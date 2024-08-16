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Ореховый Спас 2024 — трогательные поздравления и яркие открытки к празднику

16 августа 2024 08:45
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
С Ореховым Спасом 2024 — красивые открытки и поздравления в прозе, стихах и смс
Украинские верующие в церкви в праздник. Фото: pomisna.info
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

В эту пятницу, 16 августа, верующие в Украине встречают праздник Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. Это последний Третий или Ореховый Спас. По традиции украинцы посещают церкви, освящают праздничные корзины с орехами и другими дарами природы и поздравляют друг друга, желая мира, добра и согласия.

Новини.LIVE подготовил трогательные, искренние и красивые поздравления к Ореховому Спасу в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте с праздником близких, друзей и знакомых.

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З Горіховим Спасом вітаю!
Міцного здоров'я бажаю!
Хлібний Спас добро несе —
Нехай збудеться усе!
Зі святом, будьте здорові!

***

Третій спас. Ще тепло і спокійно,
Й повниться щастям душа!
Горіховий спас ми зустрінемо гідно!
До церкви підем в молитвах.
Послухаєм службу, освятим врожай,
Хай сповняться мрії душі,
Бажаю вам долі та гарної карми
І миру нам всім на віки!

***

Нехай цей Горіховий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров’я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!

***

З Горіховим Спасом вітаю!
Здоров'я й достатку бажаю!
Врожаю нашому краю!
Краси всім куточкам — полю та гаю!

***

Спас насипав нам горішків,
Ще добра й достатку трішки.
Хай встигає хліб і зерня.
Й щастя буде повсякденним!

***

Хочу вас зі Спасом Горіховим привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!

С Ореховым Спасом 16 августа – яркие открытки

С Ореховым Спасом 16 августа — яркие открытки
Поздравление с Ореховым Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Ореховым Спасом 16 августа 2024
Поздравление с Ореховым Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Красивые поздравления с Ореховым Спасом
Поздравление с Ореховым Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Красивые поздравления с Ореховым Спасом в открытках 2024 года.
Поздравление с Ореховым Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Ореховый Спас 2024 — душевные поздравления
Поздравление с Ореховым Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Ореховый Спас 2024 — душевные поздравления в прозе

Поздравляю с большим праздником — Ореховым Спасом! Пусть дни будут наполнены теплом, любовью и счастьем, а улыбка на лице всегда освещает путь.

***

С Ореховым Спасом! Пусть этот праздник принесет покой и гармонию, а каждый день будет наполнен счастливыми моментами. Желаю крепкого здоровья, обилия и тепла в доме, а также щедрых урожаев и радостных событий в жизни.

***

С Ореховым Спасом! Пусть этот праздник принесет вам благодать и радость. Да будет взаимопонимание, гармония и любовь в вашей семье.

***

Желаю, чтобы ваша жизнь была крепкой и надежной, как ореховая скорлупа, а ваше здоровье и счастье не знали предела. Поздравляю с Ореховым Спасом!

***

Поздравляю с Ореховым Спасом и желаю крепкого здоровья, как ореховая скорлупа, добрых дел в жизни и благодати Божией.

***

Желаю вам света и тепла! Пусть ваш путь всегда освещает солнце. Ваши близкие всегда поддерживают вас. С Ореховым Спасом!

***

Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть ваши дни будут исполнены светом и радостью, а жизнь — гармонией и достатком. Желаю вам больших успехов во всех делах, тепла и любви в семье, а также благословения и удачи на каждом шагу.

***

Поздравляю с Хлебным Спасом! Колосс в поле наливается, к тебе здоровье и богатство приходят. Срезали колос, выпекли хлеба — это счастье в дом пришло. Дай Бог тебе здоровья, благополучия и счастья! Будь крепок духом и телом, тогда все прибавится. Счастливого Спаса!

Видеопоздравления с Ореховым Спасом 2024 года

 

 

 

 

Ранее мы писали, что категорически нельзя делать на Ореховый Спас.

Напомним, мы рассказывали, что категорически нельзя святить на Ореховый Спас.

Также мы подготовили для вас подробный календарь праздников и памятных дат на июль 2024 года.

праздники поздравления открытки Ореховый Спас пожелания 16 августа

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