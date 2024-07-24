С именинами Бориса и Глеба 2024 — искренние поздравления, открытки, проза, стихи

Святые мученики Борис и Глеб. Коллаж: УНИАН

В эту среду, 24 июля, по новому календарю Православная церковь Украины чтит память святых мучеников Бориса и Глеба, младших сыновей Владимира Великого, распространявших христианскую веру среди славян-язычников. В этот день принято поздравлять с именинами людей с именем Борис и Глеб.

Новини.LIVE подготовил красивые поздравления ко Дню ангела 24 июля в прозе стихах и открытках. Обязательно поздравьте знакомых, друзей и близких, которые носят эти замечательные имена.

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У Бориса нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі побажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Ти Глібе у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Хай Ангел Борису на іменини

Здійснить всі побажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Хай Ангел завжди вберігає,

Біда тебе нехай не знає,

Хай горе від тебе щосили біжить,

Щоб міг ти спокійно сто років прожити.

Хай радість, щастя й успіх,

Удача, ніжність, добрий сміх,

В житті тебе завжди спіткають,

В похмурий день не покидають!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у Гліба іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела

Прийми привітання!

Поздравления с именинами 24 июля для Бориса

Борис, искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой путь всегда будет освещен добром и счастьем. Оставайся таким же мужественным и отважным.

***

Поздравляю с именинами, Борис! Желаю крепкого здоровья, пусть в жизни будет много радости и любви, а все дела будут успешными и прибыльными.

***

Поздравляю с Днем ангела тебя, Борис! Желаю, чтобы в работе ждал тебя успех и удача, чтобы везение и благополучие были твоими верными спутниками.

***

Борис, поздравляю с праздником! Искренне желаю тебе изобилия и успехов в делах, крепких семейных и дружеских отношений, множество поводов для радости и гордости!

Поздравление с Днем ангела Глеба в прозе

Дорогой Глеб, я от всей души поздравляю тебя с Днем ангела! Хочу в этот радостный праздничный день пожелать солнечных дней, счастья и гармонии в душе и большой любви, окрыляющей и вдохновляющей на великие свершения.

***

Глеб, поздравляю с именинами! В этот праздник желаю тебе всегда находить силы даже на самую тяжелую работу, и пусть она приносит большие плоды.

***

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть в твоей душе царит гармония и любовь! Удачи на жизненном пути, светлой радости в душе и верной любви в сердце.

***

Глеб, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть удача с тобой будет вечно и вечно горит огонь страсти в глазах!

***

Глеб, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть в жизни тебя ждет счастье и удача, пусть путь твой будет светлым и успешным, пусть твоя душа радуется жизни, а сердце искренне любит и делает добрые дела.

День ангела Бориса и Глеба 2024 — красивые открытки

Поздравление с Днем ангела Бориса и Глеба 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Бориса и Глеба 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Бориса и Глеба 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Бориса и Глеба 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Бориса и Глеба 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Бориса и Глеба 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем ангела Бориса и Глеба 2024 года

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