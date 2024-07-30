Медовий Спас або Маковія 2024 — як зібрати маковійчик на щастя та здоров'я

Українці відзначають Медовий Спас. Фото: dostyp.com.ua

У цей четвер, 1 серпня, українці відзначатимуть свято Маковія, або Медовий Спас. Це перше з трьох літніх свят, які вшановують Спасителя Ісуса Христа. Воно наповнене самобутніми традиціями, звичаями та обрядами. Зокрема, до цієї дати готують особливий букет-оберіг — маковійчик. Вважається, що він здатен принести в життя щастя, добробут та здоров'я.

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Новини.LIVE розповідає, як зробити справжній букет-оберіг, які зелень, трави та квіти можна використовувати та що вони символізують.

Як правильно зібрати маковійчик — правила та традиції

Святковий букет-оберіг, який наші предки назвали маковійчиком, має складатися з 17 різних трав, свіжих та запашних квітів, зелені, сухоцвітів, колосків пшениці, маку як господарського, так і дикого.

Всі рослини мають бути зібрані саме у цьому сезоні. Вважається, що тогорічні сухоцвіти вже сили не мають. Правильний маковійчик має захисні властивості та може уберегти від злих сил. Залучити у життя добробут, щастя, удачу та здоров'я.

Маковійчики у кошику. Фото: google.com

У багатьох регіонах України до букета могли додати кріп, горох, квасолю та навіть кукурудзу. Вважалось, що городина залучить у життя достаток.

У саме свято Маковія букети обов'язково несли до церкви, щоб освятити. Вже освячений символ Медового Спасу ставили вдома біля ікон. Маковійчики зберігають біля образів до самої весни.

Деякими травами та маком дозволялося користуватися за необхідності, адже "освячене зело до всякої слабості здібне". Тобто здатне зцілювати від усіляких хвороб та недуг.

А вже навесні мак з букета необхідно посіяти на городі. Сухі квіти на Благовіщення дівчата вплітали до кіс — "щоб не випадало з голови волосся".

Маковійчик на фоні церкви. Фото: depositphotos.com

Букет-оберіг на свято Маковія — які рослини можна використовувати

Щоб скласти справжній букет-оберіг, обирайте такі рослини:

чорнобривці — символ міцного здоров’я;

— символ міцного здоров’я; нагідки — символ вірності, дарують щасливе сімейне життя;

— символ вірності, дарують щасливе сімейне життя; материнка (орегано) — щоб "роду не було переводу", дарує жіноче здоров'я, сімейне щастя;

— щоб "роду не було переводу", дарує жіноче здоров'я, сімейне щастя; любисток — символ любові та злагоди у родині;

— символ любові та злагоди у родині; буркун — допомагає у примиренні між членами сім'ї;

— допомагає у примиренні між членами сім'ї; будяк (чортополох) — захищає від скандалів у родині;

— захищає від скандалів у родині; соняшник — символ сонця, подарують власнику відчуття тепла і вдячності, надії та віри;

— символ сонця, подарують власнику відчуття тепла і вдячності, надії та віри; мак — символ сонця, нескінченності буття й життєвої скороминущості, пишної краси, волі, гордості, сну, оберіг від зла та нечистої сили;

— символ сонця, нескінченності буття й життєвої скороминущості, пишної краси, волі, гордості, сну, оберіг від зла та нечистої сили; рута — символ жіночності та краси;

— символ жіночності та краси; калина — символ дівочої краси, любові та ніжності;

— символ дівочої краси, любові та ніжності; тирлич — щоб у дівчини було багато кавалерів;

— щоб у дівчини було багато кавалерів; колоски вівса — символ щедрого врожаю та добробуту;

— символ щедрого врожаю та добробуту; колоски пшениці — символ достатку та щедрого врожаю;

— символ достатку та щедрого врожаю; ласкавець — символізує злагоду в родині;

— символізує злагоду в родині; гілочки полину — символізує спокій, захищає від негараздів;

— символізує спокій, захищає від негараздів; волошки — символ святості, душевної чистоти, скромності;

— символ святості, душевної чистоти, скромності; цикорій — є символом помірності;

— є символом помірності; жоржина — символізує успіх та всепереможну силу життя;

— символізує успіх та всепереможну силу життя; деревій — означає нескореність і силу.

Букети на свято Маковія. Фото: Вечірній Київ

Окремо слід розповісти про так званий мак-видюк (самосійний, дикий мак освячений на Маковія). В народному знахарстві він вважається засобом проти чародійства, упирів і так званих "ходячих покійників".

Ним обсипали навкруги себе або обсипали дім — щоб зробити магічне коло з маку — тоді всі вроки та хитрощі відьми, як вважалося, пропадуть безслідно.

Раніше ми розповідали, що обов'язково треба встигнути зробити до Медового Спаса, як правильно підготуватися до свята.

Нагадаємо, ми писали, що можна освячувати у церкві на свято Медовий Спас.

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