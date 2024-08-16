З Горіховим Спасом 2024 — красиві листівки та привітання в прозі, віршах і смс

Українські віряни у церкві на свято. Фото: pomisna.info

У цю п'ятницю, 16 серпня, віряни в Україні зустрічають свято Перенесення Нерукотворного Образу Господа Ісуса Христа. Це останній Третій або Горіховий Спас. За традицією, українці відвідують церкви, освячують святкові кошики з горіхами та іншими дарами природи й вітають один одного, бажаючи миру, добра та злагоди.

Новини.LIVE підготував зворушливі, щирі та красиві привітання до Горіхового Спасу у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте з великим святом близьких, друзів та знайомих.

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З Горіховим Спасом вітаю!

Міцного здоров'я бажаю!

Хлібний Спас добро несе —

Нехай збудеться усе!

Зі святом, будьте здорові!

***

Третій спас. Ще тепло і спокійно,

Й повниться щастям душа!

Горіховий спас ми зустрінемо гідно!

До церкви підем в молитвах.

Послухаєм службу, освятим врожай,

Хай сповняться мрії душі,

Бажаю вам долі та гарної карми

І миру нам всім на віки!

***

Нехай цей Горіховий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров’я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

З Горіховим Спасом вітаю!

Здоров'я й достатку бажаю!

Врожаю нашому краю!

Краси всім куточкам — полю та гаю!

***

Спас насипав нам горішків,

Ще добра й достатку трішки.

Хай встигає хліб і зерня.

Й щастя буде повсякденним!

***

Хочу вас зі Спасом Горіховим привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

З Горіховим Спасом 16 серпня — яскраві листівки

Привітання з Горіховим Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Горіховим Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Горіховим Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Горіховим Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Горіховим Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Горіховий Спас 2024 — душевні привітання у прозі

Щиро вітаю з великим святом — Горіховим Спасом! Нехай дні будуть наповнені теплом, любов'ю і щастям, а посмішка на обличчі завжди освітлює шлях.

***

З Горіховим Спасом! Нехай це свято принесе спокій і гармонію, а кожен день буде наповнений щасливими моментами. Бажаю міцного здоров'я, достатку і тепла в домі, а також щедрих урожаїв і радісних подій у житті.

***

З Горіховим Спасом! Нехай це свято принесе вам благодать і радість. Хай буде взаєморозуміння, гармонія і любов у вашій родині.

***

Бажаю, щоб ваше життя було міцним і надійним, як горіхова шкаралупа, а ваше здоров'я і щастя не знали меж. Вітаю з Горіховим Спасом!

***

Вітаю з Горіховим Спасом і бажаю міцного здоров'я, як горіхова шкаралупа, добрих справ у житті та Божої благодаті.

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Бажаю вам світла і тепла! Нехай вашу дорогу завжди освітлює сонце. Ваші близькі завжди підтримують вас. З Горіховим Спасом!

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Щиро вітаю з Горіховим Спасом! Нехай ваші дні будуть сповнені світлом і радістю, а життя — гармонією і достатком. Бажаю вам великих успіхів у всіх справах, тепла та любові в родині, а також благословення й удачі на кожному кроці.

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Вітаю з Хлібним Спасом! Колос у полі наливається, до тебе здоров'я і багатство приходять. Зрізали колос, випекли хліба — це щастя в дім прийшло. Дай Боже тобі здоров'я, добробуту і щастя! Будь міцний духом і тілом, тоді все додасться. Щасливого Спаса!

Відеопривітання з Горіховим Спасом 2024 року

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