С именинами Бориса и Глеба 2024 — искренние поздравления, открытки, проза, стихи

День ангела Бориса и Глеба 2024 — душевные поздравления в прозе, стихах и открытках
В эту среду, 24 июля, по новому календарю Православная церковь Украины чтит память святых мучеников Бориса и Глеба, младших сыновей Владимира Великого, распространявших христианскую веру среди славян-язычников. В этот день принято поздравлять с именинами людей с именем Борис и Глеб.
Новини.LIVE подготовил красивые поздравления ко Дню ангела 24 июля в прозе стихах и открытках. Обязательно поздравьте знакомых, друзей и близких, которые носят эти замечательные имена.
Поздравления с именинами Бориса и Глеба в стихах на украинском языке
У Бориса нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі побажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
Ти Глібе у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Хай Ангел Борису на іменини
Здійснить всі побажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
Хай Ангел завжди вберігає,
Біда тебе нехай не знає,
Хай горе від тебе щосили біжить,
Щоб міг ти спокійно сто років прожити.
Хай радість, щастя й успіх,
Удача, ніжність, добрий сміх,
В житті тебе завжди спіткають,
В похмурий день не покидають!
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у Гліба іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела
Прийми привітання!
Поздравления с именинами 24 июля для Бориса
Борис, искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой путь всегда будет освещен добром и счастьем. Оставайся таким же мужественным и отважным.
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Поздравляю с именинами, Борис! Желаю крепкого здоровья, пусть в жизни будет много радости и любви, а все дела будут успешными и прибыльными.
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Поздравляю с Днем ангела тебя, Борис! Желаю, чтобы в работе ждал тебя успех и удача, чтобы везение и благополучие были твоими верными спутниками.
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Борис, поздравляю с праздником! Искренне желаю тебе изобилия и успехов в делах, крепких семейных и дружеских отношений, множество поводов для радости и гордости!
Поздравление с Днем ангела Глеба в прозе
Дорогой Глеб, я от всей души поздравляю тебя с Днем ангела! Хочу в этот радостный праздничный день пожелать солнечных дней, счастья и гармонии в душе и большой любви, окрыляющей и вдохновляющей на великие свершения.
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Глеб, поздравляю с именинами! В этот праздник желаю тебе всегда находить силы даже на самую тяжелую работу, и пусть она приносит большие плоды.
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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть в твоей душе царит гармония и любовь! Удачи на жизненном пути, светлой радости в душе и верной любви в сердце.
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Глеб, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть удача с тобой будет вечно и вечно горит огонь страсти в глазах!
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Глеб, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть в жизни тебя ждет счастье и удача, пусть путь твой будет светлым и успешным, пусть твоя душа радуется жизни, а сердце искренне любит и делает добрые дела.
День ангела Бориса и Глеба 2024 — красивые открытки
Видеопоздравления с Днем ангела Бориса и Глеба 2024 года
Ранее мы писали, какие существуют приметы и важные запреты на праздник Бориса и Глеба 24 июля.
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