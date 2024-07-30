Медовий Спас 2024 — що треба встигнути зробити напередодні свята Маковія

Українці святкують Медовий Спас. Фото: zhmerynka.city

Вже у цей четвер, 1 серпня, православні віряни в Україні відзначатимуть велике свято — Медовий Спас або Маковія. Ця значуща дата у церковному календарі сповнена традиціями, звичаями та обрядами. Зокрема українці завжди по-особливому готувалися до свята.

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Що треба встигнути зробити до Маковія 2024 року

Звичайно, кожний знає головне правило — свято не можна зустрічати у неприбраній оселі. Тож, перш за все, необхідно поприбирати:

помити вікна;

протерти пилюку;

пропилососити;

помити підлогу;

випрати речі;

поскладати речі;

навести лад у поличках тощо.

У саме свято прибирати не можна, адже це час, який необхідно присвятити Богу, читанню біблії, своїй вірі.

Мед та букети з травами на Маковія. Фото: Вечірній Київ

Головними символами цього свята є мед та мак. Тож заздалегідь треба заготовити ці продукти й покласти їх у святковий кошик для освячення. Варто зауважити, що це може бути не тільки мед, а й інші продукти бджільництва. Так само й мак, можна взяти: головки маку, зерна маку або ж навіть зробити випічку з маковою начинкою.

Якщо у вас є час та бажання, то на Медовий Спас варто приготувати випічку. Це можуть бути: медові пряники, коржі, булочки з маком, рулети тощо.

Святкові букети або маковійчики — це також важливий атрибут свята, який українці вважають оберегом. Освячені квіти та трави завжди тримають біля ікон.

Букет можна купити готовим або скласти з трав та квітів самостійно. Зазвичай до складу маковійчика входять: макові голівки, молоді квіти маку, пшениця, чорнобривці. Можна також використовувати волошки, цикорій, колоски вівса, полин, м'яту тощо.

Букет на Медовий Спас. Фото: УНІАН

Тож, підсумуємо, список справ перед святом Маковія виглядає так:

Прибрати в оселі Заготовити мед та мак Зібрати букет-оберіг Напекти усілякої випічки на ваш смак Підготувати святковий кошик з продуктами для освячення Підготувати вбрання до свята (бажано, щоб одяг був у світлих тонах, а також чистим та охайним).

Нехай ваш Медовий Спас обов'язково пройде мирно, весело й у колі найрідніших людей.

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