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Медовый Спас на носу — что нужно успеть сделать к празднику Маковея 2024 года

30 июля 2024 13:40
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Медовый Спас 2024 — что нужно успеть сделать в канун праздника Маковея
Украинцы отмечают Медовый Спас. Фото: zhmerynka.city
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Уже в этот четверг, 1 августа, православные верующие в Украине отмечают большой праздник — Медовый Спас или Маковея. Эта значимая дата в церковном календаре исполнена традициями, обычаями и обрядами. В частности, украинцы всегда по-особому готовились к празднику.

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Что нужно успеть сделать до Маковея 2024 года

Конечно, каждый знает главное правило — праздник нельзя встречать в неубранном доме. Поэтому, прежде всего, необходимо убрать:

  • помыть окна;
  • протереть пыль;
  • пропылесосить;
  • помыть пол;
  • постирать вещи;
  • сложить вещи;
  • навести порядок в полочках и т.д.

В сам праздник убирать нельзя, ведь это время, которое необходимо посвятить Богу, чтению библии, своей вере.

 

Что нужно успеть сделать в Маковия 2024 года
Мед и букеты с травами на Маковея. Фото: Вечірній Київ

Главными символами этого праздника являются мед и мак. Заранее нужно заготовить эти продукты и положить их в праздничную корзину для освящения. Следует заметить, что это может быть не только мед, но и другие продукты пчеловодства. Так же и мак, можно взять: головки мака, зерна мака или даже сделать выпечку с маковой начинкой.

Если у вас есть время и желание, то на Медовый Спас следует приготовить выпечку. Это могут быть: медовые пряники, лепешки, булочки с маком, рулеты и т.д.

Праздничные букеты или маковойчики — это также важный атрибут праздника, который украинцы считают оберегом. Освященные цветы и травы всегда держат у икон.

Букет можно купить готовым или сложить из трав и цветов самостоятельно. Обычно в состав маковийчка входят: маковые головки, молодые цветы мака, пшеница, бархатцы. Можно также использовать васильки, цикорий, колосья овса, полынь, мяту и т.д.

 

Медовый Спас 2024 — что нужно успеть сделать в канун праздника Маковия
Букет на Медовый Спас. Фото: УНИАН

Итак, подытожим, список дел перед перед праздником Маковия выглядит так:

  1. Убрать в доме
  2. Заготовить мед и мак
  3. Собрать букет-оберег
  4. Напечь всяческой выпечки по вашему вкусу
  5. Подготовить праздничную корзину с продуктами для освящения
  6. Подготовить наряды к празднику (желательно, чтобы одежда была в светлых тонах, а также чистой и не помятой).

Пусть ваш Медовый Спас обязательно пройдет мирно, весело и в кругу самых родных людей.

 

Ранее мы писали, что можно освящать в церкви на праздник Медовый Спас.

Напомним, мы рассказывали, когда Яблочный Спас 2024 года, какие существуют народные традиции, запреты святить в церкви.

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