13 липня 2024 — яке сьогодні свято, прикмети, головні заборони у Собор Архангела Гавриїла

13 липня — яке сьогодні свято, прикмети та заборони у Собор Архангела Гавриїла
У цю суботу, 13 липня, українці зустрічають велике релігійне свято, що вшановує одного з головних архангелів у християнській традиції — Собор Архангела Гавриїла. Крім цього, на нас чекає кілька цікавих міжнародних та професійних свят. До Нового року залишився 171 день.
Новини.LIVE розповість вам про найважливіші події дня, традиції, звичаї та прикмети, а також поділиться, що суворо не можна робити у свято 13 липня.
Що сьогодні, 13 липня, за церковне свято
Як вже вище зазначалося, цього дня православні віряни згадують одного з головних служителів Божих Архангела Гавриїла, який відомий своєю роллю в передаванні важливих божественних повідомлень, як-от звістка Діві Марії про народження Ісуса Христа. Архангела вважають захисником вірян — він направляє на праведний шлях, а зрадників і брехунів карає.
Вважається, що приводом для встановлення саме цього важливого церковного свята стало освячення Константинопольського храму, спорудженого на честь архистратига, яке відбулося в ХVII столітті.
Також християни 13 липня вшановують пам'ять святого преподобного Стефана Савваїта, який володів даром ивотворень та прозорливості: лікував хворих, виганяв злих духів та вмів вгадувати думки тих, хто приходив до нього за порадою. Святий заздалегідь знав день своєї смерті.
Який сьогодні, 13 липня, день в Україні та світі
У суботу, 13 липня, в Україні та світі святкують такі цікаві події:
- Всесвітній день рому. Відзначають традиційно у другу суботу липня. Дату присвятили багатій історії цього напою та різноманітності його смаків. Свято об'єднує шанувальників рому, барменів, винокурні та бренди з усього світу, щоб вшанувати цей алкогольний напій та показати його культурне значення.
- Міжнародний день головоломки. Цей день присвячений вшануванню кубика Рубіка, чудової тривимірної головоломки, яку 1974 року винайшов угорський скульптор і професор архітектури Ерно Рубік. Цю неймовірну головоломку знають практично у кожному куточку світу.
- Міжнародний день гірських порід. Мета цього дня полягає в сприянні глобальному розумінню фундаментальної ролі гірських порід, які охоплюють три категорії: магматичні, осадові та метаморфічні. Попри свою, здавалося б, повсякденну присутність, гірські породи відіграли значну роль в еволюції людства і продовжують залишатися фундаментальною основою нашого існування і сьогодні.
- Всесвітній день року. Свято переважно популярне в Бразилії. Воно присвячене рок-музиці, яка має своїх шанувальників по всьому світу.
- Міжнародний день купання голяка. Досить нетрадиційне свято, яке припадає на другу суботу липня і символізує возз'єднання з природою.
Що не можна робити 13 липня
Сьогодні, як і в будь-який інший день, церква виступає проти лихослів'я, сварок, заздрості, жадібності, наклепу, пліток, злості, помсти та зневіри.
Саме на свято Собор Архангела Гавриїла не можна лінуватися і байдикувати. А за народними повір'ями не можна:
- брати й давати гроші в борг;
- перебувати на вулиці під час грози;
- ловити рибу;
- засмагати.
Що можна робити 13 липня
У Собор Архангела Гавриїла віряни вирушають до церкви на святкове богослужіння. До архистратига звертаються з молитвами про добробут у домі та позбавлення від різних хвороб, жінки моляться святому про народження дитини.
За старих часів у цей день було заведено пекти пироги та пригощати ними нужденних — вважається, що так можна привернути в дім добро і достаток.
Крім того, традиційно цей день присвячували роботі. Вірили, що працьовитим людям архангел подарує добробут та щастя на цілий рік.
Народні прикмети та традиції на 13 липня
У народному календарі 13 липня — свято Гаврила Літнього або Гаврилів день. У цей час зазвичай проходить збір врожаю.
Цей день зазвичай присвячували збиранню жита і сінокосінню. А все тому, що зазвичай починався сезон дощів, які могли зіпсувати весь урожай. Його намагалися якомога швидше прибрати з полів.
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- Якщо на Гаврила Літнього пішла злива, то цього року слід чекати неврожаю.
- Якщо 13 липня збираються темні хмари, чекайте різкої зміни погоди.
- Над лугом багато бджіл — чекайте на суху і теплу погоду.
- У свято 13 липня граки збираються у зграю — осінь буде ранньою.
- Якщо у Гаврилів день стоїть суха погода — осінь буде погожа.
- Якщо на полі багато жита, слід чекати щедрого врожаю ягід.
- Якщо жито вже дозріло — у лісі буде багато грибів.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 липня
Хто сьогодні, 13 липня, святкує іменини: Антон, Гавриїл, Степан, Юліан.
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