З Днем рибалки 2024 — креативні та веселі привітання у прозі, віршах і листівках

Сім'я ловить рибу на пірсі. Фото: freepik.com

Щороку у другу неділю липня в Україні відзначають веселе та радісне свято — День рибалки. 2024 року воно випадає на 14 липня. У цю особливу дату вітають не тільки затятих рибалок, а й працівників рибного господарства.

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Новини.LIVE зробив добірку креативних та веселих привітань з Днем рибалки 2024 року в прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте знайомих, колег, друзів, родичів та близьких з цим пречудовим святом.

З Днем рибалки 14 липня — веселі та щирі привітання у прозі

Щиро вітаю з Днем рибалки! Нехай твоє життя буде настільки ж яскравим, як блиск сонячних променів на воді! Бажаю, щоб улов завжди був великим, а настрій — позитивний.

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З Днем рибалки! Нехай сонечко ніжно гріє, хмари всі розбігаються, а улов б'є рекорди!

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Вітаю з Днем рибалки! Бажаю тобі море задоволення від кожного зловленого карасика, карпика, щучки, ляща та сомика. Нехай улов завжди буде великим та багатим!

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Веселого Дня рибалки! Бажаю тобі великих уловів, сонячного настрою і моря щастя на березі!

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З Днем рибалки, моя рибачко! Бажаю тобі щасливих та радісних днів під мирним небом. Нехай улов буде завжди рекордним, а настрій — безмежно позитивний!

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З Днем рибалки, морська принцесо! Бажаю тобі лише сонячних, мирних та радісних днів. Нехай кожен улов буде рекордним і приносить тільки задоволення.

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З Днем рибалки, моя відважна морська богиня! Нехай день подарує тобі море задоволення, сонячний настрій і відчуття гармонії з природою!

День рибалки 2024 — креативні привітання у віршах українською мовою

Бажаю, щоб гачки від карасів тріщали

І юшки йшов приємний аромат,

Щоб на річці не раз стрічались

І без плотви чи карасів додому не вертались!

***

Зі святом професійним привітаю!

Здоров'я, щастя побажаю!

Нехай ласкавий шепіт вод

Нашіптує яскравих вир пригод!

Нехай удача посміхається,

Блешня із хвилею пограється!

Бажаю, щоб вами ми пишалися

Та рибою смачною пригощалися!

***

У день риболовлі хай небо буде ясним,

Нехай сто літ не знати вам біди,

І наловити вам риби стільки,

Скільки в морі крапель блакитної води.

***

Бажаю чудового кльову,

Відерце великого улову,

Надійною нехай буде вудка,

Душа хай не знає смутку!

***

У День рибалки щиро побажаю,

Щоб був багатим твій улов!

Тебе люблю, ціную й поважаю,

І хочу, щоб пудову щуку ти знайшов!

Тож рибного врожаю побажаю,

І ловиться хай риба стрімголов!

***

З Днем рибалки привітаю,

Улову рибного бажаю!

Ще й золоту спіймать рибину,

Бажання загадати за хвилину!

Щасливим будь, веселим, не тужи,

Любов до риби все життя ти збережи!

***

Хай завжди, без зволікання,

Риба смикає гачок.

Щоби ти її рідненьку,

Не чекав на бережку,

А ловив її велику,

В морі, в річці та в ставку!

Привітання з Днем рибалки у яскравих листівках 2024 року

Привітання з Днем рибалки 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем рибалки 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем рибалки 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем рибалки 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем рибалки 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем рибалки 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем рибалки 2024 року

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