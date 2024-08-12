З Днем молоді 12 серпня 2024 — веселі привітання та яскраві листівки до свята

Юні українці відзначають День молоді. Фото: REUTERS

У цей понеділок, 12 серпня, Україна вже вдруге разом з іншими країнами Європи святкує Міжнародний день молоді. Це свято тих людей, на яких покладаються надії та з ким пов'язане майбутнє всієї нашої країни й майбутнє кожного з нас. Тому варто привітати їх та побажати терпіння, сміливості та мирного неба.

Новини.LIVE підготував веселі, щирі та яскраві привітання з Днем молоді 2024 року у віршах, прозі та листівках.

Читайте також:

Чому в Україні перенесли День молоді

Раніше Україна відзначала День молоді в останню неділю червня. Проте ця дата святкування має радянське коріння. Ба більше, в Росії досі святкують День молоді в цей час. Тому 2021 року за ініціативи молодіжних рухів і організацій України президент Володимир Зеленський переніс День молоді на серпень.

Відтепер незмінною датою свята буде 12 серпня. За календарем ООН вона збігається зі святкуванням Міжнародного дня молоді.

Красиві привітання з Днем молоді у прозі

Щиро вітаю з Днем молоді! Нехай втілюються в життя всі заповітні мрії. Щоб все у житті вдавалося просто, проблеми оминали стороною, а усмішка завжди була на твоєму обличчі.

***

Вітаю з Днем молоді! Нехай цей день буде наповнений радістю, сміхом та позитивом. Бажаю тобі завжди залишатися на хвилі удачі та вірити у свої мрії. Хай кожен день дарує тобі нові враження і щасливі миті.

***

Вітаю з Днем молоді! Здійснення мрій, реалізації задумів, повного гаманця грошей, усмішок від вуха до вуха, буднів та вихідних з пригодами.

***

Бажаю так веселитися, щоб мрії та задуми збулися. Бажаю так думати, щоб думки ставали реальністю. Бажаю так жити, щоб згадувати кожну хвилину з усмішкою. З Днем молоді!

***

З Днем молоді, друже! Бажаю тобі неймовірної енергії та сили для досягнення всіх твоїх цілей. Нехай кожен день приносить нові можливості та пригоди, а життя буде таким же яскравим і веселим, як ти сам!

***

Зі святом молодості! Бажаю тобі завжди залишатися молодим душею і не боятися змін. Нехай кожен день дарує нові можливості для розвитку та самовдосконалення, а твоє серце наповнюється радістю і натхненням.

***

У День молоді бажаю найрадісніших подій у житті! Нехай у вас буде більше приводів для веселощів і радості, реалізувати себе, щоб все виходило і будь-які мрії виконувалися якомога частіше!

День молоді 2024 — красиві вірші до свята українською мовою

Усіх, хто душею молодий, вітаю зі святом,

А таких в Україні — не перерахувати!

Усі, кому до тридцяти, сьогодні святкуйте,

Гуляйте, веселіться, грошей не шкодуйте.

І кому під п’ятдесят, теж не відставайте,

Друга молодість цвіте — її користайте.

Бажаю сьогодні всім гарно святкувати,

За майбутнє України келихи підняти!

***

Хай у душі цвіте весна,

Та небо буде ясним,

І щоб життя твоє було,

Щасливим та прекрасним,

А в серці твоїм хай завжди,

Горить вогонь кохання,

І хай у цей святковий день,

Здійсняться всі бажання!

***

Хай доля іскриться, цвіте і не в'яне,

Хай рветься в політ, мов крило журавля,

До нових вершин, до мрії, до щастя,

Хай душу наповнять нові відчуття!

***

Славних днів, удачі, процвітання,

Нехай успіхи радують тебе частіше,

Хай доля виконає усі бажання,

І подарує в це прекрасне свято щастя!

***

Вас в день молоді вітаю,

Побажаю драйву,

Буде місце хай в житті

Радості й сяйву.

Скільки б років вам не було,

Хай палає вогник,

Молодість — це стан душі,

Рятівний ваш човник.

***

Хай у житті завжди щастить,

Несе хай радість — кожна мить,

Ідей цікавих, мрій казкових,

І днів веселих, і чудових!

***

Хай доля удачу на крилах несе,

Хай радісним буде життя і щасливим,

Що ти побажаєш — здійсниться усе,

Хай шлях твій буде легким і красивим!

***

Хай у житті завжди щастить,

Несе хай радість — кожна мить,

Ідей цікавих, мрій казкових,

І днів веселих, і чудових!

***

Привітаю щиро, із великим святом,

Побажаю радості, натхнення багато,

Добре Вам учитись, гарно працювати,

А Здоров’я й щастя, хай буде багато,

Буде нехай доля, привітною до Вас,

А сонечко світить в небі увесь час,

Хай мир і достаток будуть і добро,

Хай дарують друзі, любов і тепло.

З Днем молоді 12 серпня — яскраві листівки

Привітання з Днем молоді 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем молоді 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем молоді 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем молоді 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем молоді 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем молоді 2024 року

Також радимо ознайомитися з календарем свят на серпень 2024 року, який розповість про головні події місяця.