З Днем пророка Іллі 20 липня 2024 року — душевні привітання та картинки до свята

Віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

У цю суботу, 20 липня, українські віряни відзначають День пророка Іллі. Це велике релігійне свято присвячене одному з найбільш шанованих біблійних старозавітних пророків. До святого звертаються з молитвами про здоров'я та мирне небо над головою. Також серед християн заведено вітати один одного зі світлою датою.

Новини.LIVE підготував привітання до Дня Іллі 20 липня у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати близьких із цим світлим церковним святом.

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Привітання з Днем святого пророка Іллі у прозі

Щиро вітаю зі світлою подією — Днем пророка Іллі! Нехай святий подарує мир та затишок вашому дому, береже від бід та нещасть.

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У цей світлий день бажаю, щоб залишок літа пройшов щасливо та у гармонії. З Днем пророка Іллі!

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Нехай святий Ілля порадує міцне здоров'я та принесе більше радісних новин. Зі святом!

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Бажаю душевного спокою, гармонії у родині та вірних друзів! Нехай робота буде завжди в радість, а новини — не лякають та вселяють надію у світле майбутнє. З Днем пророка Іллі!

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Нехай у цей день відбудеться щось добре та світле, а уся родина збереться за святковим столом. Вітаю з Днем пророка Іллі!

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Вітаю з Днем пророка Іллі! Бажаю зібрати щедрий урожай і отримати Боже благословення на щасливе життя! Нехай аромат свіжої випічки наповнить будинок затишком та теплом!

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Вітаю зі святом святого Іллі! Нехай пророк благословить усю родину! Кохання, благодаті та радості!

День пророка Іллі 2024 – привітання у віршах українською мовою

Пророк Ілля всю нечисть з неба проганяє,

І жар вогню він в них кидає,

Блискавка з величезною силою виблискує,

Всіх бісів, демонів вражає.

Сьогодні Ільїн день, вітаємо,

В здоров’ї жити довгі роки бажаємо,

Щоб будинок завжди був повною чашею,

Щоб все відмінно було в житті вашому!

***

День Іллі ми відзначаємо,

Літо ніби проводжаємо.

Будинок водою окропляємо,

І злих духів виганяємо.

Керує він дощами,

Грозами та вітрами.

Хай буде урожайним рік,

А ми — щасливими навік!

***

З днем прекрасним — Днем Іллі,

Від роботи відпочинь,

Не лякають нехай грози,

Не бринять на віях сльози,

Хай в оселі затишок панує,

А в душі хай янголи танцюють!

***

Добрий знак Господь послав

Через пророка передав.

Сьогодні розслабляймось,

З близькими обіймаймось.

З днем Пророка Іллі вітаю

Щастя та добра бажаю!

Красиві листівки до Дня пророка Іллі 2024 року

Привітання з Днем пророка Іллі 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем пророка Іллі 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем пророка Іллі 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем пророка Іллі 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем пророка Іллі 2024 року

Раніше Новини.LIVE підготував для вас детальний церковний календар свят на липень 2024 року.

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