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Украинцы отмечают День рыбака 2024 — креативные и веселые поздравления с праздником

14 июля 2024 05:44
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
С Днем рыбака 2024 — креативные и веселые поздравления в прозе, стихах и открытках
Семья ловит рыбу на пирсе. Фото: freepik.com
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Каждый год во второе воскресенье июля в Украине отмечают веселый и радостный праздник — День рыбака. В 2024 году оно выпадает на 14 июля. В эту особую дату поздравляют не только ярых рыбаков, но и работников рыбного хозяйства.

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Новини.LIVE сделал подборку креативных и веселых поздравлений с Днем рыбака 2024 года в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте знакомых, коллег, друзей, родственников и близких с этим прекрасным праздником.

С Днем рыбака 14 июля — веселые и искренние поздравления в прозе

Поздравляю с Днем рыбака! Пусть твоя жизнь будет столь же яркой, как блеск солнечных лучей на воде! Желаю, чтобы улов всегда был большим, а настроение положительное.

***

С Днем рыбака! Пусть солнышко нежно греет, облака все разбегаются, а улов бьет рекорды!

***

Поздравляю с Днем рыбака! Желаю тебе море удовольствия от каждого пойманного карасика, карпика, щучки, лещека и сомика. Пусть улов всегда будет большим и богатым!

***

Веселого Дня рыбака! Желаю тебе больших уловов, солнечного настроения и моря счастья на берегу!

***

С Днем рыбака, моя рыбачка! Желаю тебе счастливых и радостных дней под мирным небом. Пусть улов будет всегда рекордным, а настроение — безгранично положительное!

***

С Днем рыбака, морская принцесса! Желаю тебе только солнечных, мирных и радостных дней. Пусть каждый улов будет рекордным и доставляет только удовольствие.

***

С Днем рыбака, моя отважная морская богиня! Пусть день подарит тебе море удовольствия, солнечное настроение и чувство гармонии с природой!

День рыбака 2024 — креативные поздравления в стихах на украинском языке

Бажаю, щоб гачки від карасів тріщали
І юшки йшов приємний аромат,
Щоб на річці не раз стрічались
І без плотви чи карасів додому не вертались!

***

Зі святом професійним привітаю!
Здоров'я, щастя побажаю!
Нехай ласкавий шепіт вод
Нашіптує яскравих вир пригод!
Нехай удача посміхається,
Блешня із хвилею пограється!
Бажаю, щоб вами ми пишалися
Та рибою смачною пригощалися!

***

У день риболовлі хай небо буде ясним,
Нехай сто літ не знати вам біди,
І наловити вам риби стільки,
Скільки в морі крапель блакитної води.

***

Бажаю чудового кльову,
Відерце великого улову,
Надійною нехай буде вудка,
Душа хай не знає смутку!

***

У День рибалки щиро побажаю,
Щоб був багатим твій улов!
Тебе люблю, ціную й поважаю,
І хочу, щоб пудову щуку ти знайшов!
Тож рибного врожаю побажаю,
І ловиться хай риба стрімголов!

***

З Днем рибалки привітаю,
Улову рибного бажаю!
Ще й золоту спіймать рибину,
Бажання загадати за хвилину!
Щасливим будь, веселим, не тужи,
Любов до риби все життя ти збережи!

***

Хай завжди, без зволікання,
Риба смикає гачок.
Щоби ти її рідненьку,
Не чекав на бережку,
А ловив її велику,
В морі, в річці та в ставку!

Поздравления с Днем рыбака в ярких открытках 2024 года

С Днем рыбака 14 июля — веселые и искренние поздравления
Поздравление с Днем рыбака 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с Днем рыбака в ярких открытках 2024 года
Поздравление с Днем рыбака 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День рыбака 2024 — креативные поздравления
Поздравление с Днем рыбака 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День рыбака 2024 – креативные открытки к празднику.
Поздравление с Днем рыбака 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Украинцы отмечают День рыбака 2024 — креативные и веселые поздравления
Поздравление с Днем рыбака 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Украинцы отмечают День рыбака 2024
Поздравление с Днем рыбака 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем рыбака 2024 года

 

 

 

Ранее мы писали, когда украинцы будут отмечать День святого Владимира, а также о каких важных традициях, обычаях, приметах и запретах праздника следует знать.

Также Новини.LIVE подготовил для вас подробный календарь праздников и памятных дат на июль 2024 года.

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