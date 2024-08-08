День котів 8 серпня 2024 — цікаві факти про улюбленців і гарні листівки до свята

Жінка тримає в руках кота. Фото: freepik.com

У цей четвер, 8 серпня, в Україні та світі відзначають добре та миле свято, присвячене котам — Всесвітній день котів. Ці домашні улюбленці роблять наше життя радіснішим і веселішим. Тому цей день варто приділити пухнастикам, віддячити їм за відданість та почастувати чимось смачненьким. А ще можна привітати знайомих власників кішок.

Новини.LIVE у Всесвітній день кішок 8 серпня зібрав цікаві факти про хвостатих та зробив гарні і яскраві листівки до свята.

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День котів 8 серпня — що треба знати про свято

Всесвітній день кішок започаткував Міжнародний фонд захисту тварин (Animal Welfare), щоб привернути увагу до важливості кішок у житті людей та підвищити обізнаність про їхній захист. Щорічно з 2002 року свято відзначається 8 серпня.

Всесвітній день кішок 2024 — цікаві факти про кішок

Ви будете здивовані, дізнавшись ці факти про котів:

У Японії є острови кішок, на яких тварин мешкає більше, ніж людей. Найрідкісніший колір шерсті у котів — чорний. Це сталося через масове знищення таких тварин у Середньовічній Європі. Єдина порода кішок, яка має повністю чорне забарвлення — бомбейська. Серед рудих котів самців утричі більше, ніж самок. Триколірними можуть бути лише самки. Дикі лісові предки кішок мали забарвлення шерсті таббі (сірий із чорними смужками). Така шерсть вважається природною для котів. Коти використовують нявкання в основному для звернення до людини й майже не нявкають між собою. Подушечки лап допомагають тварині безшумно пересуватися, а також оцінювати температуру поверхні та вловлювати вібрації. Коти здатні відрізняти важливі їм звуки від фонового шуму. Тому вони можуть спати при сильному гуркоті, але прокидатися від невеликого шарудіння. Стерилізація та кастрація збільшує тривалість життя котів на 2-2,5 роки.

Гарні та яскраві листівки до Всесвітнього дня котів 2024 року

Ми зробили листівки з Днем кішок, якими можна привітати любителів пухнастиків 8 серпня.

Листівки до Дня котів 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Листівки до Дня котів 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Листівки до Дня котів 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Листівки до Дня котів 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Листівки до Дня котів 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Листівки до Дня котів 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Листівки до Дня котів 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Листівки до Дня котів 2024 року. Фото: Новини.LIVE

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