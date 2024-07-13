13 липня 2024 — яке сьогодні свято, прикмети, головні заборони у Собор Архангела Гавриїла

Віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

У цю суботу, 13 липня, українці зустрічають велике релігійне свято, що вшановує одного з головних архангелів у християнській традиції — Собор Архангела Гавриїла. Крім цього, на нас чекає кілька цікавих міжнародних та професійних свят. До Нового року залишився 171 день.

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Новини.LIVE розповість вам про найважливіші події дня, традиції, звичаї та прикмети, а також поділиться, що суворо не можна робити у свято 13 липня.

Що сьогодні, 13 липня, за церковне свято

Як вже вище зазначалося, цього дня православні віряни згадують одного з головних служителів Божих Архангела Гавриїла, який відомий своєю роллю в передаванні важливих божественних повідомлень, як-от звістка Діві Марії про народження Ісуса Христа. Архангела вважають захисником вірян — він направляє на праведний шлях, а зрадників і брехунів карає.

Вважається, що приводом для встановлення саме цього важливого церковного свята стало освячення Константинопольського храму, спорудженого на честь архистратига, яке відбулося в ХVII столітті.

Архангел Гавриїл. Колаж: Новини.LIVE

Також християни 13 липня вшановують пам'ять святого преподобного Стефана Савваїта, який володів даром ивотворень та прозорливості: лікував хворих, виганяв злих духів та вмів вгадувати думки тих, хто приходив до нього за порадою. Святий заздалегідь знав день своєї смерті.

Преподобний Стефан Савваїт. Фото: ortodoxword.wordpress.com

Який сьогодні, 13 липня, день в Україні та світі

У суботу, 13 липня, в Україні та світі святкують такі цікаві події:

Всесвітній день рому . Відзначають традиційно у другу суботу липня. Дату присвятили багатій історії цього напою та різноманітності його смаків. Свято об'єднує шанувальників рому, барменів, винокурні та бренди з усього світу, щоб вшанувати цей алкогольний напій та показати його культурне значення.

. Відзначають традиційно у другу суботу липня. Дату присвятили багатій історії цього напою та різноманітності його смаків. Свято об'єднує шанувальників рому, барменів, винокурні та бренди з усього світу, щоб вшанувати цей алкогольний напій та показати його культурне значення. Міжнародний день головоломки . Цей день присвячений вшануванню кубика Рубіка, чудової тривимірної головоломки, яку 1974 року винайшов угорський скульптор і професор архітектури Ерно Рубік. Цю неймовірну головоломку знають практично у кожному куточку світу.

. Цей день присвячений вшануванню кубика Рубіка, чудової тривимірної головоломки, яку 1974 року винайшов угорський скульптор і професор архітектури Ерно Рубік. Цю неймовірну головоломку знають практично у кожному куточку світу. Міжнародний день гірських порід . Мета цього дня полягає в сприянні глобальному розумінню фундаментальної ролі гірських порід, які охоплюють три категорії: магматичні, осадові та метаморфічні. Попри свою, здавалося б, повсякденну присутність, гірські породи відіграли значну роль в еволюції людства і продовжують залишатися фундаментальною основою нашого існування і сьогодні.

. Мета цього дня полягає в сприянні глобальному розумінню фундаментальної ролі гірських порід, які охоплюють три категорії: магматичні, осадові та метаморфічні. Попри свою, здавалося б, повсякденну присутність, гірські породи відіграли значну роль в еволюції людства і продовжують залишатися фундаментальною основою нашого існування і сьогодні. Всесвітній день року . Свято переважно популярне в Бразилії. Воно присвячене рок-музиці, яка має своїх шанувальників по всьому світу.

. Свято переважно популярне в Бразилії. Воно присвячене рок-музиці, яка має своїх шанувальників по всьому світу. Міжнародний день купання голяка. Досить нетрадиційне свято, яке припадає на другу суботу липня і символізує возз'єднання з природою.

Що не можна робити 13 липня

Сьогодні, як і в будь-який інший день, церква виступає проти лихослів'я, сварок, заздрості, жадібності, наклепу, пліток, злості, помсти та зневіри.

Саме на свято Собор Архангела Гавриїла не можна лінуватися і байдикувати. А за народними повір'ями не можна:

брати й давати гроші в борг;

перебувати на вулиці під час грози;

ловити рибу;

засмагати.

Що можна робити 13 липня

У Собор Архангела Гавриїла віряни вирушають до церкви на святкове богослужіння. До архистратига звертаються з молитвами про добробут у домі та позбавлення від різних хвороб, жінки моляться святому про народження дитини.

За старих часів у цей день було заведено пекти пироги та пригощати ними нужденних — вважається, що так можна привернути в дім добро і достаток.

Крім того, традиційно цей день присвячували роботі. Вірили, що працьовитим людям архангел подарує добробут та щастя на цілий рік.

Народні прикмети та традиції на 13 липня

У народному календарі 13 липня — свято Гаврила Літнього або Гаврилів день. У цей час зазвичай проходить збір врожаю.

Цей день зазвичай присвячували збиранню жита і сінокосінню. А все тому, що зазвичай починався сезон дощів, які могли зіпсувати весь урожай. Його намагалися якомога швидше прибрати з полів.

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Якщо на Гаврила Літнього пішла злива, то цього року слід чекати неврожаю.

Якщо 13 липня збираються темні хмари, чекайте різкої зміни погоди.

Над лугом багато бджіл — чекайте на суху і теплу погоду.

У свято 13 липня граки збираються у зграю — осінь буде ранньою.

Якщо у Гаврилів день стоїть суха погода — осінь буде погожа.

Якщо на полі багато жита, слід чекати щедрого врожаю ягід.

Якщо жито вже дозріло — у лісі буде багато грибів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 липня

Хто сьогодні, 13 липня, святкує іменини: Антон, Гавриїл, Степан, Юліан.

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