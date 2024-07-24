З іменинами Бориса і Гліба 2024 — щирі привітання, листівки, проза, вірші

Святі мученики Борис і Гліб. Колаж: УНІАН

У цю середу, 24 липня, за новим календарем Православна церква України вшановує пам'ять святих мучеників Бориса і Гліба, молодших синів Володимира Великого, які поширювали християнську віру серед слов'ян-язичників. Цього дня заведено вітати з іменинами людей з ім'ям Борис та Гліб.

Новини.LIVE підготував красиві привітання до Дня ангела 24 липня у прозі віршах та листівках. Обов'язково привітайте знайомих, друзів та близьких, які носять ці чудові імена.

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Привітання з іменинами Бориса і Гліба у віршах українською мовою

У Бориса нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі побажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Ти Глібе у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Хай Ангел Борису на іменини

Здійснить всі побажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Хай Ангел завжди вберігає,

Біда тебе нехай не знає,

Хай горе від тебе щосили біжить,

Щоб міг ти спокійно сто років прожити.

Хай радість, щастя й успіх,

Удача, ніжність, добрий сміх,

В житті тебе завжди спіткають,

В похмурий день не покидають!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у Гліба іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела

Прийми привітання!

Привітання з іменинами 24 липня для Бориса

Борисе, щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій шлях завжди буде освітлений добром і щастям. Залишайся таким же мужнім та відважним.

***

Вітаю з іменинами, Борисе! Бажаю міцного здоров'я, нехай у житті буде багато радості та любові, а всі справи будуть успішними та прибутковими.

***

Вітаю з Днем ангела тебе, Борисе! Бажаю, щоб в роботі чекав тебе успіх та удача, щоб везіння і добробут були твоїми вірними супутниками.

***

Борисе, вітаю зі святом! Щиро бажаю тобі достатку та успіхів у справах, міцних сімейних і дружніх стосунків, безліч приводів для радості й гордості!

Привітання з Днем ангела Гліба у прозі

Дорогий Глібе, я від щирого серця вітаю тебе з Днем ангела! Хочу в цей радісний святковий день побажати сонячних днів, щастя та гармонії у душі й великого кохання, що окриляє та надихає на великі звершення.

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Гліб, вітаю з іменинами! У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили навіть на найважчу роботу і нехай вона приносить великі плоди.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай у твоїй душі панує гармонія та любов! Удачі на життєвому шляху, світлої радості в душі та вірного кохання у серці.

***

Глібе, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай удача з тобою буде вічно, і вічно горить вогонь пристрасті в очах!

***

Глібе, вітаю тебе з Днем ангела. Нехай в житті тебе чекає щастя та удача, нехай шлях твій буде світлим і успішним, нехай душа твоя радіє життю, а серце щиро любить і робить добрі справи.

День ангела Бориса і Гліба 2024 — красиві листівки

Привітання з Днем ангела Бориса і Гліба 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Бориса і Гліба 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Бориса і Гліба 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Бориса і Гліба 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Бориса і Гліба 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Бориса і Гліба 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем ангела Бориса і Гліба 2024 року

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