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Яку молитву варто прочитати на Михайлове чудо — для захисту та міцного здоров'я

5 вересня 2024 10:01
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Михайлове чудо 2024 — сильні молитви архангелу Михаїлу про зцілення та упокій душі
Молитва до архангела Михайла. Колаж: Новини.LIVE
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

У цю п'ятницю, 6 вересня, православні віряни в Україні відзначатимуть Михайлове чудо — важливе та світле свято на честь архангела Михаїла. У цю дату заведено вітати один одного, бажаючи миру, добра та здоров'я, а також звертатися з молитвами до самого небесного оборонця, щоб він захистив від хвороб, ворогів, а також заспокоїв душу рідних.

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Новини.LIVE підготували сильні молитви до архангела Михаїла про зцілення, захист, мир та упокій душі.

Що означає свято Михайлове чудо

За церковними переказами, ще у 4 столітті жив праведник Архип з міста Єраполь. Він збудував біля джерела у долині храм на честь архангела Михаїла на знак вдячності, що небесний посланець зцілив його доньку від страшної хвороби.

Цей храм був одним з найшанованіших серед вірян, але одного разу язичники вирішили затопити всю долину разом із джерелом та храмом. Архип почав щиро молитися архангелу й той відгукнувся. Михаїл ударом свого жезла відкрив у горі щілину, повернув воду на язичників і врятував не лише храм, а й усю долину. З цього часу християни святкують день Михайлового чуда. Цю подію вважають першим важливим чудом Михаїла для людей.

 

Що означає свято Михайлове чудо
Ікона архангела Михаїла. Фото: google.com

Найсильніші молитви, які варто прочитати на Михайлове чудо 

Пропонуємо молитви, які ви можете прочитати у свято, щоб попросити у святого міцного здоров'я, захисту від ворогів чи упокоєння душі померлих рідних.

Молитва про зцілення

 

Найсильніші молитви, які варто прочитати на Михайлове чудо
Молитва до архангела Михаїла. Фото: Новини.LIVE

Молитва про допомогу

 

Яку молитву слід прочитати на Михайлове чудо про допомогу
Молитва до архангела Михаїла. Фото: Новини.LIVE

Молитва про захист 

 

Яку молитву слід прочитати на Михайлове чудо про захист
Молитва до архангела Михаїла. Фото: Новини.LIVE

Молитва-оберіг до архангела Михаїла

 

Молитва-оберіг до архангела Михаїла
Молитва до архангела Михаїла. Фото: Новини.LIVE

Молитва за упокій душ

 

Яку молитву слід прочитати на Михайлове чудо — за упокій душі померлого
Молитва до архангела Михаїла. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити у свято Михайлове диво.

Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на вересень 2024 року, який розповість про головні релігійні події місяця.

церква молитви релігія свято Михайлове чудо

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