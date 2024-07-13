Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow 13 июля — какой сегодня праздник, приметы и запреты в Собор Архангела Гавриила arrow

13 июля — какой сегодня праздник, приметы и запреты в Собор Архангела Гавриила

13 июля 2024 03:14
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
13 июля 2024 — какой сегодня праздник, приметы, главные запреты в Собор Архангела Гавриила
Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

В эту субботу, 13 июля, украинцы встречают большой религиозный праздник, который чтит одного из главных архангелов в христианской традиции — Собор Архангела Гавриила. Кроме этого нас ждет несколько интересных международных и профессиональных праздников. До Нового года остался 171 день.

Читайте также:

Новини.LIVE расскажет вам о важнейших событиях дня, традициях, обычаях и приметах, а также поделится, что строго нельзя делать в праздник 13 июля.

Что сегодня, 13 июля, за церковный праздник

Как уже отмечалось выше, в этот день православные верующие вспоминают одного из главных служителей Божьих Архангела Гавриила, который известен своей ролью в передаче важных божественных сообщений, например, как известие Деве Марии о рождении Иисуса Христа. Архангела считают защитником верующих — он направляет на праведный путь, а предателей и лжецов наказывает.

Считается, что поводом для установления именно этого важного церковного праздника стало освящение Константинопольского храма, построенного в честь архистратига, которое состоялось в ХVII веке.

 

Что сегодня, 13 июля, за церковный праздник
Архангел Гавриил. Коллаж: Новини.LIVE

Также христиане 13 июля чтят память святого преподобного Стефана Савваита, обладавшего даром чудотворений и прозорливости: лечил больных, изгонял злых духов и умел угадывать мысли тех, кто приходил к нему за советом. Святой заранее знал день своей смерти.

 

13 июля 2024 — какой сегодня праздник, приметы, главные запреты
Преподобный Стефан Савваит. Фото: ortodoxword.wordpress.com

Какой сегодня, 13 июля, день в Украине и мире

В субботу, 13 июля, в Украине и мире празднуют следующие интересные события:

  • Всемирный день рома. Отмечают традиционно во вторую субботу июля. Дату посвятили богатой истории этого напитка и разнообразию его вкусов. Праздник объединяет почитателей рома, барменов, винокурни и бренды со всего мира, чтобы почтить этот алкогольный напиток и показать его культурное значение.
  • Международный день головоломки. Этот день посвящен чествованию кубика Рубика, замечательной трехмерной головоломки, которую в 1974 году изобрел венгерский скульптор и профессор архитектуры Эрно Рубик. Эту невероятную головоломку знают практически в каждом уголке мира.
  • Международный день горных пород. Цель этого дня состоит в содействии глобальному пониманию фундаментальной роли горных пород, охватывающих три категории: магматические, осадочные и метаморфические. Несмотря на свое, казалось бы, обыденное присутствие, горные породы сыграли значительную роль в эволюции человечества и продолжают оставаться фундаментальной основой нашего существования и сегодня.
  • Всемирный день рока. Праздник преимущественно популярен в Бразилии. Он посвящен рок-музыке, имеющей своих поклонников по всему миру.
  • Международный день купания голышом. Достаточно нетрадиционный праздник, который выпадает на вторую субботу июля и символизирует воссоединение с природой.

 

Что нельзя делать 13 июля

Сегодня, как и в любой другой день, церковь выступает против злословия, ссор, зависти, алчности, клеветы, сплетен, злобы, мести и уныния.

Именно на праздник Собор Архангела Гавриила нельзя лениться и бездельничать. А по народным поверьям нельзя:

  • брать и давать деньги взаймы;
  • находиться на улице во время грозы;
  • ловить рыбу;
  • загорать.

Что можно делать 13 июля

В Собор Архангела Гавриила верующие отправляются в церковь на праздничное богослужение. К архистратигу обращаются с молитвами о благополучии в доме и избавлении от разных болезней, женщины молятся святому о рождении ребенка.

В старину в этот день было заведено печь пироги и угощать ими нуждающихся — считается, что так можно привлечь в дом добро и достаток.

Кроме того, традиционно этот день был посвящен работе. Верили, что трудолюбивым людям архангел подарит благополучие и счастье на целый год.

 

Народные приметы и традиции на 13 июля

В народном календаре 13 июля — праздник Гаврило Летний или Гаврилов день. В это время обычно проходит сбор урожая.

Этот день обычно посвящали уборке ржи и сенокосению. А все потому, что, как правило, начинался сезон дождей, который мог испортить весь урожай. Его пытались поскорее убрать с полей.

Среди наших предков существовало немало интересных примет на этот день:

  • Если на Гаврила Летнего пошел ливень, то в этом году следует ожидать неурожая.
  • Если 13 июля собираются темные облака, ждите резкой смены погоды.
  • Над лугом много пчел — ждите сухую и теплую погоду.
  • В праздник 13 июля грачи собираются в стаю — осень будет ранней.
  • Если в Гаврилов день стоит сухая погода — осень будет хорошая.
  • Если на поле много ржи, следует ожидать щедрого урожая ягод.
  • Если рожь уже созрела — в лесу будет много грибов.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 июля

Кто сегодня, 13 июля, отмечает именины: Антон, Гавриил, Степан, Юлиан.

Ранее мы рассказывали, когда теперь будем праздновать День святого Владимира, какие существуют традиции, приметы и запреты в праздник.

Напомним, мы писали, когда украинцы будут отмечать День крещения Киевской Руси-Украины в 2024 году, что нужно знать об обычаях и запретах праздника.

Также рекомендуем воспользоваться церковным календарем праздников и памятных дат на июль 2024 года.

праздники традиции Украина 13 июля запреты Собор Архангела Гавриила

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля