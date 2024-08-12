С Днем молодежи 12 августа 2024 — веселые поздравления и яркие открытки к празднику

Юные украинцы отмечают День молодежи. Фото: REUTERS

В этот понедельник, 12 августа, Украина уже второй раз вместе с другими странами Европы отмечает Международный день молодежи. Это праздник тех людей, на которых надеются, и с кем связано будущее всей нашей страны и будущее каждого из нас. Поэтому следует поздравить их и пожелать терпения, смелости и мирного неба.

Новини.LIVE подготовил веселые, искренние и яркие поздравления с Днем молодежи 2024 года в стихах, прозе и открытках.

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Почему в Украине перенесли День молодежи

Ранее Украина отмечала День молодежи в последнее воскресенье июня. Однако эта дата празднования имеет советские корни. Более того, на россии до сих пор празднуют День молодежи в это время. Поэтому в 2021 году по инициативе молодежных движений и организаций Украины Президент Владимир Зеленский перенес День молодежи на август.

Отныне неизменной датой праздника будет 12 августа. По календарю ООН она совпадает с празднованием Международного дня молодежи.

Красивые поздравления с днем молодежи в прозе

Поздравляю с Днем молодежи! Пусть претворяются в жизнь все заветные мечты. Чтобы все в жизни удавалось просто, проблемы обходили стороной, а улыбка всегда была на твоем лице.

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Поздравляю с Днем молодежи! Пусть этот день будет наполнен радостью, смехом и позитивом. Желаю тебе оставаться на волне удачи и верить в свои мечты. Пусть каждый день дарит тебе новые впечатления и счастливые мгновения.

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Поздравляю с Днем молодежи! Осуществления мечтаний, реализации замыслов, полного кошелька денег, улыбок от уха до уха, будней и выходных с приключениями.

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Хочу так веселиться, чтобы мечты и замыслы сбылись. Хочу так думать, чтобы мысли становились реальностью. Желаю так жить, чтобы вспоминать каждую минуту с ухмылкой. С Днем молодежи!

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С Днем молодежи, друг! Желаю тебе невероятной энергии и сил для достижения всех твоих целей. Пусть каждый день приносит новые возможности и приключения, а жизнь будет такой же яркой и веселой, как ты сам!

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С праздником молодости! Желаю тебе всегда оставаться молодым душой и не бояться перемен. Пусть каждый день дарит новые возможности для развития и самосовершенствования, а твое сердце наполняется радостью и вдохновением.

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В День молодежи желаю самых радостных событий в жизни! Пусть у вас будет больше поводов для веселья и радости, реализовать себя, чтобы все получалось и любые мечты исполнялись как можно чаще!

День молодежи 2024 — красивые стихи к празднику на украинском языке

Усіх, хто душею молодий, вітаю зі святом,

А таких в Україні — не перерахувати!

Усі, кому до тридцяти, сьогодні святкуйте,

Гуляйте, веселіться, грошей не шкодуйте.

І кому під п’ятдесят, теж не відставайте,

Друга молодість цвіте — її користайте.

Бажаю сьогодні всім гарно святкувати,

За майбутнє України келихи підняти!

***

Хай у душі цвіте весна,

Та небо буде ясним,

І щоб життя твоє було,

Щасливим та прекрасним,

А в серці твоїм хай завжди,

Горить вогонь кохання,

І хай у цей святковий день,

Здійсняться всі бажання!

***

Хай доля іскриться, цвіте і не в'яне,

Хай рветься в політ, мов крило журавля,

До нових вершин, до мрії, до щастя,

Хай душу наповнять нові відчуття!

***

Славних днів, удачі, процвітання,

Нехай успіхи радують тебе частіше,

Хай доля виконає усі бажання,

І подарує в це прекрасне свято щастя!

***

Вас в день молоді вітаю,

Побажаю драйву,

Буде місце хай в житті

Радості й сяйву.

Скільки б років вам не було,

Хай палає вогник,

Молодість — це стан душі,

Рятівний ваш човник.

***

Хай у житті завжди щастить,

Несе хай радість — кожна мить,

Ідей цікавих, мрій казкових,

І днів веселих, і чудових!

***

Хай доля удачу на крилах несе,

Хай радісним буде життя і щасливим,

Що ти побажаєш — здійсниться усе,

Хай шлях твій буде легким і красивим!

***

Хай у житті завжди щастить,

Несе хай радість — кожна мить,

Ідей цікавих, мрій казкових,

І днів веселих, і чудових!

***

Привітаю щиро, із великим святом,

Побажаю радості, натхнення багато,

Добре Вам учитись, гарно працювати,

А Здоров’я й щастя, хай буде багато,

Буде нехай доля, привітною до Вас,

А сонечко світить в небі увесь час,

Хай мир і достаток будуть і добро,

Хай дарують друзі, любов і тепло.

С Днем молодежи 12 августа — яркие открытки

Поздравление с Днем молодежи 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем молодежи 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем молодежи 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем молодежи 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем молодежи 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем молодежи 2024 года

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