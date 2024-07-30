Медовый Спас или Маковея 2024 — как собрать маковейчик на счастье и здоровье

Готовимся к Маковею 2024 — как собрать букет-оберег и привлечь счастье и здоровье
В этот четверг, 1 августа, украинцы будут отмечать праздник Маковея или Медовый Спас. Это первый из трех летних праздников, которые чествуют Спасителя Иисуса Христа. Он наполнен самобытными традициями, обычаями и ритуалами. В частности, к этой дате готовят особый букет-оберег — маковейчик. Считается, что он способен принести в жизнь счастье, благополучие и здоровье.
Новини.LIVE рассказывает, как сделать настоящий букет-оберег, какие зелень, травы и цветы можно использовать и что они символизируют.
Как правильно собрать маковейчик — правила и традиции
Праздничный букет-оберег, который наши предки назвали маковейчиком, должен состоять из 17 различных трав, свежих и душистых цветов, зелени, сухоцветов, колосьев пшеницы, мака, как хозяйственного, так и дикого.
Все растения должны быть собраны в этом сезоне. Считается, что прошлогодние сушеные цветы уже силы не имеют. Правильный маковейчик имеет защитные свойства и может уберечь от злых сил. Привлечь в жизнь благополучие, счастье, удачу и здоровье.
Во многих регионах Украины в букет могли добавить укроп, горох, фасоль и даже кукурузу. Считалось, что овощи привлекут в жизнь достаток.
В сам праздник Маковея букеты обязательно несли в церковь, чтобы освятить. Уже освященный символ Медового Спаса ставили дома у икон. Маковейчики хранят у образов до самой весны.
Некоторыми травами и маком разрешалось пользоваться при необходимости, "ведь освященное зело ко всякой слабости способно". То есть способно исцелять от всяческих болезней и недугов.
А уже весной мак из букета нужно посеять на огороде. Сухие цветы на Благовещение девушки вплетали в косы — "чтобы не выпадали из головы волосы".
Букет-оберег на праздник Маковея — какие растения можно использовать
Чтобы составить настоящий букет-оберег, выбирайте следующие растения:
- бархатцы — символ крепкого здоровья;
- календула — символ верности, дарят счастливую семейную жизнь;
- душица (орегано) — чтобы "роду не было перевода", дарит женское здоровье, семейное счастье;
- любисток — символ любви и согласия в семье;
- донник — помогает в примирении между членами семьи;
- чертополох — защищает от скандалов в семье;
- подсолнечник — символ солнца, который подарит владельцу чувство тепла и благодарности, надежды и веры;
- мак — символ солнца, бесконечности бытия и жизненной мимолетности, пышной красоты, воли, гордости, сна, оберег от зла и нечистой силы;
- рута — символ женственности и красоты;
- калина — символ девичьей красоты, любви и нежности;
- горечавка — чтобы у девушки было много кавалеров;
- колоски овса — символ щедрого урожая и благополучия;
- колоски пшеницы — символ достатка и щедрого урожая;
- володушка — символизирует согласие в семье;
- веточки полыни — символизирует покой, защищает от неурядиц;
- васильки — символ святости, душевной чистоты, скромности;
- цикорий — символ умеренности;
- георгина — символизирует успех и всепобеждающую силу жизни;
- тысячелистник — означает непокорность и силу.
Отдельно следует рассказать о так называемом маке-видюке (самосейный, дикий мак освященный на Маковея). В народном знахарстве он считается средством против волшебства, упырей и так называемых "ходячих покойников".
Его посыпали вокруг себя или осыпали дом — чтобы сделать магический круг из мака — тогда все уловки ведьмы, как считалось, пропадут бесследно.
Ранее мы рассказывали, что обязательно нужно успеть сделать к Медовому Спасу, как правильно подготовиться к празднику.
Напомним, мы писали, что можно освящать в церкви в праздник Медовый Спас.
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