує він дощами,
Грозами та вітрами.
Хай буде урожайним рік,
А ми — щасливими навік!
***
З днем прекрасним — Днем Іллі,
Від роботи відпочинь,
Не лякають нехай грози,
Не бринять на віях сльози,
Хай в оселі затишок панує,
А в душі хай янголи танцюють!
***
Добрий знак Господь послав
Через пророка передав.
Сьогодні розслабляймось,
З близькими обіймаймось.
З днем Пророка Іллі вітаю
Щастя та добра бажаю!
Красивые открытки ко Дню пророка Ильи 2024 года
Видеопоздравления с Днем пророка Ильи 2024 года
Ранее Новини.LIVE подготовил для вас подробный церковный календарь праздников на июль 2024 года.
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