13 июля 2024 — какой сегодня праздник, приметы, главные запреты в Собор Архангела Гавриила

13 июля — какой сегодня праздник, приметы и запреты в Собор Архангела Гавриила
В эту субботу, 13 июля, украинцы встречают большой религиозный праздник, который чтит одного из главных архангелов в христианской традиции — Собор Архангела Гавриила. Кроме этого нас ждет несколько интересных международных и профессиональных праздников. До Нового года остался 171 день.
Новини.LIVE расскажет вам о важнейших событиях дня, традициях, обычаях и приметах, а также поделится, что строго нельзя делать в праздник 13 июля.
Что сегодня, 13 июля, за церковный праздник
Как уже отмечалось выше, в этот день православные верующие вспоминают одного из главных служителей Божьих Архангела Гавриила, который известен своей ролью в передаче важных божественных сообщений, например, как известие Деве Марии о рождении Иисуса Христа. Архангела считают защитником верующих — он направляет на праведный путь, а предателей и лжецов наказывает.
Считается, что поводом для установления именно этого важного церковного праздника стало освящение Константинопольского храма, построенного в честь архистратига, которое состоялось в ХVII веке.
Также христиане 13 июля чтят память святого преподобного Стефана Савваита, обладавшего даром чудотворений и прозорливости: лечил больных, изгонял злых духов и умел угадывать мысли тех, кто приходил к нему за советом. Святой заранее знал день своей смерти.
Какой сегодня, 13 июля, день в Украине и мире
В субботу, 13 июля, в Украине и мире празднуют следующие интересные события:
- Всемирный день рома. Отмечают традиционно во вторую субботу июля. Дату посвятили богатой истории этого напитка и разнообразию его вкусов. Праздник объединяет почитателей рома, барменов, винокурни и бренды со всего мира, чтобы почтить этот алкогольный напиток и показать его культурное значение.
- Международный день головоломки. Этот день посвящен чествованию кубика Рубика, замечательной трехмерной головоломки, которую в 1974 году изобрел венгерский скульптор и профессор архитектуры Эрно Рубик. Эту невероятную головоломку знают практически в каждом уголке мира.
- Международный день горных пород. Цель этого дня состоит в содействии глобальному пониманию фундаментальной роли горных пород, охватывающих три категории: магматические, осадочные и метаморфические. Несмотря на свое, казалось бы, обыденное присутствие, горные породы сыграли значительную роль в эволюции человечества и продолжают оставаться фундаментальной основой нашего существования и сегодня.
- Всемирный день рока. Праздник преимущественно популярен в Бразилии. Он посвящен рок-музыке, имеющей своих поклонников по всему миру.
- Международный день купания голышом. Достаточно нетрадиционный праздник, который выпадает на вторую субботу июля и символизирует воссоединение с природой.
Что нельзя делать 13 июля
Сегодня, как и в любой другой день, церковь выступает против злословия, ссор, зависти, алчности, клеветы, сплетен, злобы, мести и уныния.
Именно на праздник Собор Архангела Гавриила нельзя лениться и бездельничать. А по народным поверьям нельзя:
- брать и давать деньги взаймы;
- находиться на улице во время грозы;
- ловить рыбу;
- загорать.
Что можно делать 13 июля
В Собор Архангела Гавриила верующие отправляются в церковь на праздничное богослужение. К архистратигу обращаются с молитвами о благополучии в доме и избавлении от разных болезней, женщины молятся святому о рождении ребенка.
В старину в этот день было заведено печь пироги и угощать ими нуждающихся — считается, что так можно привлечь в дом добро и достаток.
Кроме того, традиционно этот день был посвящен работе. Верили, что трудолюбивым людям архангел подарит благополучие и счастье на целый год.
Народные приметы и традиции на 13 июля
В народном календаре 13 июля — праздник Гаврило Летний или Гаврилов день. В это время обычно проходит сбор урожая.
Этот день обычно посвящали уборке ржи и сенокосению. А все потому, что, как правило, начинался сезон дождей, который мог испортить весь урожай. Его пытались поскорее убрать с полей.
Среди наших предков существовало немало интересных примет на этот день:
- Если на Гаврила Летнего пошел ливень, то в этом году следует ожидать неурожая.
- Если 13 июля собираются темные облака, ждите резкой смены погоды.
- Над лугом много пчел — ждите сухую и теплую погоду.
- В праздник 13 июля грачи собираются в стаю — осень будет ранней.
- Если в Гаврилов день стоит сухая погода — осень будет хорошая.
- Если на поле много ржи, следует ожидать щедрого урожая ягод.
- Если рожь уже созрела — в лесу будет много грибов.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 июля
Кто сегодня, 13 июля, отмечает именины: Антон, Гавриил, Степан, Юлиан.
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