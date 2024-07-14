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Українці відзначають День рибалки 2024 — креативні й веселі привітання зі святом

14 липня 2024 05:44
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
З Днем рибалки 2024 — креативні та веселі привітання у прозі, віршах і листівках
Сім'я ловить рибу на пірсі. Фото: freepik.com
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Щороку у другу неділю липня в Україні відзначають веселе та радісне свято — День рибалки. 2024 року воно випадає на 14 липня. У цю особливу дату вітають не тільки затятих рибалок, а й працівників рибного господарства. 

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Новини.LIVE зробив добірку креативних та веселих привітань з Днем рибалки 2024 року в прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте знайомих, колег, друзів, родичів та близьких з цим пречудовим святом. 

З Днем рибалки 14 липня — веселі та щирі привітання у прозі

Щиро вітаю з Днем рибалки! Нехай твоє життя буде настільки ж яскравим, як блиск сонячних променів на воді! Бажаю, щоб улов завжди був великим, а настрій — позитивний.

***

З Днем рибалки! Нехай сонечко ніжно гріє, хмари всі розбігаються, а улов б'є рекорди!

***

Вітаю з Днем рибалки! Бажаю тобі море задоволення від кожного зловленого карасика, карпика, щучки, ляща та сомика. Нехай улов завжди буде великим та багатим!

***

Веселого Дня рибалки! Бажаю тобі великих уловів, сонячного настрою і моря щастя на березі!

***

З Днем рибалки, моя рибачко! Бажаю тобі щасливих та радісних днів під мирним небом. Нехай улов буде завжди рекордним, а настрій — безмежно позитивний!

***

З Днем рибалки, морська принцесо! Бажаю тобі лише сонячних, мирних та радісних днів. Нехай кожен улов буде рекордним і приносить тільки задоволення. 

***

З Днем рибалки, моя відважна морська богиня! Нехай день подарує тобі море задоволення, сонячний настрій і відчуття гармонії з природою! 

День рибалки 2024 — креативні привітання у віршах українською мовою

Бажаю, щоб гачки від карасів тріщали
І юшки йшов приємний аромат,
Щоб на річці не раз стрічались
І без плотви чи карасів додому не вертались!

***

Зі святом професійним привітаю!
Здоров'я, щастя побажаю!
Нехай ласкавий шепіт вод
Нашіптує яскравих вир пригод!
Нехай удача посміхається,
Блешня із хвилею пограється!
Бажаю, щоб вами ми пишалися
Та рибою смачною пригощалися!

***

У день риболовлі хай небо буде ясним,
Нехай сто літ не знати вам біди,
І наловити вам риби стільки,
Скільки в морі крапель блакитної води.

***

Бажаю чудового кльову,
Відерце великого улову,
Надійною нехай буде вудка,
Душа хай не знає смутку!

***

У День рибалки щиро побажаю,
Щоб був багатим твій улов!
Тебе люблю, ціную й поважаю,
І хочу, щоб пудову щуку ти знайшов!
Тож рибного врожаю побажаю,
І ловиться хай риба стрімголов!

***

З Днем рибалки привітаю,
Улову рибного бажаю!
Ще й золоту спіймать рибину,
Бажання загадати за хвилину!
Щасливим будь, веселим, не тужи,
Любов до риби все життя ти збережи!

***

Хай завжди, без зволікання,
Риба смикає гачок.
Щоби ти її рідненьку,
Не чекав на бережку,
А ловив її велику,
В морі, в річці та в ставку!

Привітання з Днем рибалки у яскравих листівках 2024 року

З Днем рибалки 14 липня — веселі та щирі привітання
Привітання з Днем рибалки 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем рибалки у яскравих листівках 2024 року
Привітання з Днем рибалки 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День рибалки 2024 — креативні привітання
Привітання з Днем рибалки 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День рибалки 2024 — креативні листівки до свята
Привітання з Днем рибалки 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Українці відзначають День рибалки 2024 — креативні й веселі привітання
Привітання з Днем рибалки 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Українці відзначають День рибалки 2024 — листівки
Привітання з Днем рибалки 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем рибалки 2024 року

 

 

 

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Також Новини.LIVE підготував для вас детальний календар свят та пам'ятних дат на липень 2024 року. 

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