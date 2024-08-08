День котів 8 серпня 2024 — цікаві факти про улюбленців і гарні листівки до свята

Світ відзначає День котів 2024 — цікаві факти про улюбленців та гарні листівки
У цей четвер, 8 серпня, в Україні та світі відзначають добре та миле свято, присвячене котам — Всесвітній день котів. Ці домашні улюбленці роблять наше життя радіснішим і веселішим. Тому цей день варто приділити пухнастикам, віддячити їм за відданість та почастувати чимось смачненьким. А ще можна привітати знайомих власників кішок.
Новини.LIVE у Всесвітній день кішок 8 серпня зібрав цікаві факти про хвостатих та зробив гарні і яскраві листівки до свята.
День котів 8 серпня — що треба знати про свято
Всесвітній день кішок започаткував Міжнародний фонд захисту тварин (Animal Welfare), щоб привернути увагу до важливості кішок у житті людей та підвищити обізнаність про їхній захист. Щорічно з 2002 року свято відзначається 8 серпня.
Всесвітній день кішок 2024 — цікаві факти про кішок
Ви будете здивовані, дізнавшись ці факти про котів:
- У Японії є острови кішок, на яких тварин мешкає більше, ніж людей.
- Найрідкісніший колір шерсті у котів — чорний. Це сталося через масове знищення таких тварин у Середньовічній Європі.
- Єдина порода кішок, яка має повністю чорне забарвлення — бомбейська.
- Серед рудих котів самців утричі більше, ніж самок.
- Триколірними можуть бути лише самки.
- Дикі лісові предки кішок мали забарвлення шерсті таббі (сірий із чорними смужками). Така шерсть вважається природною для котів.
- Коти використовують нявкання в основному для звернення до людини й майже не нявкають між собою.
- Подушечки лап допомагають тварині безшумно пересуватися, а також оцінювати температуру поверхні та вловлювати вібрації.
- Коти здатні відрізняти важливі їм звуки від фонового шуму. Тому вони можуть спати при сильному гуркоті, але прокидатися від невеликого шарудіння.
- Стерилізація та кастрація збільшує тривалість життя котів на 2-2,5 роки.
Гарні та яскраві листівки до Всесвітнього дня котів 2024 року
Ми зробили листівки з Днем кішок, якими можна привітати любителів пухнастиків 8 серпня.
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