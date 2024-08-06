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Яблочный Спас на пороге — как привлечь счастье в дом, что нельзя делать 6 августа

6 августа 2024 03:24
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Яблочный Спас 6 августа 2024 года — что нельзя делать на праздник, приметы и традиции
Украинцы отмечают Яблочный Спас. Фото: vechirniy.kyiv.ua
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

В этот вторник, 6 августа, украинцы отмечают большой церковный праздник — Преображение Господне. В народе его называют Второй или Яблочный Спас. Этот день наполнен традициями, обычаями и, конечно, запретами.

Новини.LIVE рассказывает, как в Яблочный Спас привлечь в дом счастье и благополучие, что стоит сделать в большой праздник, а что делать категорически запрещено.

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Что нельзя делать в Яблочный Спас

Как и другие религиозные праздники, Яблочный Спас имеет свои ограничения и запреты. Нарушение этих правил издавна считалось грехом. Так, на праздник Преображения Господня нельзя:

  • убирать в доме (это необходимо было сделать в канун праздника);
  • работать на огороде;
  • заниматься рукоделием;
  • убивать любых насекомых;
  • оскорблять животных;
  • венчаться;
  • устраивать громкие гуляния;
  • употреблять спиртное;
  • злословить;
  • ссориться;
  • обижаться;
  • обижать кого-то;
  • желать другим зла.

 

Что нельзя делать в Яблочный Спас
Женщина со свечой в церкви. фото: freepik.com

Яблочный Спас 2024 — какие существуют традиции и как привлечь счастье

Конечно, главная традиция Второго Спаса — собрать праздничную корзину с фруктами и овощами нового урожая и освятить его в церкви. Освящать в храме можно:

  • яблоки;
  • груши;
  • виноград;
  • сливы;
  • персики;
  • помидоры;
  • огурцы;
  • морковь;
  • лук;
  • чеснок;
  • хрен;
  • травы и цветы;
  • выпечку;
  • воду.

Но главным символом праздника есть яблоки, именно отсюда пошло народное название Яблочный Спас. Этот фрукт символизирует счастье, изобилие и благополучие.

Обязательно освященным лакомством угощают родственников, друзей, соседей, а также нуждающихся. Одно из украинских поверий говорит, если на праздник Преображения Господня угостить бедного человека яблоками, то весь год будет богатый.

Если самостоятельно съесть на Яблочный Спас освященное яблоко, можно укрепить здоровье. Кстати, первое съеденное яблоко в этот день предвещало будущее. Если оно было кислое и червивое — к неприятностям, а если сладкое и сочное — к счастью и удаче на весь год.

Еще одна традиция на Яблочный Спас — выпекать пироги, торты, пирожки с фруктами нового урожая.

 

Что можно делать на Яблочный Спас: традиции и поверья
Яблоки и пшеница к празднику Спаса. Фото: freepik.com

Яблочный Спас 2024 — народные приметы на 6 августа

Второй Спас (Яблочный), как и первый — Медовый, и третий — Ореховый, имеет немало примет:

  • Если в праздник 6 августа муха дважды сядет на руку, то это хороший знак. Сгонять ее нельзя, она должна сама улететь.
  • Если погода на Преображение Господне сухая и солнечная, осень будет теплой.
  • Если в этот день вы заметите много скворцов на деревьях, ждите морозного января.
  • Какая погода на Яблочный Спас — такова будет и на Покров.
  • Если вы заметили, что на деревьях уже начинают желтеть листья, ждите скорое наступление осени.
  • Если 6 августа роятся пчелы, следует ожидать дождь.

 

Напомним, мы писали, когда Ореховый Спас и каковы особенности празднования важной даты.

Также советуем ознакомиться с церковным календарем праздников на август 2024, который расскажет о главных религиозных событиях месяца.

праздники приметы традиции запреты Яблочный Спас Преображение Господне

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