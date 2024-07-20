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Свято пророка Іллі 2024 — найгарніші листівки та душевні побажання

20 липня 2024 06:40
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
З Днем пророка Іллі 20 липня 2024 року — душевні привітання та картинки до свята
Віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

У цю суботу, 20 липня, українські віряни відзначають День пророка Іллі. Це велике релігійне свято присвячене одному з найбільш шанованих біблійних старозавітних пророків. До святого звертаються з молитвами про здоров'я та мирне небо над головою. Також серед християн заведено вітати один одного зі світлою датою. 

Новини.LIVE підготував привітання до Дня Іллі 20 липня у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати близьких із цим світлим церковним святом.

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Привітання з Днем святого пророка Іллі у прозі 

Щиро вітаю зі світлою подією — Днем пророка Іллі! Нехай святий подарує мир та затишок вашому дому, береже від бід та нещасть. 

*** 

У цей світлий день бажаю, щоб залишок літа пройшов щасливо та у гармонії. З Днем пророка Іллі!

*** 

Нехай святий Ілля порадує міцне здоров'я та принесе більше радісних новин. Зі святом!

***

Бажаю душевного спокою, гармонії у родині та вірних друзів! Нехай робота буде завжди в радість, а новини — не лякають та вселяють надію у світле майбутнє. З Днем пророка Іллі!

***

Нехай у цей день відбудеться щось добре та світле, а уся родина збереться за святковим столом. Вітаю з Днем пророка Іллі!

***

Вітаю з Днем пророка Іллі! Бажаю зібрати щедрий урожай і отримати Боже благословення на щасливе життя! Нехай аромат свіжої випічки наповнить будинок затишком та теплом!

***

Вітаю зі святом святого Іллі! Нехай пророк благословить усю родину! Кохання, благодаті та радості!

День пророка Іллі 2024 – привітання у віршах українською мовою

Пророк Ілля всю нечисть з неба проганяє,
І жар вогню він в них кидає,
Блискавка з величезною силою виблискує,
Всіх бісів, демонів вражає.
Сьогодні Ільїн день, вітаємо,
В здоров’ї жити довгі роки бажаємо,
Щоб будинок завжди був повною чашею,
Щоб все відмінно було в житті вашому!

***

День Іллі ми відзначаємо,
Літо ніби проводжаємо.
Будинок водою окропляємо,
І злих духів виганяємо.
Керує він дощами,
Грозами та вітрами.
Хай буде урожайним рік,
А ми — щасливими навік!

***

З днем прекрасним — Днем Іллі,
Від роботи відпочинь,
Не лякають нехай грози,
Не бринять на віях сльози,
Хай в оселі затишок панує,
А в душі хай янголи танцюють!

***

Добрий знак Господь послав
Через пророка передав.
Сьогодні розслабляймось,
З близькими обіймаймось.
З днем Пророка Іллі вітаю
Щастя та добра бажаю!

Красиві листівки до Дня пророка Іллі 2024 року

Привітання з Днем святого Іллі
Привітання з Днем пророка Іллі 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Красиві листівки до Дня пророка Іллі 2024 року
Привітання з Днем пророка Іллі 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День пророка Іллі – привітання
Привітання з Днем пророка Іллі 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День пророка Іллі 2024: привітання у листівках
Привітання з Днем пророка Іллі 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем пророка Іллі 2024 року 

 

 

 

Раніше Новини.LIVE підготував для вас детальний церковний календар свят на липень 2024 року.

Також ми писали, які є ще важливі події зустрічатимемо у суботу, 20 липня, які існують народні традиції, прикмети та заборони у цю дату. 

свята привітання листівки релігія побажання День пророка Іллі

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