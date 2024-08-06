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Яблучний Спас на порозі — як залучити щастя в оселю, що не можна робити 6 серпня

6 серпня 2024 03:24
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Яблучний Спас 6 серпня 2024 — що не можна робити на свято, прикмети та традиції
Українці відзначають Яблучний Спас. Фото: vechirniy.kyiv.ua
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

У цей вівторок, 6 серпня, українці відзначають велике церковне свято — Преображення Господнє. В народі ж його називають Другий або Яблучний Спас. Цей день наповнений традиціями, звичаями й, звичайно, певними заборонами. 

Новини.LIVE розповідає, як у Яблучний Спас залучити в оселю щастя та добробут, що варто зробити у велике свято, а що робити категорично заборонено. 

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Що не можна робити у Яблучний Спас

Як і інші релігійні свята, Яблучний Спас має свої обмеження та заборони. Порушення цих правил здавна вважалося гріхом. Так, на свято Преображення Господнє не можна: 

  • прибирати в оселі (це необхідно було зробити напередодні свята);
  • працювати на городі;
  • займатися рукоділлям;
  • вбивати будь-яких комах;
  • ображати тварин;
  • вінчатися;
  • влаштовувати гучні гуляння;
  • вживати спиртне;
  • лихословити;
  • сваритися;
  • ображатися;
  • ображати когось;
  • бажати іншим зла. 

 

Що не можна робити у Яблучний Спас
Жінка зі свічкою у церкві. фото: freepik.com

Яблучний Спас 2024 — які існують традиції та як залучити щастя

Звичайно, головна традиція Другого Спасу — зібрати святковий кошик з садовиною та городиною нового врожаю й освятити його у церкві. Освячувати у храмі можна:

  • яблука;
  • груші;
  • виноград;
  • сливи;
  • персики;
  • помідори;
  • огірки;
  • моркву;
  • цибулю;
  • часник;
  • хрін;
  • трави та квити;
  • випічку;
  • воду. 

Але головним символом свята є яблука, саме звідси пішла народна назва Яблучний Спас. Цей фрукт символізує щастя, достаток та добробут.

Обов'язково освяченими ласощами пригощають родичів, друзів, сусідів, а також нужденних. Одне з українських повір'їв говорить, якщо на свято Преображення Господнє пригостити бідну людину яблуками, то увесь рік буд багатий. 

Якщо ж самостійно з'їсти на Яблучний Спас освячене яблуко, можна зміцнити здоров'я. До речі, перше з'їдене яблуко в цей день віщувало майбутнє. Якщо воно було кисле і червиве — до неприємностей, а якщо солодке і соковите — на щастя й удачу на весь рік. 

Ще одна традиція на Яблучний Спас — випікати пироги, торти, пиріжки з фруктами нового врожаю. 

 

Що можна робити на Яблучний Спас: традиції та повір'я
Яблука та пшениця до свята Спасу. Фото: freepik.com

Яблучний Спас 2024 — народні прикмети на 6 серпня

Другий Спас (Яблучний), як і перший — Медовий, і третій — Горіховий, має немало прикмет:

  • Якщо у свято 6 серпня муха двічі сяде на руку, це добрий знак. Зганяти її не можна, вона повинна сама полетіти.
  • Якщо погода на Преображення Господнє суха та сонячна, осінь буде теплою. 
  • Якщо у цей день ви помітите багато шпаків на деревах, чекайте морозного січня. 
  • Яка погода на Яблучний Спас — така буде і на Покрову.
  • Якщо ви помітили, що на деревах вже починає жовтіти листя, чекайте швидке настання осені.
  • Якщо 6 серпня рояться бджоли, слід чекати дощ.

 

Нагадаємо, ми писали, коли Горіховий Спас та які особливості святкування важливої дати. 

Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на серпень 2024 року, який розповість про головні релігійні події місяця. 

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