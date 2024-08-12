З Днем молоді 12 серпня 2024 — веселі привітання та яскраві листівки до свята

Україна святкує День молоді 2024 — веселі привітання та яскраві листівки
У цей понеділок, 12 серпня, Україна вже вдруге разом з іншими країнами Європи святкує Міжнародний день молоді. Це свято тих людей, на яких покладаються надії та з ким пов'язане майбутнє всієї нашої країни й майбутнє кожного з нас. Тому варто привітати їх та побажати терпіння, сміливості та мирного неба.
Новини.LIVE підготував веселі, щирі та яскраві привітання з Днем молоді 2024 року у віршах, прозі та листівках.
Чому в Україні перенесли День молоді
Раніше Україна відзначала День молоді в останню неділю червня. Проте ця дата святкування має радянське коріння. Ба більше, в Росії досі святкують День молоді в цей час. Тому 2021 року за ініціативи молодіжних рухів і організацій України президент Володимир Зеленський переніс День молоді на серпень.
Відтепер незмінною датою свята буде 12 серпня. За календарем ООН вона збігається зі святкуванням Міжнародного дня молоді.
Красиві привітання з Днем молоді у прозі
Щиро вітаю з Днем молоді! Нехай втілюються в життя всі заповітні мрії. Щоб все у житті вдавалося просто, проблеми оминали стороною, а усмішка завжди була на твоєму обличчі.
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Вітаю з Днем молоді! Нехай цей день буде наповнений радістю, сміхом та позитивом. Бажаю тобі завжди залишатися на хвилі удачі та вірити у свої мрії. Хай кожен день дарує тобі нові враження і щасливі миті.
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Вітаю з Днем молоді! Здійснення мрій, реалізації задумів, повного гаманця грошей, усмішок від вуха до вуха, буднів та вихідних з пригодами.
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Бажаю так веселитися, щоб мрії та задуми збулися. Бажаю так думати, щоб думки ставали реальністю. Бажаю так жити, щоб згадувати кожну хвилину з усмішкою. З Днем молоді!
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З Днем молоді, друже! Бажаю тобі неймовірної енергії та сили для досягнення всіх твоїх цілей. Нехай кожен день приносить нові можливості та пригоди, а життя буде таким же яскравим і веселим, як ти сам!
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Зі святом молодості! Бажаю тобі завжди залишатися молодим душею і не боятися змін. Нехай кожен день дарує нові можливості для розвитку та самовдосконалення, а твоє серце наповнюється радістю і натхненням.
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У День молоді бажаю найрадісніших подій у житті! Нехай у вас буде більше приводів для веселощів і радості, реалізувати себе, щоб все виходило і будь-які мрії виконувалися якомога частіше!
День молоді 2024 — красиві вірші до свята українською мовою
Усіх, хто душею молодий, вітаю зі святом,
А таких в Україні — не перерахувати!
Усі, кому до тридцяти, сьогодні святкуйте,
Гуляйте, веселіться, грошей не шкодуйте.
І кому під п’ятдесят, теж не відставайте,
Друга молодість цвіте — її користайте.
Бажаю сьогодні всім гарно святкувати,
За майбутнє України келихи підняти!
***
Хай у душі цвіте весна,
Та небо буде ясним,
І щоб життя твоє було,
Щасливим та прекрасним,
А в серці твоїм хай завжди,
Горить вогонь кохання,
І хай у цей святковий день,
Здійсняться всі бажання!
***
Хай доля іскриться, цвіте і не в'яне,
Хай рветься в політ, мов крило журавля,
До нових вершин, до мрії, до щастя,
Хай душу наповнять нові відчуття!
***
Славних днів, удачі, процвітання,
Нехай успіхи радують тебе частіше,
Хай доля виконає усі бажання,
І подарує в це прекрасне свято щастя!
***
Вас в день молоді вітаю,
Побажаю драйву,
Буде місце хай в житті
Радості й сяйву.
Скільки б років вам не було,
Хай палає вогник,
Молодість — це стан душі,
Рятівний ваш човник.
***
Хай у житті завжди щастить,
Несе хай радість — кожна мить,
Ідей цікавих, мрій казкових,
І днів веселих, і чудових!
***
Хай доля удачу на крилах несе,
Хай радісним буде життя і щасливим,
Що ти побажаєш — здійсниться усе,
Хай шлях твій буде легким і красивим!
***
Хай у житті завжди щастить,
Несе хай радість — кожна мить,
Ідей цікавих, мрій казкових,
І днів веселих, і чудових!
***
Привітаю щиро, із великим святом,
Побажаю радості, натхнення багато,
Добре Вам учитись, гарно працювати,
А Здоров’я й щастя, хай буде багато,
Буде нехай доля, привітною до Вас,
А сонечко світить в небі увесь час,
Хай мир і достаток будуть і добро,
Хай дарують друзі, любов і тепло.
З Днем молоді 12 серпня — яскраві листівки
Відеопривітання з Днем молоді 2024 року
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