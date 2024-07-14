З Днем рибалки 2024 — креативні та веселі привітання у прозі, віршах і листівках

Українці відзначають День рибалки 2024 — креативні й веселі привітання зі святом
Щороку у другу неділю липня в Україні відзначають веселе та радісне свято — День рибалки. 2024 року воно випадає на 14 липня. У цю особливу дату вітають не тільки затятих рибалок, а й працівників рибного господарства.
Новини.LIVE зробив добірку креативних та веселих привітань з Днем рибалки 2024 року в прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте знайомих, колег, друзів, родичів та близьких з цим пречудовим святом.
З Днем рибалки 14 липня — веселі та щирі привітання у прозі
Щиро вітаю з Днем рибалки! Нехай твоє життя буде настільки ж яскравим, як блиск сонячних променів на воді! Бажаю, щоб улов завжди був великим, а настрій — позитивний.
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З Днем рибалки! Нехай сонечко ніжно гріє, хмари всі розбігаються, а улов б'є рекорди!
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Вітаю з Днем рибалки! Бажаю тобі море задоволення від кожного зловленого карасика, карпика, щучки, ляща та сомика. Нехай улов завжди буде великим та багатим!
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Веселого Дня рибалки! Бажаю тобі великих уловів, сонячного настрою і моря щастя на березі!
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З Днем рибалки, моя рибачко! Бажаю тобі щасливих та радісних днів під мирним небом. Нехай улов буде завжди рекордним, а настрій — безмежно позитивний!
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З Днем рибалки, морська принцесо! Бажаю тобі лише сонячних, мирних та радісних днів. Нехай кожен улов буде рекордним і приносить тільки задоволення.
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З Днем рибалки, моя відважна морська богиня! Нехай день подарує тобі море задоволення, сонячний настрій і відчуття гармонії з природою!
День рибалки 2024 — креативні привітання у віршах українською мовою
Бажаю, щоб гачки від карасів тріщали
І юшки йшов приємний аромат,
Щоб на річці не раз стрічались
І без плотви чи карасів додому не вертались!
***
Зі святом професійним привітаю!
Здоров'я, щастя побажаю!
Нехай ласкавий шепіт вод
Нашіптує яскравих вир пригод!
Нехай удача посміхається,
Блешня із хвилею пограється!
Бажаю, щоб вами ми пишалися
Та рибою смачною пригощалися!
***
У день риболовлі хай небо буде ясним,
Нехай сто літ не знати вам біди,
І наловити вам риби стільки,
Скільки в морі крапель блакитної води.
***
Бажаю чудового кльову,
Відерце великого улову,
Надійною нехай буде вудка,
Душа хай не знає смутку!
***
У День рибалки щиро побажаю,
Щоб був багатим твій улов!
Тебе люблю, ціную й поважаю,
І хочу, щоб пудову щуку ти знайшов!
Тож рибного врожаю побажаю,
І ловиться хай риба стрімголов!
***
З Днем рибалки привітаю,
Улову рибного бажаю!
Ще й золоту спіймать рибину,
Бажання загадати за хвилину!
Щасливим будь, веселим, не тужи,
Любов до риби все життя ти збережи!
***
Хай завжди, без зволікання,
Риба смикає гачок.
Щоби ти її рідненьку,
Не чекав на бережку,
А ловив її велику,
В морі, в річці та в ставку!
Привітання з Днем рибалки у яскравих листівках 2024 року
Відеопривітання з Днем рибалки 2024 року
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