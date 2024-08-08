День котов 8 августа 2024 — интересные факты о любимцах и красивые открытки

Мир отмечает День кошек 2024 — интересные факты о любимцах и красивые открытки
В этот четверг, 8 августа, в Украине и мире отмечают хороший и милый праздник, посвященный котам — Всемирный день кошек. Эти домашние любимцы делают нашу жизнь более радостной и веселой. Поэтому этот день стоит уделить пушистикам, отблагодарить их за преданность и угостить чем-нибудь вкусненьким. А еще можно поздравить знакомых владельцев кошек.
Новини.LIVE ко Всемирному дню кошек 8 августа собрал интересные факты о хвостатых и сделал красивые и яркие открытки к празднику.
День котов 8 августа — что нужно знать о празднике
Всемирный день кошек основал Международный фонд защиты животных (Animal Welfare), чтобы привлечь внимание к важности кошек в жизни людей и повысить осведомленность об их защите. Ежегодно с 2002 года праздник отмечается 8 августа.
Всемирный день кошек 2024 — интересные факты о кошках
Вы будете удивлены, узнав эти факты о котах:
- В Японии есть острова кошек, на которых животных живет больше чем людей.
- Самый редкий цвет шерсти у кошек — черный. Это произошло из-за массового уничтожения таких животных в Средневековой Европе.
- Единственная порода кошек, имеющая полностью черный окрас — бомбейская.
- Среди рыжих кошек самцов втрое больше, чем самок.
- Трехцветными могут быть только самки.
- Дикие лесные предки кошек имели окрас шерсти табби (серый с черными полосками). Такая шерсть считается природной для кошек.
- Кошки используют мяуканье в основном для обращения к человеку и почти не мяукают между собой.
- Подушечки лап помогают животному бесшумно передвигаться, а также оценивать температуру поверхности и улавливать вибрации.
- Кошки способны отличать важные им звуки от фонового шума. Поэтому они могут спать при сильном грохоте, но просыпаться от небольшого шуршания.
- Стерилизация и кастрация увеличивает продолжительность жизни кошек на 2-2,5 года.
Красивые и яркие открытки ко Всемирному дню кошек 2024 года
Мы сделали открытки с Днем кошек, которыми можно поздравить любителей пушистиков 8 августа.
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