Медовый Спас или Маковея 2024 — как собрать маковейчик на счастье и здоровье

Украинцы отмечают Медовый Спас. Фото: dostyp.com.ua

В этот четверг, 1 августа, украинцы будут отмечать праздник Маковея или Медовый Спас. Это первый из трех летних праздников, которые чествуют Спасителя Иисуса Христа. Он наполнен самобытными традициями, обычаями и ритуалами. В частности, к этой дате готовят особый букет-оберег — маковейчик. Считается, что он способен принести в жизнь счастье, благополучие и здоровье.

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Новини.LIVE рассказывает, как сделать настоящий букет-оберег, какие зелень, травы и цветы можно использовать и что они символизируют.

Как правильно собрать маковейчик — правила и традиции

Праздничный букет-оберег, который наши предки назвали маковейчиком, должен состоять из 17 различных трав, свежих и душистых цветов, зелени, сухоцветов, колосьев пшеницы, мака, как хозяйственного, так и дикого.

Все растения должны быть собраны в этом сезоне. Считается, что прошлогодние сушеные цветы уже силы не имеют. Правильный маковейчик имеет защитные свойства и может уберечь от злых сил. Привлечь в жизнь благополучие, счастье, удачу и здоровье.

Маковейчики в корзине. Фото: google.com

Во многих регионах Украины в букет могли добавить укроп, горох, фасоль и даже кукурузу. Считалось, что овощи привлекут в жизнь достаток.

В сам праздник Маковея букеты обязательно несли в церковь, чтобы освятить. Уже освященный символ Медового Спаса ставили дома у икон. Маковейчики хранят у образов до самой весны.

Некоторыми травами и маком разрешалось пользоваться при необходимости, "ведь освященное зело ко всякой слабости способно". То есть способно исцелять от всяческих болезней и недугов.

А уже весной мак из букета нужно посеять на огороде. Сухие цветы на Благовещение девушки вплетали в косы — "чтобы не выпадали из головы волосы".

Маковейчык на фоне церкви. Фото: depositphotos.com

Букет-оберег на праздник Маковея — какие растения можно использовать

Чтобы составить настоящий букет-оберег, выбирайте следующие растения:

бархатцы — символ крепкого здоровья;

— символ крепкого здоровья; календула — символ верности, дарят счастливую семейную жизнь;

— символ верности, дарят счастливую семейную жизнь; душица (орегано) — чтобы "роду не было перевода", дарит женское здоровье, семейное счастье;

— чтобы "роду не было перевода", дарит женское здоровье, семейное счастье; любисток — символ любви и согласия в семье;

— символ любви и согласия в семье; донник — помогает в примирении между членами семьи;

— помогает в примирении между членами семьи; чертополох — защищает от скандалов в семье;

— защищает от скандалов в семье; подсолнечник — символ солнца, который подарит владельцу чувство тепла и благодарности, надежды и веры;

— символ солнца, который подарит владельцу чувство тепла и благодарности, надежды и веры; мак — символ солнца, бесконечности бытия и жизненной мимолетности, пышной красоты, воли, гордости, сна, оберег от зла и нечистой силы;

— символ солнца, бесконечности бытия и жизненной мимолетности, пышной красоты, воли, гордости, сна, оберег от зла и нечистой силы; рута — символ женственности и красоты;

— символ женственности и красоты; калина — символ девичьей красоты, любви и нежности;

— символ девичьей красоты, любви и нежности; горечавка — чтобы у девушки было много кавалеров;

— чтобы у девушки было много кавалеров; колоски овса — символ щедрого урожая и благополучия;

— символ щедрого урожая и благополучия; колоски пшеницы — символ достатка и щедрого урожая;

— символ достатка и щедрого урожая; володушка — символизирует согласие в семье;

— символизирует согласие в семье; веточки полыни — символизирует покой, защищает от неурядиц;

— символизирует покой, защищает от неурядиц; васильки — символ святости, душевной чистоты, скромности;

— символ святости, душевной чистоты, скромности; цикорий — символ умеренности;

— символ умеренности; георгина — символизирует успех и всепобеждающую силу жизни;

— символизирует успех и всепобеждающую силу жизни; тысячелистник — означает непокорность и силу.

Букеты на праздник Маковея. Фото: Вечірній Київ

Отдельно следует рассказать о так называемом маке-видюке (самосейный, дикий мак освященный на Маковея). В народном знахарстве он считается средством против волшебства, упырей и так называемых "ходячих покойников".

Его посыпали вокруг себя или осыпали дом — чтобы сделать магический круг из мака — тогда все уловки ведьмы, как считалось, пропадут бесследно.

Ранее мы рассказывали, что обязательно нужно успеть сделать к Медовому Спасу, как правильно подготовиться к празднику.

Напомним, мы писали, что можно освящать в церкви в праздник Медовый Спас.

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