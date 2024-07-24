З іменинами Бориса і Гліба 2024 — щирі привітання, листівки, проза, вірші

День ангела Бориса і Гліба 2024 — душевні привітання у прозі, віршах і листівках
У цю середу, 24 липня, за новим календарем Православна церква України вшановує пам'ять святих мучеників Бориса і Гліба, молодших синів Володимира Великого, які поширювали християнську віру серед слов'ян-язичників. Цього дня заведено вітати з іменинами людей з ім'ям Борис та Гліб.
Новини.LIVE підготував красиві привітання до Дня ангела 24 липня у прозі віршах та листівках. Обов'язково привітайте знайомих, друзів та близьких, які носять ці чудові імена.
Привітання з іменинами Бориса і Гліба у віршах українською мовою
У Бориса нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі побажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
Ти Глібе у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Хай Ангел Борису на іменини
Здійснить всі побажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
Хай Ангел завжди вберігає,
Біда тебе нехай не знає,
Хай горе від тебе щосили біжить,
Щоб міг ти спокійно сто років прожити.
Хай радість, щастя й успіх,
Удача, ніжність, добрий сміх,
В житті тебе завжди спіткають,
В похмурий день не покидають!
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у Гліба іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела
Прийми привітання!
Привітання з іменинами 24 липня для Бориса
Борисе, щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій шлях завжди буде освітлений добром і щастям. Залишайся таким же мужнім та відважним.
***
Вітаю з іменинами, Борисе! Бажаю міцного здоров'я, нехай у житті буде багато радості та любові, а всі справи будуть успішними та прибутковими.
***
Вітаю з Днем ангела тебе, Борисе! Бажаю, щоб в роботі чекав тебе успіх та удача, щоб везіння і добробут були твоїми вірними супутниками.
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Борисе, вітаю зі святом! Щиро бажаю тобі достатку та успіхів у справах, міцних сімейних і дружніх стосунків, безліч приводів для радості й гордості!
Привітання з Днем ангела Гліба у прозі
Дорогий Глібе, я від щирого серця вітаю тебе з Днем ангела! Хочу в цей радісний святковий день побажати сонячних днів, щастя та гармонії у душі й великого кохання, що окриляє та надихає на великі звершення.
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Гліб, вітаю з іменинами! У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили навіть на найважчу роботу і нехай вона приносить великі плоди.
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Вітаю з Днем Ангела! Нехай у твоїй душі панує гармонія та любов! Удачі на життєвому шляху, світлої радості в душі та вірного кохання у серці.
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Глібе, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай удача з тобою буде вічно, і вічно горить вогонь пристрасті в очах!
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Глібе, вітаю тебе з Днем ангела. Нехай в житті тебе чекає щастя та удача, нехай шлях твій буде світлим і успішним, нехай душа твоя радіє життю, а серце щиро любить і робить добрі справи.
День ангела Бориса і Гліба 2024 — красиві листівки
Відеопривітання з Днем ангела Бориса і Гліба 2024 року
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