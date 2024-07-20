С Днем пророка Ильи 20 июля 2024 года — душевные поздравления и картинки к празднику

Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

В эту субботу, 20 июля, украинские верующие отмечают День пророка Ильи. Этот великий религиозный праздник посвящен одному из самых почитаемых библейских ветхозаветных пророков. К святому обращаются с молитвами о здоровье и мирном небе над головой. Также среди христиан принято поздравлять друг друга со светлой датой.

Новини.LIVE подготовил поздравление ко Дню Ильи 20 июля в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить близких с этим светлым церковным праздником.

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Поздравление с Днем святого пророка Ильи в прозе

Поздравляю со светлым событием — Днем пророка Ильи! Пусть святой подарит мир и уют вашему дому, бережет от бед и несчастий.

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В этот светлый день желаю, чтобы остаток лета прошел счастливо и в гармонии. С Днем пророка Ильи!

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Пусть святой Илья подарит крепкое здоровье и принесет больше радостных новостей. С праздником!

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Желаю душевного спокойствия, гармонии в семье и верных друзей! Пусть работа будет всегда в радость, а новости не пугают и вселяют надежду на светлое будущее. С Днем пророка Ильи!

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Пусть в этот день произойдет что-то хорошее и светлое, а вся семья соберется за праздничным столом. Поздравляю с Днем пророка Ильи!

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Поздравляю с Днем пророка Ильи! Желаю собрать щедрый урожай и получить Божье благословение на счастливую жизнь! Пусть аромат свежей выпечки наполнит дом уютом и теплом!

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Поздравляю с праздником святого Ильи! Пусть пророк благословит всю семью! Любви, благодати и радости!

День пророка Ильи 2024 — поздравление в стихах на украинском языке

Пророк Ілля всю нечисть з неба проганяє,

І жар вогню він в них кидає,

Блискавка з величезною силою виблискує,

Всіх бісів, демонів вражає.

Сьогодні Ільїн день, вітаємо,

В здоров’ї жити довгі роки бажаємо,

Щоб будинок завжди був повною чашею,

Щоб все відмінно було в житті вашому!

***

День Іллі ми відзначаємо,

Літо ніби проводжаємо.

Будинок водою окропляємо,

І злих духів виганяємо.

Керує він дощами,

Грозами та вітрами.

Хай буде урожайним рік,

А ми — щасливими навік!

***

З днем прекрасним — Днем Іллі,

Від роботи відпочинь,

Не лякають нехай грози,

Не бринять на віях сльози,

Хай в оселі затишок панує,

А в душі хай янголи танцюють!

***

Добрий знак Господь послав

Через пророка передав.

Сьогодні розслабляймось,

З близькими обіймаймось.

З днем Пророка Іллі вітаю

Щастя та добра бажаю!

Красивые открытки ко Дню пророка Ильи 2024 года

Поздравление с Днем пророка Илии 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем пророка Илии 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем пророка Илии 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем пророка Илии 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем пророка Ильи 2024 года

Ранее Новини.LIVE подготовил для вас подробный церковный календарь праздников на июль 2024 года.

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