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День ангела Бориса і Гліба 2024 — душевні привітання у прозі, віршах і листівках

24 липня 2024 05:05
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
З іменинами Бориса і Гліба 2024 — щирі привітання, листівки, проза, вірші
Святі мученики Борис і Гліб. Колаж: УНІАН
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

У цю середу, 24 липня, за новим календарем Православна церква України вшановує пам'ять святих мучеників Бориса і Гліба, молодших синів Володимира Великого, які  поширювали християнську віру серед слов'ян-язичників. Цього дня заведено вітати з іменинами людей з ім'ям Борис та Гліб. 

Новини.LIVE підготував красиві привітання до Дня ангела 24 липня у прозі віршах та листівках. Обов'язково привітайте знайомих, друзів та близьких, які носять ці чудові імена. 

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Привітання з іменинами Бориса і Гліба у віршах українською мовою 

У Бориса нині свято,
 Друзів прибуло багато.
 Квіти є і подарунки,
 І обійми, й поцілунки.
 Але головне у тому,
 Щоб й надалі цьому дому
 Посміхалась Доля щиро,
 Щоб жили Надія й Віра,
 І Любов, розправив крила,
 Кожне серце тут зігріла

***

Хай Ангел на іменини
Здійснить всі побажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!

***

Ти Глібе у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

***

Хай Ангел Борису на іменини
Здійснить всі побажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!

***

Хай Ангел завжди вберігає,
Біда тебе нехай не знає,
Хай горе від тебе щосили біжить,
Щоб міг ти спокійно сто років прожити.
Хай радість, щастя й успіх,
Удача, ніжність, добрий сміх,
В житті тебе завжди спіткають,
В похмурий день не покидають!

***

Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у Гліба іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела
Прийми привітання!

Привітання з іменинами 24 липня для Бориса 

Борисе, щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій шлях завжди буде освітлений добром і щастям. Залишайся таким же мужнім та відважним. 

***

Вітаю з іменинами, Борисе! Бажаю міцного здоров'я, нехай у житті буде багато радості та любові, а всі справи будуть успішними та прибутковими. 

***

Вітаю з Днем ангела тебе, Борисе! Бажаю, щоб в роботі чекав тебе успіх та удача, щоб везіння і добробут були твоїми вірними супутниками.

***

Борисе, вітаю зі святом! Щиро бажаю тобі достатку та успіхів у справах, міцних сімейних і дружніх стосунків, безліч приводів для радості й гордості! 

Привітання з Днем ангела Гліба у прозі 

Дорогий Глібе, я від щирого серця вітаю тебе з Днем ангела! Хочу в цей радісний святковий день побажати сонячних днів, щастя та гармонії у душі й великого кохання, що окриляє та надихає на великі звершення.

***

Гліб, вітаю з іменинами! У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили навіть на найважчу роботу і нехай вона приносить великі плоди. 

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай у твоїй душі панує гармонія та любов! Удачі на життєвому шляху, світлої радості в душі та вірного кохання у серці.

***

Глібе, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай удача з тобою буде вічно, і вічно горить вогонь пристрасті в очах!

***

Глібе, вітаю тебе з Днем ангела. Нехай в житті тебе чекає щастя та удача, нехай шлях твій буде світлим і успішним, нехай душа твоя радіє життю, а серце щиро любить і робить добрі справи.

День ангела Бориса і Гліба 2024 — красиві листівки

День ангела Бориса і Гліба 2024 — красиві листівки
Привітання з Днем ангела Бориса і Гліба 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День ангела Бориса і Гліба 24 липня — красиві листівки
Привітання з Днем ангела Бориса і Гліба 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання з іменинами 24 липня для Бориса
Привітання з Днем ангела Бориса і Гліба 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання з іменинами 24 липня для Гліба
Привітання з Днем ангела Бориса і Гліба 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День ангела Бориса і Гліба 2024 — душевні привітання
Привітання з Днем ангела Бориса і Гліба 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День ангела Бориса і Гліба 2024 — листівки
Привітання з Днем ангела Бориса і Гліба 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем ангела Бориса і Гліба 2024 року 

 

 

Раніше ми писали, які існують прикмети та важливі заборони на свято Бориса і Гліба 24 липня. 

Також Новини.LIVE пропонує вам ознайомитися з детальним православним календарем свят та пам'ятних дат на серпень 2024 року.

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