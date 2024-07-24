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День ангела Бориса и Глеба 2024 — душевные поздравления в прозе, стихах и открытках

24 июля 2024 05:05
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
С именинами Бориса и Глеба 2024 — искренние поздравления, открытки, проза, стихи
Святые мученики Борис и Глеб. Коллаж: УНИАН
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

В эту среду, 24 июля, по новому календарю Православная церковь Украины чтит память святых мучеников Бориса и Глеба, младших сыновей Владимира Великого, распространявших христианскую веру среди славян-язычников. В этот день принято поздравлять с именинами людей с именем Борис и Глеб.

Новини.LIVE подготовил красивые поздравления ко Дню ангела 24 июля в прозе стихах и открытках. Обязательно поздравьте знакомых, друзей и близких, которые носят эти замечательные имена.

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Поздравления с именинами Бориса и Глеба в стихах на украинском языке

У Бориса нині свято,
 Друзів прибуло багато.
 Квіти є і подарунки,
 І обійми, й поцілунки.
 Але головне у тому,
 Щоб й надалі цьому дому
 Посміхалась Доля щиро,
 Щоб жили Надія й Віра,
 І Любов, розправив крила,
 Кожне серце тут зігріла

***

Хай Ангел на іменини
Здійснить всі побажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!

***

Ти Глібе у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

***

Хай Ангел Борису на іменини
Здійснить всі побажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!

***

Хай Ангел завжди вберігає,
Біда тебе нехай не знає,
Хай горе від тебе щосили біжить,
Щоб міг ти спокійно сто років прожити.
Хай радість, щастя й успіх,
Удача, ніжність, добрий сміх,
В житті тебе завжди спіткають,
В похмурий день не покидають!

***

Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у Гліба іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела
Прийми привітання!

Поздравления с именинами 24 июля для Бориса

Борис, искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой путь всегда будет освещен добром и счастьем. Оставайся таким же мужественным и отважным.

***

Поздравляю с именинами, Борис! Желаю крепкого здоровья, пусть в жизни будет много радости и любви, а все дела будут успешными и прибыльными.

***

Поздравляю с Днем ангела тебя, Борис! Желаю, чтобы в работе ждал тебя успех и удача, чтобы везение и благополучие были твоими верными спутниками.

***

Борис, поздравляю с праздником! Искренне желаю тебе изобилия и успехов в делах, крепких семейных и дружеских отношений, множество поводов для радости и гордости!

Поздравление с Днем ангела Глеба в прозе

Дорогой Глеб, я от всей души поздравляю тебя с Днем ангела! Хочу в этот радостный праздничный день пожелать солнечных дней, счастья и гармонии в душе и большой любви, окрыляющей и вдохновляющей на великие свершения.

***

Глеб, поздравляю с именинами! В этот праздник желаю тебе всегда находить силы даже на самую тяжелую работу, и пусть она приносит большие плоды.

***

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть в твоей душе царит гармония и любовь! Удачи на жизненном пути, светлой радости в душе и верной любви в сердце.

***

Глеб, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть удача с тобой будет вечно и вечно горит огонь страсти в глазах!

***

Глеб, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть в жизни тебя ждет счастье и удача, пусть путь твой будет светлым и успешным, пусть твоя душа радуется жизни, а сердце искренне любит и делает добрые дела.

День ангела Бориса и Глеба 2024 — красивые открытки

День ангела Бориса и Глеба 2024 — красивые открытки.
Поздравление с Днем ангела Бориса и Глеба 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День ангела Бориса и Глеба 24 июля.
Поздравление с Днем ангела Бориса и Глеба 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с именинами 24 июля для Бориса
Поздравление с Днем ангела Бориса и Глеба 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с именинами 24 июля для Глеба
Поздравление с Днем ангела Бориса и Глеба 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День ангела Бориса и Глеба 2024 — душевные поздравления
Поздравление с Днем ангела Бориса и Глеба 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День ангела Бориса и Глеба 2024
Поздравление с Днем ангела Бориса и Глеба 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем ангела Бориса и Глеба 2024 года

 

 

Ранее мы писали, какие существуют приметы и важные запреты на праздник Бориса и Глеба 24 июля.

Также Новини.LIVE предлагает вам ознакомиться с подробным православным календарем праздников и памятных дат на август 2024 года.

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