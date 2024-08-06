Яблучний Спас 6 серпня 2024 — що не можна робити на свято, прикмети та традиції

Українці відзначають Яблучний Спас. Фото: vechirniy.kyiv.ua

У цей вівторок, 6 серпня, українці відзначають велике церковне свято — Преображення Господнє. В народі ж його називають Другий або Яблучний Спас. Цей день наповнений традиціями, звичаями й, звичайно, певними заборонами.

Новини.LIVE розповідає, як у Яблучний Спас залучити в оселю щастя та добробут, що варто зробити у велике свято, а що робити категорично заборонено.

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Що не можна робити у Яблучний Спас

Як і інші релігійні свята, Яблучний Спас має свої обмеження та заборони. Порушення цих правил здавна вважалося гріхом. Так, на свято Преображення Господнє не можна:

прибирати в оселі (це необхідно було зробити напередодні свята);

працювати на городі;

займатися рукоділлям;

вбивати будь-яких комах;

ображати тварин;

вінчатися;

влаштовувати гучні гуляння;

вживати спиртне;

лихословити;

сваритися;

ображатися;

ображати когось;

бажати іншим зла.

Жінка зі свічкою у церкві. фото: freepik.com

Яблучний Спас 2024 — які існують традиції та як залучити щастя

Звичайно, головна традиція Другого Спасу — зібрати святковий кошик з садовиною та городиною нового врожаю й освятити його у церкві. Освячувати у храмі можна:

яблука;

груші;

виноград;

сливи;

персики;

помідори;

огірки;

моркву;

цибулю;

часник;

хрін;

трави та квити;

випічку;

воду.

Але головним символом свята є яблука, саме звідси пішла народна назва Яблучний Спас. Цей фрукт символізує щастя, достаток та добробут.

Обов'язково освяченими ласощами пригощають родичів, друзів, сусідів, а також нужденних. Одне з українських повір'їв говорить, якщо на свято Преображення Господнє пригостити бідну людину яблуками, то увесь рік буд багатий.

Якщо ж самостійно з'їсти на Яблучний Спас освячене яблуко, можна зміцнити здоров'я. До речі, перше з'їдене яблуко в цей день віщувало майбутнє. Якщо воно було кисле і червиве — до неприємностей, а якщо солодке і соковите — на щастя й удачу на весь рік.

Ще одна традиція на Яблучний Спас — випікати пироги, торти, пиріжки з фруктами нового врожаю.

Яблука та пшениця до свята Спасу. Фото: freepik.com

Яблучний Спас 2024 — народні прикмети на 6 серпня

Другий Спас (Яблучний), як і перший — Медовий, і третій — Горіховий, має немало прикмет:

Якщо у свято 6 серпня муха двічі сяде на руку, це добрий знак. Зганяти її не можна, вона повинна сама полетіти.

Якщо погода на Преображення Господнє суха та сонячна, осінь буде теплою.

Якщо у цей день ви помітите багато шпаків на деревах, чекайте морозного січня.

Яка погода на Яблучний Спас — така буде і на Покрову.

Якщо ви помітили, що на деревах вже починає жовтіти листя, чекайте швидке настання осені.

Якщо 6 серпня рояться бджоли, слід чекати дощ.

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