С Ореховым Спасом 2024 — красивые открытки и поздравления в прозе, стихах и смс

Украинские верующие в церкви в праздник. Фото: pomisna.info

В эту пятницу, 16 августа, верующие в Украине встречают праздник Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. Это последний Третий или Ореховый Спас. По традиции украинцы посещают церкви, освящают праздничные корзины с орехами и другими дарами природы и поздравляют друг друга, желая мира, добра и согласия.

Новини.LIVE подготовил трогательные, искренние и красивые поздравления к Ореховому Спасу в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте с праздником близких, друзей и знакомых.

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З Горіховим Спасом вітаю!

Міцного здоров'я бажаю!

Хлібний Спас добро несе —

Нехай збудеться усе!

Зі святом, будьте здорові!

***

Третій спас. Ще тепло і спокійно,

Й повниться щастям душа!

Горіховий спас ми зустрінемо гідно!

До церкви підем в молитвах.

Послухаєм службу, освятим врожай,

Хай сповняться мрії душі,

Бажаю вам долі та гарної карми

І миру нам всім на віки!

***

Нехай цей Горіховий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров’я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

З Горіховим Спасом вітаю!

Здоров'я й достатку бажаю!

Врожаю нашому краю!

Краси всім куточкам — полю та гаю!

***

Спас насипав нам горішків,

Ще добра й достатку трішки.

Хай встигає хліб і зерня.

Й щастя буде повсякденним!

***

Хочу вас зі Спасом Горіховим привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

С Ореховым Спасом 16 августа – яркие открытки

Поздравление с Ореховым Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Ореховым Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Ореховым Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Ореховым Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Ореховым Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Ореховый Спас 2024 — душевные поздравления в прозе

Поздравляю с большим праздником — Ореховым Спасом! Пусть дни будут наполнены теплом, любовью и счастьем, а улыбка на лице всегда освещает путь.

***

С Ореховым Спасом! Пусть этот праздник принесет покой и гармонию, а каждый день будет наполнен счастливыми моментами. Желаю крепкого здоровья, обилия и тепла в доме, а также щедрых урожаев и радостных событий в жизни.

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С Ореховым Спасом! Пусть этот праздник принесет вам благодать и радость. Да будет взаимопонимание, гармония и любовь в вашей семье.

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Желаю, чтобы ваша жизнь была крепкой и надежной, как ореховая скорлупа, а ваше здоровье и счастье не знали предела. Поздравляю с Ореховым Спасом!

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Поздравляю с Ореховым Спасом и желаю крепкого здоровья, как ореховая скорлупа, добрых дел в жизни и благодати Божией.

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Желаю вам света и тепла! Пусть ваш путь всегда освещает солнце. Ваши близкие всегда поддерживают вас. С Ореховым Спасом!

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Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть ваши дни будут исполнены светом и радостью, а жизнь — гармонией и достатком. Желаю вам больших успехов во всех делах, тепла и любви в семье, а также благословения и удачи на каждом шагу.

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Поздравляю с Хлебным Спасом! Колосс в поле наливается, к тебе здоровье и богатство приходят. Срезали колос, выпекли хлеба — это счастье в дом пришло. Дай Бог тебе здоровья, благополучия и счастья! Будь крепок духом и телом, тогда все прибавится. Счастливого Спаса!

Видеопоздравления с Ореховым Спасом 2024 года

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