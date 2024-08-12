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Украина отмечает День молодежи 2024 — веселые поздравления и яркие открытки

12 августа 2024 08:02
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
С Днем молодежи 12 августа 2024 — веселые поздравления и яркие открытки к празднику
Юные украинцы отмечают День молодежи. Фото: REUTERS
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

В этот понедельник, 12 августа, Украина уже второй раз вместе с другими странами Европы отмечает Международный день молодежи. Это праздник тех людей, на которых надеются, и с кем связано будущее всей нашей страны и будущее каждого из нас. Поэтому следует поздравить их и пожелать терпения, смелости и  мирного неба.

Новини.LIVE подготовил веселые, искренние и яркие поздравления с Днем молодежи 2024 года в стихах, прозе и открытках.

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Почему в Украине перенесли День молодежи

Ранее Украина отмечала День молодежи в последнее воскресенье июня. Однако эта дата празднования имеет советские корни. Более того, на россии до сих пор празднуют День молодежи в это время. Поэтому в 2021 году по инициативе молодежных движений и организаций Украины Президент Владимир Зеленский перенес День молодежи на август.

Отныне неизменной датой праздника будет 12 августа. По календарю ООН она совпадает с празднованием Международного дня молодежи.

Красивые поздравления с днем молодежи в прозе

Поздравляю с Днем молодежи! Пусть претворяются в жизнь все заветные мечты. Чтобы все в жизни удавалось просто, проблемы обходили стороной, а улыбка всегда была на твоем лице.

***

Поздравляю с Днем молодежи! Пусть этот день будет наполнен радостью, смехом и позитивом. Желаю тебе оставаться на волне удачи и верить в свои мечты. Пусть каждый день дарит тебе новые впечатления и счастливые мгновения.

***

Поздравляю с Днем молодежи! Осуществления мечтаний, реализации замыслов, полного кошелька денег, улыбок от уха до уха, будней и выходных с приключениями.

***

Хочу так веселиться, чтобы мечты и замыслы сбылись. Хочу так думать, чтобы мысли становились реальностью. Желаю так жить, чтобы вспоминать каждую минуту с ухмылкой. С Днем молодежи!

***

С Днем молодежи, друг! Желаю тебе невероятной энергии и сил для достижения всех твоих целей. Пусть каждый день приносит новые возможности и приключения, а жизнь будет такой же яркой и веселой, как ты сам!

***

С праздником молодости! Желаю тебе всегда оставаться молодым душой и не бояться перемен. Пусть каждый день дарит новые возможности для развития и самосовершенствования, а твое сердце наполняется радостью и вдохновением.

***

В День молодежи желаю самых радостных событий в жизни! Пусть у вас будет больше поводов для веселья и радости, реализовать себя, чтобы все получалось и любые мечты исполнялись как можно чаще!

День молодежи 2024 — красивые стихи к празднику на украинском языке

Усіх, хто душею молодий, вітаю зі святом,
А таких в Україні — не перерахувати!
Усі, кому до тридцяти, сьогодні святкуйте,
Гуляйте, веселіться, грошей не шкодуйте.
І кому під п’ятдесят, теж не відставайте,
Друга молодість цвіте — її користайте.
Бажаю сьогодні всім гарно святкувати,
За майбутнє України келихи підняти!

***

Хай у душі цвіте весна,
Та небо буде ясним,
І щоб життя твоє було,
Щасливим та прекрасним,
А в серці твоїм хай завжди,
Горить вогонь кохання,
І хай у цей святковий день,
Здійсняться всі бажання!

***

Хай доля іскриться, цвіте і не в'яне,
Хай рветься в політ, мов крило журавля,
До нових вершин, до мрії, до щастя,
Хай душу наповнять нові відчуття!

***

Славних днів, удачі, процвітання,
Нехай успіхи радують тебе частіше,
Хай доля виконає усі бажання,
І подарує в це прекрасне свято щастя!

***

Вас в день молоді вітаю,
Побажаю драйву,
Буде місце хай в житті
Радості й сяйву.
Скільки б років вам не було,
Хай палає вогник,
Молодість — це стан душі,
Рятівний ваш човник.

***

Хай у житті завжди щастить,
Несе хай радість — кожна мить,
Ідей цікавих, мрій казкових,
І днів веселих, і чудових!

***

Хай доля удачу на крилах несе,
Хай радісним буде життя і щасливим,
Що ти побажаєш — здійсниться усе,
Хай шлях твій буде легким і красивим!

***

Хай у житті завжди щастить,
Несе хай радість — кожна мить,
Ідей цікавих, мрій казкових,
І днів веселих, і чудових!

***

Привітаю щиро, із великим святом,
Побажаю радості, натхнення багато,
Добре Вам учитись, гарно працювати,
А Здоров’я й щастя, хай буде багато,
Буде нехай доля, привітною до Вас,
А сонечко світить в небі увесь час,
Хай мир і достаток будуть і добро,
Хай дарують друзі, любов і тепло.

С Днем молодежи 12 августа — яркие открытки

Украина отмечает День молодежи 2024 — веселые поздравления
Поздравление с Днем молодежи 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем молодежи 12 августа – яркие открытки.
Поздравление с Днем молодежи 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Красивые поздравления с Днем молодежи в 2024 году.
Поздравление с Днем молодежи 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День молодежи 2024 — красивые открытки
Поздравление с Днем молодежи 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем молодежи 12 августа 2024 — веселые поздравления
Поздравление с Днем молодежи 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем молодежи 2024 года

 

Также советуем ознакомиться с календарем праздников на август 2024 года, который расскажет о главных событиях месяца.

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