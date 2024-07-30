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Медовий Спас на носі — що треба встигнути зробити до свята Маковія 2024 року

30 липня 2024 13:40
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Медовий Спас 2024 — що треба встигнути зробити напередодні свята Маковія
Українці святкують Медовий Спас. Фото: zhmerynka.city
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Вже у цей четвер, 1 серпня, православні віряни в Україні відзначатимуть велике свято — Медовий Спас або Маковія. Ця значуща дата у церковному календарі сповнена традиціями, звичаями та обрядами. Зокрема українці завжди по-особливому готувалися до свята. 

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Що треба встигнути зробити до Маковія 2024 року

Звичайно, кожний знає головне правило — свято не можна зустрічати у неприбраній оселі. Тож, перш за все, необхідно поприбирати:

  • помити вікна; 
  • протерти пилюку;
  • пропилососити;
  • помити підлогу;
  • випрати речі;
  • поскладати речі;
  • навести лад у поличках тощо.

У саме свято прибирати не можна, адже це час, який необхідно присвятити Богу, читанню біблії, своїй вірі.

 

Що треба встигнути зробити до Маковія 2024 року
Мед та букети з травами на Маковія. Фото: Вечірній Київ

Головними символами цього свята є мед та мак. Тож заздалегідь треба заготовити ці продукти й покласти їх у святковий кошик для освячення. Варто зауважити, що це може бути не тільки мед, а й інші продукти бджільництва. Так само й мак, можна взяти: головки маку, зерна маку або ж навіть зробити випічку з маковою начинкою. 

Якщо у вас є час та бажання, то на Медовий Спас варто приготувати випічку. Це можуть бути: медові пряники, коржі, булочки з маком, рулети тощо.  

Святкові букети або маковійчики — це також важливий атрибут свята, який українці вважають оберегом. Освячені квіти та трави завжди тримають біля ікон.

Букет можна купити готовим або скласти з трав та квітів самостійно. Зазвичай до складу маковійчика входять: макові голівки, молоді квіти маку, пшениця, чорнобривці. Можна також використовувати волошки, цикорій, колоски вівса, полин, м'яту тощо. 

 

Медовий Спас 2024 — що треба встигнути зробити напередодні свята Маковія
Букет на Медовий Спас. Фото: УНІАН

Тож, підсумуємо, список справ перед святом Маковія виглядає так: 

  1. Прибрати в оселі
  2. Заготовити мед та мак
  3. Зібрати букет-оберіг
  4. Напекти усілякої випічки на ваш смак
  5. Підготувати святковий кошик з продуктами для освячення
  6. Підготувати вбрання до свята (бажано, щоб одяг був у світлих тонах, а також чистим та охайним).

Нехай ваш Медовий Спас обов'язково пройде мирно, весело й у колі найрідніших людей. 

 

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