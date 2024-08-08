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Світ відзначає День котів 2024 — цікаві факти про улюбленців та гарні листівки

8 серпня 2024 04:44
Олена Недоступ - Редактор
Олена Недоступ
Редактор
День котів 8 серпня 2024 — цікаві факти про улюбленців і гарні листівки до свята
Жінка тримає в руках кота. Фото: freepik.com
Олена Недоступ - Редактор
Олена Недоступ
Редактор

У цей четвер, 8 серпня, в Україні та світі відзначають добре та миле свято, присвячене котам — Всесвітній день котів. Ці домашні улюбленці роблять наше життя радіснішим і веселішим. Тому цей день варто приділити пухнастикам, віддячити їм за відданість та почастувати чимось смачненьким. А ще можна привітати знайомих власників кішок.

Новини.LIVE у Всесвітній день кішок 8 серпня зібрав цікаві факти про хвостатих та зробив гарні і яскраві листівки до свята. 

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День котів 8 серпня — що треба знати про свято 

Всесвітній день кішок започаткував Міжнародний фонд захисту тварин (Animal Welfare), щоб привернути увагу до важливості кішок у житті людей та підвищити обізнаність про їхній захист. Щорічно з 2002 року свято відзначається 8 серпня. 

Всесвітній день кішок 2024 — цікаві факти про кішок

Ви будете здивовані, дізнавшись ці факти про котів: 

  1. У Японії є острови кішок, на яких тварин мешкає більше, ніж людей.
  2. Найрідкісніший колір шерсті у котів — чорний. Це сталося через масове знищення таких тварин у Середньовічній Європі. 
  3. Єдина порода кішок, яка має повністю чорне забарвлення — бомбейська.
  4. Серед рудих котів самців утричі більше, ніж самок.
  5. Триколірними можуть бути лише самки.
  6. Дикі лісові предки кішок мали забарвлення шерсті таббі (сірий із чорними смужками). Така шерсть вважається природною для котів.
  7. Коти використовують нявкання в основному для звернення до людини й майже не нявкають між собою.
  8. Подушечки лап допомагають тварині безшумно пересуватися, а також оцінювати температуру поверхні та вловлювати вібрації.
  9. Коти здатні відрізняти важливі їм звуки від фонового шуму. Тому вони можуть спати при сильному гуркоті, але прокидатися від невеликого шарудіння.
  10. Стерилізація та кастрація збільшує тривалість життя котів на 2-2,5 роки.

Гарні та яскраві листівки до Всесвітнього дня котів 2024 року 

Ми зробили листівки з Днем кішок, якими можна привітати любителів пухнастиків 8 серпня.

Гарні та яскраві листівки до Всесвітнього дня котів 2024 року
Листівки до Дня котів 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Світ відзначає День котів 2024 — гарні листівки
Листівки до Дня котів 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День котів 8 серпня 2024 — гарні листівки до свята
Листівки до Дня котів 2024 року. Фото: Новини.LIVE
В Україні та світі відзначають День котів — картинки
Листівки до Дня котів 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Гарні та яскраві листівки до Дня котів 8 серпня
Листівки до Дня котів 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Всесвітній день кішок відзначається щорічно 8 серпня: листівки
Листівки до Дня котів 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День котів 8 серпня 2024 — яскраві листівки
Листівки до Дня котів 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День котів 8 серпня 2024 — добрі картинки
Листівки до Дня котів 2024 року. Фото: Новини.LIVE

 

Також радимо ознайомитися з календарем свят на серпень 2024 року, який розповість про головні події місяця. 

свята тварини привітання листівки кіт цікаві факти

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04:42 Нафтогаз готується до зими — скільки кубометрів зможуть накопичити для українців

04:30 Виїзд за кордон для супроводу особи з інвалідністю — коли можуть відмовити

04:29 Гроза сколихне чотири області — синоптики попередили про люті зливи сьогодні

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

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03:43 На Бєлгородщині скаржаться на удари БпЛА — є тяжко поранені та численні руйнування

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