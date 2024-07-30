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Готовимся к Маковею 2024 — как собрать букет-оберег и привлечь счастье и здоровье

30 июля 2024 21:54
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Медовый Спас или Маковея 2024 — как собрать маковейчик на счастье и здоровье
Украинцы отмечают Медовый Спас. Фото: dostyp.com.ua
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

В этот четверг, 1 августа, украинцы будут отмечать праздник Маковея или Медовый Спас. Это первый из трех летних праздников, которые чествуют Спасителя Иисуса Христа. Он наполнен самобытными традициями, обычаями и ритуалами. В частности, к этой дате готовят особый букет-оберег — маковейчик. Считается, что он способен принести в жизнь счастье, благополучие и здоровье.

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Как правильно собрать маковейчик — правила и традиции

Праздничный букет-оберег, который наши предки назвали маковейчиком, должен состоять из 17 различных трав, свежих и душистых цветов, зелени, сухоцветов, колосьев пшеницы, мака, как хозяйственного, так и дикого.

Все растения должны быть собраны в этом сезоне. Считается, что прошлогодние сушеные цветы уже силы не имеют. Правильный маковейчик имеет защитные свойства и может уберечь от злых сил. Привлечь в жизнь благополучие, счастье, удачу и здоровье.

 

Как правильно собрать маковойчик — правила и традиции
Маковейчики в корзине. Фото: google.com

Во многих регионах Украины в букет могли добавить укроп, горох, фасоль и даже кукурузу. Считалось, что овощи привлекут в жизнь достаток.

В сам праздник Маковея букеты обязательно несли в церковь, чтобы освятить. Уже освященный символ Медового Спаса ставили дома у икон. Маковейчики хранят у образов до самой весны.

Некоторыми травами и маком разрешалось пользоваться при необходимости, "ведь освященное зело ко всякой слабости способно". То есть способно исцелять от всяческих болезней и недугов.

А уже весной мак из букета нужно посеять на огороде. Сухие цветы на Благовещение девушки вплетали в косы — "чтобы не выпадали из головы волосы".

 

Медовый Спас или Маковия 2024 — как собрать маковейчик на счастье и здоровье
Маковейчык на фоне церкви. Фото: depositphotos.com

Букет-оберег на праздник Маковея — какие растения можно использовать

Чтобы составить настоящий букет-оберег, выбирайте следующие растения:

  • бархатцы — символ крепкого здоровья;
  • календула — символ верности, дарят счастливую семейную жизнь;
  • душица (орегано) — чтобы "роду не было перевода", дарит женское здоровье, семейное счастье;
  • любисток — символ любви и согласия в семье;
  • донник — помогает в примирении между членами семьи;
  • чертополох — защищает от скандалов в семье;
  • подсолнечник — символ солнца, который подарит владельцу чувство тепла и благодарности, надежды и веры;
  • мак — символ солнца, бесконечности бытия и жизненной мимолетности, пышной красоты, воли, гордости, сна, оберег от зла и нечистой силы;
  • рута — символ женственности и красоты;
  • калина — символ девичьей красоты, любви и нежности;
  • горечавка — чтобы у девушки было много кавалеров;
  • колоски овса — символ щедрого урожая и благополучия;
  • колоски пшеницы — символ достатка и щедрого урожая;
  • володушка — символизирует согласие в семье;
  • веточки полыни — символизирует покой, защищает от неурядиц;
  • васильки — символ святости, душевной чистоты, скромности;
  • цикорий — символ умеренности;
  • георгина — символизирует успех и всепобеждающую силу жизни;
  • тысячелистник — означает непокорность и силу.

 

Букет-оберег на праздник Маковия — какие растения можно использовать
Букеты на праздник Маковея. Фото: Вечірній Київ 

Отдельно следует рассказать о так называемом маке-видюке (самосейный, дикий мак освященный на Маковея). В народном знахарстве он считается средством против волшебства, упырей и так называемых "ходячих покойников".

Его посыпали вокруг себя или осыпали дом — чтобы сделать магический круг из мака — тогда все уловки ведьмы, как считалось, пропадут бесследно.

 

Ранее мы рассказывали, что обязательно нужно успеть сделать к Медовому Спасу, как правильно подготовиться к празднику.

Напомним, мы писали, что можно освящать в церкви в праздник Медовый Спас.

Также советуем вам узнать, когда Яблочный Спас 2024 года, какие существуют народные традиции, запреты, что святить в церкви.

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