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Горіховий Спас 2024 — зворушливі привітання і яскраві листівки до великого свята

16 серпня 2024 08:45
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
З Горіховим Спасом 2024 — красиві листівки та привітання в прозі, віршах і смс
Українські віряни у церкві на свято. Фото: pomisna.info
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

У цю п'ятницю, 16 серпня, віряни в Україні зустрічають свято Перенесення Нерукотворного Образу Господа Ісуса Христа. Це останній Третій або Горіховий Спас. За традицією, українці відвідують церкви, освячують святкові кошики з горіхами та іншими дарами природи й вітають один одного, бажаючи миру, добра та злагоди. 

Новини.LIVE підготував зворушливі, щирі та красиві привітання до Горіхового Спасу у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте з великим святом близьких, друзів та знайомих.

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Красиві привітання з Горіховим Спасом у віршах українською мовою 

З Горіховим Спасом вітаю!
Міцного здоров'я бажаю!
Хлібний Спас добро несе —
Нехай збудеться усе!
Зі святом, будьте здорові!

***

Третій спас. Ще тепло і спокійно,
Й повниться щастям душа!
Горіховий спас ми зустрінемо гідно!
До церкви підем в молитвах.
Послухаєм службу, освятим врожай,
Хай сповняться мрії душі,
Бажаю вам долі та гарної карми
І миру нам всім на віки!

***

Нехай цей Горіховий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров’я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!

***

З Горіховим Спасом вітаю!
Здоров'я й достатку бажаю!
Врожаю нашому краю!
Краси всім куточкам — полю та гаю!

***

Спас насипав нам горішків,
Ще добра й достатку трішки.
Хай встигає хліб і зерня.
Й щастя буде повсякденним!

***

Хочу вас зі Спасом Горіховим привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!

З Горіховим Спасом 16 серпня — яскраві листівки

З Горіховим Спасом 16 серпня — яскраві листівки
Привітання з Горіховим Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Горіховим Спасом 16 серпня — привітання у листівках 2024
Привітання з Горіховим Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Красиві привітання з Горіховим Спасом
Привітання з Горіховим Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Красиві привітання з Горіховим Спасом у листівках 2024 року
Привітання з Горіховим Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Горіховий Спас 2024 — душевні привітання
Привітання з Горіховим Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Горіховий Спас 2024 — душевні привітання у прозі 

Щиро вітаю з великим святом — Горіховим Спасом! Нехай дні будуть наповнені теплом, любов'ю і щастям, а посмішка на обличчі завжди освітлює шлях.

***

З Горіховим Спасом! Нехай це свято принесе спокій і гармонію, а кожен день буде наповнений щасливими моментами. Бажаю міцного здоров'я, достатку і тепла в домі, а також щедрих урожаїв і радісних подій у житті.

***

З Горіховим Спасом! Нехай це свято принесе вам благодать і радість. Хай буде взаєморозуміння, гармонія і любов у вашій родині.

***

Бажаю, щоб ваше життя було міцним і надійним, як горіхова шкаралупа, а ваше здоров'я і щастя не знали меж. Вітаю з Горіховим Спасом!

***

Вітаю з Горіховим Спасом і бажаю міцного здоров'я, як горіхова шкаралупа, добрих справ у житті та Божої благодаті.

***

Бажаю вам світла і тепла! Нехай вашу дорогу завжди освітлює сонце. Ваші близькі завжди підтримують вас. З Горіховим Спасом!

***

Щиро вітаю з Горіховим Спасом! Нехай ваші дні будуть сповнені світлом і радістю, а життя — гармонією і достатком. Бажаю вам великих успіхів у всіх справах, тепла та любові в родині, а також благословення й удачі на кожному кроці.

***

Вітаю з Хлібним Спасом! Колос у полі наливається, до тебе здоров'я і багатство приходять. Зрізали колос, випекли хліба — це щастя в дім прийшло. Дай Боже тобі здоров'я, добробуту і щастя! Будь міцний духом і тілом, тоді все додасться. Щасливого Спаса!

Відеопривітання з Горіховим Спасом 2024 року 

 

 

 

 

Раніше ми писали, що категорично не можна робити на Горіховий Спас. 

Нагадаємо, ми розповідали, що категорично не можна святити на Горіховий Спас.

Також ми підготували для вас детальний календар свят та пам'ятних дат на липень 2024 року.

свята привітання листівки Горіховий Спас побажання 16 серпня

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