Яблучний Спас 6 серпня 2024 — що не можна робити на свято, прикмети та традиції

Яблучний Спас на порозі — як залучити щастя в оселю, що не можна робити 6 серпня
У цей вівторок, 6 серпня, українці відзначають велике церковне свято — Преображення Господнє. В народі ж його називають Другий або Яблучний Спас. Цей день наповнений традиціями, звичаями й, звичайно, певними заборонами.
Новини.LIVE розповідає, як у Яблучний Спас залучити в оселю щастя та добробут, що варто зробити у велике свято, а що робити категорично заборонено.
Що не можна робити у Яблучний Спас
Як і інші релігійні свята, Яблучний Спас має свої обмеження та заборони. Порушення цих правил здавна вважалося гріхом. Так, на свято Преображення Господнє не можна:
- прибирати в оселі (це необхідно було зробити напередодні свята);
- працювати на городі;
- займатися рукоділлям;
- вбивати будь-яких комах;
- ображати тварин;
- вінчатися;
- влаштовувати гучні гуляння;
- вживати спиртне;
- лихословити;
- сваритися;
- ображатися;
- ображати когось;
- бажати іншим зла.
Яблучний Спас 2024 — які існують традиції та як залучити щастя
Звичайно, головна традиція Другого Спасу — зібрати святковий кошик з садовиною та городиною нового врожаю й освятити його у церкві. Освячувати у храмі можна:
- яблука;
- груші;
- виноград;
- сливи;
- персики;
- помідори;
- огірки;
- моркву;
- цибулю;
- часник;
- хрін;
- трави та квити;
- випічку;
- воду.
Але головним символом свята є яблука, саме звідси пішла народна назва Яблучний Спас. Цей фрукт символізує щастя, достаток та добробут.
Обов'язково освяченими ласощами пригощають родичів, друзів, сусідів, а також нужденних. Одне з українських повір'їв говорить, якщо на свято Преображення Господнє пригостити бідну людину яблуками, то увесь рік буд багатий.
Якщо ж самостійно з'їсти на Яблучний Спас освячене яблуко, можна зміцнити здоров'я. До речі, перше з'їдене яблуко в цей день віщувало майбутнє. Якщо воно було кисле і червиве — до неприємностей, а якщо солодке і соковите — на щастя й удачу на весь рік.
Ще одна традиція на Яблучний Спас — випікати пироги, торти, пиріжки з фруктами нового врожаю.
Яблучний Спас 2024 — народні прикмети на 6 серпня
Другий Спас (Яблучний), як і перший — Медовий, і третій — Горіховий, має немало прикмет:
- Якщо у свято 6 серпня муха двічі сяде на руку, це добрий знак. Зганяти її не можна, вона повинна сама полетіти.
- Якщо погода на Преображення Господнє суха та сонячна, осінь буде теплою.
- Якщо у цей день ви помітите багато шпаків на деревах, чекайте морозного січня.
- Яка погода на Яблучний Спас — така буде і на Покрову.
- Якщо ви помітили, що на деревах вже починає жовтіти листя, чекайте швидке настання осені.
- Якщо 6 серпня рояться бджоли, слід чекати дощ.
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